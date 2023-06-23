Излучение Хокинга: что скрывают от нас чёрные дыры

4:41 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Космос

Смело отправляясь в космическую бездну, мы оказываемся в плену загадочного образования, известного как чёрная дыра. Чёрные дыры, масса которых в 100-150 раз превышает массу нашего могущественного Солнца, являются остатками исключительно массивных звёзд.

Фото: pixabay.com

Эти небесные светила живут недолго, всего несколько миллионов лет от рождения до гибели. Со временем запасы ядерного топлива в их ядре истощаются, и эти звёзды неизбежно погибают, завершая свой эволюционный цикл. Ядро, лишённое ядерных реакций, начинает сжиматься и нагреваться, заставляя внешние слои звезды расширяться и в конечном итоге выбрасываться, что приводит к катаклизму, известному как взрыв сверхновой звезды. Одновременно ядро, движимое собственной гравитацией, неумолимо разрушается, превращаясь в сингулярность. Хотя диаметр сингулярности составляет всего несколько десятков километров, её масса в несколько раз превышает массу нескольких солнц.

Физика черных дыр

Открытия физики XX века показали, что вся материя состоит из квантовых частиц. Примечательно, что даже в пустотах пространства, лишённого атомов, протонов и нейтронов, эти квантовые частицы сохраняются. Они появляются вместе со своими антивещественными аналогами, такими как электроны, сопровождаемые позитронами, которые обладают положительным зарядом.

В невозмущённом, не искривлённом пространстве-времени, когда этот дуэт частица-античастица материализуется, они быстро аннигилируют друг с другом, нейтрализуя свои положительные и отрицательные заряды. Однако Стивен Хокинг открыл удивительное явление: когда эта пара частица-античастица возникает вблизи горизонта событий чёрной дыры, её грозная гравитация не позволяет частицам воссоединиться. Вместо этого одна частица поглощается чёрной дырой, а другая улетает в открытый космос. Математические расчёты показывают, что отрицательно заряженная частица должна упасть в чёрную дыру, в то время как положительно заряженная может убежать. Следовательно, убегающий позитрон "поглощает" часть энергии чёрной дыры, постепенно ослабляя её господство. Это поразительное явление известно как Излучение Хокинга.

Раскрытие тайн

1. Информационный парадокс

Одной из самых глубоких загадок, связанных с чёрными дырами, является загадка сохранения информации. Согласно общепринятым принципам, информация не может быть уничтожена; она просто трансформируется или становится скрытой. Однако когда материя попадает в чёрную дыру, она как бы исчезает из наблюдаемой Вселенной. Эта загадка, известная как информационный парадокс, озадачивает учёных уже несколько десятилетий. Разрешение этого парадокса способно произвести революцию в нашем понимании фундаментальных законов физики.

2. Сверхмассивные чёрные дыры

В то время как звёздные чёрные дыры образуются из остатков массивных звёзд, в космической иерархии господствует другой вид чёрных дыр — сверхмассивные чёрные дыры. Эти колоссальные образования обитают в сердцах галактик, их масса в миллионы и даже миллиарды раз превышает массу нашего Солнца. Их происхождение остаётся предметом постоянных научных исследований. Преобладающая теория гласит, что они развиваются из более мелких чёрных дыр, которые неуклонно накапливают массу за счёт неустанного пожирания окружающей материи. Сверхмассивные чёрные дыры, окутанные тайной, оказывают глубокое влияние на эволюцию и динамику принимающих их галактик.

3. Кротовые норы и путешествия во времени

Чёрные дыры, обладающие огромной гравитационной силой, изгибают и деформируют ткань пространства-времени. В области теоретической физики это открывает интригующие возможности, включая существование кротовых нор. Эти гипотетические туннели могут служить короткими путями, соединяя отдалённые регионы Вселенной или даже облегчая путешествие во времени. Хотя научная основа червоточин остаётся умозрительной, исследование подобных явлений разжигает воображение как учёных, так и любителей научной фантастики.

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