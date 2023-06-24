Учёные выяснили изменение влияния тестостерона на мужчину

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Тестостерон, основной мужской половой гормон, оказывает парадоксальное влияние на социально-эмоциональное поведение у подростков по сравнению со взрослыми.

Фото: sportishka.com

У подростков уровень тестостерона связан с активностью передней префронтальной коры (aPFC), которая отвечает за эмоциональный контроль. Однако у взрослых эта связь меняется в противоположном направлении.

Исследования, проведённые на грызунах, показали, что во время полового созревания тестостерон превращается из гормона, регулирующего развитие нервной системы, в гормон, стимулирующий социально-сексуальную активность.

Исследование

В обсуждаемом исследовании учёные выясняли, происходит ли аналогичный функциональный переход у подростков и молодых взрослых. В исследовании использовались данные 71 человека в возрасте 14, 17 и 20 лет, которые участвовали в адаптированной задаче функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ). Эта задача включала автоматические и контролируемые действия в ответ на социально-эмоциональные стимулы.

Исследование

В соответствии с предсказаниями, основанными на исследованиях на животных, влияние тестостерона на активность aPFC уменьшалось в период между средним и поздним подростковым возрастом, смещаясь в сторону активации в молодом зрелом возрасте. Этот сдвиг препятствует нейронному контролю над эмоциями. Изменение функции тестостерона сопровождалось повышенной реактивностью миндалевидного тела, которая регулируется тестостероном.

Полученные результаты подтверждают, что созревание префронтальной миндалины, отвечающей за эмоциональный контроль, зависит от уровня тестостерона в переходный период от среднего подросткового возраста к юности и взрослости.

Выводы

Понимание парадоксального влияния тестостерона на социально-эмоциональное поведение подростков имеет решающее значение для понимания сложных процессов развития человека. Результаты данного исследования проливают свет на динамическую взаимосвязь между тестостероном, областями мозга, участвующими в эмоциональном контроле, и переходом от подросткового возраста к взрослой жизни.

Дальнейшие исследования в этой области могут способствовать разработке целевых вмешательств и методов лечения людей, испытывающих эмоциональную дисрегуляцию в период развития.

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