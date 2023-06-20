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Анастасия Жукова

Боевые беспилотники на страже общественного порядка

4:35
Наука » Технологии

Патрулировать территорию всегда удобнее с воздуха. А уж если на ней творится что-то небезопасное — происходит атака залётных шпионов-беспилотников, разгорается несанкционированный митинг или намечается экологическая катастрофа — без обзора с высоты птичьего полёта точно не обойтись.

Боевые беспилотники на страже общественного порядка
Фото: Pravda.Ru

…Хотя в данном случае речь пойдёт не о птицах, а, скорее, о насекомых — если учитывать, что боевой дрон, разработанный для охраны порядка российскими учёными из научно-исследовательского института им. М. А. Карцева, получил грозное название "Шершень".

Шесть двигателей и широкий спектр действия

Инновационный беспилотник с 6 двигателями (иными словами, гексакоптер) нацелен на решение сразу нескольких актуальных проблем. В первую очередь, "Шершень" сможет "жалить" нежелательные дроны, залетевшие на закрытые территории, направленным ультразвуковым сигналом, нарушая их работу. Учитывая, что "бесполётной зоной" в результате нововведений стали вся Москва и Московская область, такая функция беспилотника весьма полезна. 

Помимо борьбы с залётными шпионами, "Шершень" также может служить ретранслятором сигнала и вести разведку в ходе боевых действий, а также помогать военным патрулировать границы.

Нацелено жало "Шершня" и на нарушителей общественного порядка: аппарат планируется использовать для разгона несанкционированных митингов. Для борьбы с возмутителями спокойствия у гексакоптера припасены ультра- и инфразвук.

Эффект "морской болезни"

Действие "Шершня" на людей было протестировано разработчиками на группе из 100 добровольцев. В ходе эксперимента аппарат сначала издавал слышимый звук, затем его частота постепенно понижалась до неслышимого уровня — при этом отслеживался момент, когда испытуемые начинали испытывать серьёзные неприятные ощущения.

За здоровье потенциальных нарушителей порядка переживать не стоит — как сообщил Виталий Долгов, руководитель лаборатории института им. М. А. Карцева, специализирующейся на беспилотниках, звуковая атака "Шершня" абсолютно безвредна для человека. Неприятные ощущения, вызываемые дроном, исчезают, едва митингующий покидает область воздействия инфразвука.

Тем не менее эффекта, который электронный страж оказывает на человека, вполне достаточно, чтобы желание бунтовать у нарушителя улетучилось: воздействие инфразвука "Шершня" на организм похоже на "морскую болезнь" — и вызывает тошноту, головокружение и чувство общего дискомфорта.

Радиус действия и видимость для радаров

Радиус действия у машины сравнительно небольшой — 10 км. Вес тоже достаточно маленький — до 7,5 кг. Дополнительно "Шершня" можно загрузить полезной нагрузкой в 5 кг — в том числе оружием.

"Шершень" будет стражем порядка не только больно жалящим, но и неуловимым — благодаря стелс-технологиям. Дрон планируется покрыть специальной краской, которая сделает его невидимым для радаров. Инновационное покрытие проходит испытания.

Импортозамещение и окружающая среда

Экспериментальная модель летучего "стража порядка" была представлена в Москве на выставке "Аэронет-2035". Испытания машины уже ведутся: к февралю 2023 г. состоялись 10 испытательных полётов "Шершня". При работе над беспилотником производится максимальное импортозамещение всех деталей: от автопилота до лопастей. Как сообщал В. Долгов, в планах также разработка для дрона отечественных двигателей и аккумулятора.

Помимо "боевых" функций, "Шершень" также послужит ценным помощником при контроле над безопасностью в мирное время. "Шершень" станет ценным подспорьем при ликвидации последствий ЧС: пригодится для поиска источника катастрофы, оценки разрушений и наблюдения за восстановительными операциями.

Поможет гексакоптер и следить за состоянием окружающей среды — например, контролировать состояние дорог и нефте- и газопроводов. Тем интереснее и полезнее становится работа "Шершня" — летучего патрульного, который сможет встать на стражу общественного спокойствия не только в чрезвычайной ситуации, но и в мирное время.

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Автор Анастасия Жукова
Анастасия Жукова— журналист, автор Правды.Ру
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Темы технологии окружающая среда
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