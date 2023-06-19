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Олег Логинов

Инопланетная жизнь может скрываться в трёх местах Солнечной системы

3:38
Наука » Экология » Космос

Недавние исследования показали потенциальное присутствие жизни в неожиданных уголках нашей Солнечной системы. Хотя Марс часто был в центре внимания в поисках внеземной жизни из-за его сходства с Землей, другие небесные тела также показали многообещающие признаки. От холодных метановых морей Титана до атмосферных облаков Венеры и даже глубин темных океанов Энцелада, существование жизни в нашей Солнечной системе может быть гораздо более разнообразным и устойчивым, чем это представлялось ранее.

Инопланетная жизнь может скрываться в трёх местах Солнечной системы
Фото: Fotodom. ru

Океан Энцелада: Прибежище для строительных блоков жизни

Ледяной спутник Сатурна, Энцелад, содержит ключевой ингредиент, необходимый для поддержания жизни. В новаторском исследовании, опубликованном в журнале Nature Astronomy, группа ученых-планетологов под руководством Франка Постберга из Свободного университета Берлина провела повторный анализ данных, полученных в ходе миссии НАСА "Кассини". Исследователи изучили образцы, собранные анализатором космической пыли "Кассини" из колоссальных шлейфов льда и воды, извергающихся через трещины Энцелада. Удивительно, но в этих образцах содержались молекулы фосфора.

Фосфор играет важную роль в возникновении жизни. Вместе с кислородом он образует фосфат, который является основой ДНК и участвует в формировании клеточных мембран. Хотя фосфор и фосфаты в изобилии присутствуют в океанах Земли, это открытие знаменует собой первый случай обнаружения фосфора во внеземном океане.

Венера: Нетрадиционное место обитания потенциальной жизни

Спекулятивные теории, связанные с возможностью существования жизни в облаках Венеры, набирают обороты благодаря недавним открытиям. Астроном Сара Сигер и ее коллеги представили исследование на престижном собрании Американского астрономического общества, продемонстрировав, что фундаментальные компоненты жизни могут существовать в верхних слоях атмосферы Венеры, несмотря на преобладающую сернокислую среду.

Хотя облачные слои Венеры негостеприимны для жизни, какой мы знаем ее на Земле, в верхних слоях атмосферы температура относительно ниже, чем на поверхности. Эксперименты исследователей с аденином, цитозином, гуанином, тимином и урацилом — основными компонентами ДНК и РНК — показали их выживаемость в плавающей кислотной ванне атмосферы Венеры. Это открытие бросает вызов общепринятым представлениям и предполагает, что для сохранения генетической информации должна существовать альтернативная структура, поскольку молекула фосфата, жизненно важный компонент ДНК, быстро разлагается в серной кислоте.

Луна: непреднамеренный предвестник жизни человечества

Удивительно, но наш небесный сосед, Луна, может непреднамеренно служить инкубатором для микробной жизни. Планетолог НАСА Прабал Саксена и его соавторы предположили, что постоянно затененные кратеры вблизи Южного полюса Луны могут быть местом обитания устойчивых микробных популяций наряду со значительными запасами льда. Эти кратеры обеспечивают определенную защиту от опасной радиации и создают на лунной поверхности небольшие очаги пригодной для жизни местности, в которых могут обитать микробы. Интересно, что эти микробы потенциально могут сопровождать будущие миссии Artemis на Луну.

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Как бы вы выглядели, если бы жили на других планетах
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы космос
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