Появился шанс выйти на связь с инопланетянами

3:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрономы обнаружили звездный взрыв в галактике Pinwheel в прошлом месяце. Через неделю Джеймс Дэвенпорт, исследователь из Университета Вашингтона SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence), вместе со своими коллегами приступил к исследованию звезд в радиусе нескольких сотен световых лет от Земли с целью обнаружения радиосигналов от внеземных цивилизаций, которые могли наблюдать такое же явление, как сообщает New Scientist.

Фото: pixabay.com

Концепция довольно проста: подобно тому, как автомобильная авария или пожар в доме по соседству заставляют людей выглянуть в окно, а возможно, выйти на улицу и начать разговор, сверхновая звезда должна привлечь внимание астрономов в многочисленных звездных системах (если предположить, что они существуют). Более того, как предположила в начале этого года Барбара Кабралес, исследователь SETI из Калифорнийского университета в Беркли, находчивые внеземные существа могут использовать этот момент для передачи сигнала другим любопытным космическим наблюдателям.

Скорость межзвёздной связи

Проблема, однако, заключается в том, что межзвездная связь не является быстрой. Представим себе сценарий, когда на вашей улице происходит столкновение трех автомобилей; вы выглядываете из окна и становитесь свидетелем происшествия, а затем поспешно кричите соседям вниз, призывая их посмотреть. Все это происходит в течение нескольких секунд.

Тем не менее, космическая версия действует в гораздо более длительном временном масштабе. Предположим, что звезда взорвалась на расстоянии 21 миллиона световых лет. Потребуется 21 миллион лет, чтобы свет от взрыва преодолел огромное расстояние и достиг наших глаз. Следовательно, когда вы передаете радиосообщение своему межзвездному соседу, находящемуся на расстоянии примерно 100 световых лет, потребуется 100 лет, чтобы это сообщение дошло до него.

Кроме того, необходимо учитывать расстояние, на котором находится ваш межзвездный сосед от сверхновой. Достигнет ли их свет, испускаемый взрывом, к тому времени, когда они получат ваше радиосообщение?

В качестве примера Кабралес предположил, что 32 звездные системы, возможно, уже наблюдали сияние после взрыва SN 1987A, сверхновой, которая произошла в нашей собственной галактике Млечный Путь и украсила небо Земли в 1987 году. Если на какой-либо из планет этих звездных систем есть люди, оснащенные радиотелескопами и передатчиками, у них было бы достаточно времени, чтобы наблюдать это явление и передать сигнал. Впоследствии этот сигнал успел бы дойти до нас здесь, на Земле.

Другими словами, может пройти немало времени, прежде чем мы сможем обменяться опытом с другими свидетелями недавнего явления сверхновой звезды в галактике Pinwheel. Тем не менее, это начинание, безусловно, заслуживает внимания.

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Взрыв звезды рядом с Землей (Veritasium)