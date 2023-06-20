Браслет для чтения мыслей: новая разработка от Facebook*

3:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Последняя инновация Facebook* — браслет для чтения мыслей, предназначенный для улучшения взаимодействия с виртуальными объектами в дополненной реальности. Этот прототип обладает удивительной способностью интерпретировать сигналы мозга, позволяя пользователям управлять объектами, просто думая об этом.

Фото: ya.ru

Итак, что же представляет собой это новое устройство от Facebook?

По словам Майка Шрепфера, директора по технологиям Facebook, дополненная реальность представляет собой следующий значительный скачок в технологической эволюции. Поэтому Facebook уже готовится к появлению этой экосистемы, работая над браслетом, считывающим мысли.

Это устройство способно распознавать нервные сигналы, тем самым интерпретируя жесты рук и улучшая передвижение в виртуальной среде.

Браслет, считывающий мысли — это проект, осуществляемый исследовательским подразделением Reality Labs компании Facebook. По предварительным данным, браслет с его возможностями чтения мыслей будет служить аксессуаром к будущим солнцезащитным очкам дополненной реальности.

В устройстве используется технология электромиографии (EMG), широко применяемая в медицине для диагностики заболеваний, связанных с нервной системой. Используя эту технологию, браслет для чтения мыслей от Facebook улавливает электрическую активность нервной системы пользователя, преобразуя ее в цифровые команды для обеспечения превосходного опыта дополненной реальности.

Шрепфер объясняет:

"Мозг посылает сигналы рукам и пальцам, побуждая их двигаться определенным образом для выполнения таких действий, как набор текста и пролистывание. Наша цель — декодировать эти сигналы на запястье, переводя действия, которые вы уже решили выполнить, в цифровые команды для вашего устройства".

По словам Facebook, устройство позволит пользователям перемещаться по интерфейсам дополненной реальности, просто думая о движении пальцев.

Какие преимущества предлагает этот браслет?

Reality Labs Research подчеркивает, что браслет для чтения мыслей позволяет пользователям захватывать и манипулировать объектами в мире дополненной реальности, имитируя движения пальцев в реальной жизни. Решение разместить устройство на запястье основано на том факте, что значительная часть нейронов мозга направлена на управление движениями рук. Кроме того, такое расположение позволяет разместить широкий спектр датчиков, способных улавливать нервные сигналы.

Важно отметить, что браслет для чтения мыслей от Facebook всё ещё находится на стадии проекта, его потенциальная дата выхода на рынок остается неопределённой. Кроме того, Reality Labs Research признаёт, что проект находится на ранней стадии, и прежде чем технология станет общедоступной, потребуется дальнейшее развитие для её усовершенствования.

* Instagram (Facebook) - *продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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Браслет Facebook для управления силой мысли