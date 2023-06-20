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Олег Логинов

УЗИ у вас в кармане: портативное устройство для обычных людей

2:20
Наука

Ультразвуковое сканирование существует уже значительное время. В современном мире, где даже дети носят смартфоны в кармане, эта технология готова выйти на новый этап развития, став портативной и доступной для широкого круга лиц, не ограничиваясь медиками. 

УЗИ у вас в кармане: портативное устройство для обычных людей
Фото: thejournalofmhealth. com/the-butterfly-effect-the-pocket-sized-ultrasound-thats-changing-bedside-diagnosis/

Выявление того, что находится внутри

Для многих из нас смартфон — это просто устройство, используемое для общения и развлечения, которое часто недооценивается. Легко упустить из виду тот факт, что каждый человек носит в кармане мощный компьютер. Несколько десятилетий назад люди запускали космические корабли в просторы космоса, имея гораздо меньше ресурсов, чем мы имеем сегодня. Тем не менее, сегодня появилось множество разработчиков, создающих действительно ценные и увлекательные аксессуары для современных портативных устройств.

Замечательным примером такой разработки является система Butterfly iQ — ультразвуковой сканер, который помещается в кармане и позволяет проводить сканирование внутренних органов в режиме реального времени, получая чёткие черно-белые изображения.

Компактный размер

Справедливости ради следует отметить, что создание Butterfly iQ стало возможным не только благодаря достижениям в области мобильных технологий, но и благодаря последним разработкам в области технологии ультразвукового сканирования. Ранее предпринимались попытки создания портативных сканеров, в том числе аналогичный проект компании Philips, но ни одна из этих инициатив не достигла значительного успеха до сих пор.

Функционирует как обычное устройство

Новинка работает в связке со смартфоном, требуя установки сопутствующего приложения. В настоящее время доступна только проводная версия Butterfly, хотя в будущем может быть представлена беспроводная модель. Устройство работает от собственного аккумулятора и стоит около 200 долларов/17 тыс. рублей. Естественно, использование этой новинки требует определённых знаний в области ультразвукового сканирования. Тем не менее, само существование такой техники наглядно демонстрирует стремительный прогресс технологий в последние годы.

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Butterfly iQ: карманный ультразвук
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы медицина
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