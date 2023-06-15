Научный прорыв: учёные стоят на пороге открытия вакцины от чикунгуньи

2:50 Your browser does not support the audio element. Наука

В борьбе с чикунгуньей, инфекционным заболеванием, передающимся комарами и характеризующимся симптомами, схожими с денге и Зика, наметился потенциальный прорыв. Испытания на поздней стадии, многообещающие результаты которых были недавно опубликованы в уважаемом медицинском журнале The Lancet, означают значительный шаг вперед в борьбе с этой возникающей глобальной угрозой здоровью. Усиливающееся воздействие изменения климата создает все более благоприятные условия для быстрого распространения вируса даже в таких регионах, как США.

Фото: pixabay.com

Значение испытания

Из-за длительности испытания исследователи не смогли оценить долгосрочную защиту вакцины после шести месяцев. Однако они инициировали последующее исследование, чтобы изучить иммунные реакции в течение пяти лет. Обнадеживает то, что результаты, полученные в течение одного года, свидетельствуют о многообещающих результатах. В качестве меры предосторожности исследователи внимательно следят за возможной корреляцией вакцины с выкидышами. Хотя частота выкидышей среди участниц исследования была несколько выше по сравнению с общей популяцией, это статистическое отклонение можно объяснить ограниченным размером выборки. Два случая были объяснены генетическими нарушениями или историей болезни, в то время как причину остальных случаев установить не удалось. Никаких опасений по поводу безопасности не возникло; тем не менее, во время применения вакцины потребуется постоянный мониторинг.

Текущая ситуация

Чикунгунья передается комарами рода Aedes, которые обычно встречаются в более теплых тропических регионах по всему миру. Эти комары также ответственны за распространение других вирусов, таких как денге, Зика и желтая лихорадка. В этом году многочисленные вспышки чикунгуньи произошли в разных частях мира, включая регионы Северной и Южной Америки и Азии. Органы здравоохранения и эксперты признали ее новой глобальной угрозой здоровью.

Критическая перспектива

Аслам Хан в беседе с Forbes выразил убеждение, что риск заболевания чикунгуньей в США в настоящее время невелик, но подчеркнул, что ситуация меняется. Он пояснил, что комар-переносчик, ответственный за передачу вируса, уже обнаружен на территории США. Под влиянием изменения климата условия могут становиться все более благоприятными для устойчивого роста и распространения этих видов комаров. Люди могут служить потенциальными резервуарами вируса, который затем может быть приобретен и передан этими комарами.

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