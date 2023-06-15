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Олег Логинов

Вред молока: миф или реальность - эксперты спорят

3:39
Наука

Разнообразие доступных вариантов молока значительно расширилось. Сначала было только цельное и обезжиренное молоко, но теперь существуют различные виды молока с разным уровнем жирности, а также молоко на растительной и ореховой основе с различными вкусами.

Вред молока: миф или реальность - эксперты спорят
Фото: budsvetom.com

Однако широкая реклама молока могла иметь непреднамеренные последствия, что привело к тому, что некоторые люди, выросшие в 90-е и начале 2000-х годов, стали скептически относиться к молочным продуктам. Так же как кальций и витамин D необходимы для нашего здоровья, здоровая доля скептицизма может быть полезной. Поэтому стоит разобраться, так ли важно молоко, как нас убеждала телевизионная реклама.

Действительно ли молоко полезно?

Научные данные свидетельствуют о том, что коровье молоко богато основными питательными веществами, такими как кальций, цинк, магний, фосфор, белок и жир, которые полезны для нашего организма.

Кимберли О'Брайен, ученый-диетолог из Корнельского университета, объясняет, что хотя некоторые из этих питательных веществ добавляются в растительные молочные продукты, молочное молоко предлагает более полный питательный профиль. Поэтому можно с уверенностью сказать, что молоко содержит полезные элементы, но оно подходит не всем. У некоторых людей может быть непереносимость лактозы, то есть их пищеварительная система не может расщепить лактозу, которая содержится только в молочных продуктах.

Мишель Эверилл, профессор диетологии Вашингтонского университета, признает обоснованность опасений, связанных с потреблением молочных продуктов. Она утверждает:

"Употребление молочных продуктов не подходит для всех культурных групп".

Это не означает, что молочные продукты по своей сути вредны, а скорее то, что их потребление не так широко распространено в некоторых культурах, как в других, например, во французской и американской диетах. Например, диеты Восточной Азии, как правило, не включают много молочных продуктов, однако они не испытывают недостатка в основных питательных веществах.

О'Брайен также подчеркивает, что не существует универсального подхода к диете, включая потребление молока.

"Предписать единую диету для всего населения планеты крайне сложно", — говорит она Inverse.

Альтернативные источники питательных веществ молока

Хотя молоко является концентрированным источником основных питательных веществ, их можно получать и из других групп продуктов питания. Однако, чтобы получить все витамины и минералы, содержащиеся в молоке, необходимо изучить более широкий спектр вариантов.

Для детей, которым требуется большое количество кальция для укрепления костей, молоко является удобным и комплексным источником этих питательных веществ. Эверилл предполагает, что немолочные альтернативы, такие как растительные молочные продукты, могут обеспечить аналогичными питательными веществами тех привередливых едоков, которые не употребляют молочные продукты.

Эверилл также подчеркивает, что разнообразная диета, состоящая из различных зерновых, белков и овощей, должна обеспечивать организм всеми необходимыми питательными веществами. Молоко на растительной основе может компенсировать недостаток некоторых веществ. Миндаль, листовая зелень и зеленые соевые бобы — вот несколько примеров хороших источников кальция.

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Чем опасно МОЛОКО? Разоблачение молочных продуктов
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы наука медицина
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