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Олег Логинов

Ключ к похудению или риск для здоровья: вся правда про сахарозаменители

3:13
Наука

Тема низкокалорийных подсластителей и их влияния на контроль веса и долгосрочную безопасность является весьма спорной в области диетологии. Недавно, в мае 2023 года, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала заявление, предостерегающее от использования несахарных подсластителей для снижения веса, за исключением людей с предсуществующим диабетом.

Ключ к похудению или риск для здоровья: вся правда про сахарозаменители
Фото: архив

На основании этого обширного обзора ВОЗ не рекомендует использовать искусственные подсластители для контроля веса, указывая на потенциальный риск для здоровья, связанный с длительным потреблением несахарных подсластителей. Однако важно отметить, что существующие доказательства неубедительны, и необходимы дальнейшие исследования, как признает ВОЗ.

Стремление к похудению

Ожирение и связанные с ним метаболические заболевания, такие как диабет и сердечно-сосудистые заболевания, стали основными причинами предотвратимой смерти в США. Считается, что рост потребления добавленного сахара за последнее столетие способствует развитию эпидемии ожирения.

Однако люди предпочитают сладкий вкус сахара, поэтому большинству людей сложно исключить его из своего рациона. В качестве потенциального решения проблемы были предложены сахарозаменители. Идея кажется простой: Замена 340-граммового подслащенного сахаром напитка, содержащего 150 калорий, на искусственно подслащенный напиток того же объема, содержащий ноль калорий, должна снизить ежедневное потребление калорий и со временем способствовать потере веса.

Однако научные данные не однозначны. Исследования, проведенные как на животных моделях, так и на людях, показывают, что привычное употребление подсластителей без сахара может привести к негативным долгосрочным метаболическим последствиям и увеличению веса.

Исследования

Анализ когортных исследований и исследований случай-контроль показал, что регулярное употребление несахарных подсластителей связано с увеличением накопления жира, повышением индекса массы тела и увеличением заболеваемости диабетом 2 типа. Эти результаты отличаются от результатов рандомизированных контролируемых исследований.

Кроме того, анализ показывает, что регулярное употребление несахарных подсластителей связано с более высокой частотой инсульта, гипертонии, других неблагоприятных сердечно-сосудистых событий, а у беременных — с повышенным риском преждевременных родов.

Общая картина относительно пользы несахарных подсластителей для снижения веса и их связи с негативными последствиями для здоровья неоднозначна. Рекомендации ВОЗ, похоже, отдают предпочтение результатам когортных исследований и исследований "случай-контроль", а не рандомизированных контролируемых испытаний, и это решение кажется странным, учитывая ограниченность этих исследований в установлении причинно-следственной связи между несахарными подсластителями и заболеваниями.

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Сахарозаменители: чем вредны? Вся правда о сахарном спирте! 📣
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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