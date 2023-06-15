Астроном Реймонд: Разум инопланетян может раскрыться, собрав планеты на одной орбите

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В научной фантастике широко рассматривается концепция создания продвинутыми внеземными существами сферы Дайсона — колоссальной структуры, охватывающей всю звезду, чтобы использовать ее энергию. Однако альтернативная идея, предложенная астрономом Шоном Реймондом и его командой из Университета Бордо, предполагает, что вместо строительства массивной сферы можно заселить обитаемую зону вокруг звезды несколькими или даже десятками дополнительных планет. Их недавнее исследование, в котором с помощью компьютерного моделирования изучалась возможность существования нескольких планет, вращающихся на одном и том же расстоянии от звезды, показывает, что такой сценарий может иметь место и даже может быть наблюдаем астрономами.

Фото: Splash/ All Over

Подковообразная орбита

Исследование Раймонда и его коллег, опубликованное в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, посвящено изучению своеобразного орбитального танца двух спутников, Януса и Эпиметея, вокруг Сатурна.

Эти спутники занимают практически одну и ту же орбиту, но одна из них обращается примерно на 31 милю ближе к газовому гиганту, чем другая. По аналогии с гоночными автомобилями на треке, луна на внутренней полосе движется быстрее и периодически обгоняет своего чуть более медленного товарища. Однако, в отличие от автомобилей на гоночной трассе, это приводит к гравитационному взаимодействию между двумя спутниками, заставляя их меняться полосами движения. Например, когда Эпиметей приближается к Янусу, гравитация выталкивает Эпиметея на внешнюю полосу, а Янус — на внутреннюю. Впоследствии, четыре года спустя, наступает очередь Януса пройти мимо.

Это явление, называемое "подковообразной орбитой", создает иллюзию, что приближающаяся луна разворачивается, повторяет свой путь и приближается с противоположной стороны, образуя U-образную траекторию при наблюдении с любой из лун.

Несмотря на это, астрономам еще не удалось обнаружить системы с двумя или более планетами на подковообразных орбитах ни с помощью моделирования, ни с помощью данных наблюдений. Таким образом, если такая система будет обнаружена, она может стать доказательством существования разумной внеземной жизни, способной перемещать целые планеты.

Компьютерное моделирование

Реймонд и его команда использовали компьютерное моделирование. Результаты, несмотря на сложность и математическую запутанность, удивительным образом продемонстрировали долгосрочную стабильность. Даже когда смоделированная звезда исчерпала свое водородное топливо и расширилась, что сродни предсказанной судьбе нашего Солнца примерно через пять миллиардов лет, 24 планеты продолжали свой замысловатый танец в течение миллиардов лет.

Следовательно, если развитая инопланетная цивилизация обладает технологией и ресурсами для физического перемещения планет, особенно тех, которые по массе напоминают Землю, возможно, им стоит приложить усилия для создания дополнительных пригодных для жизни миров в своей звездной системе. Жизнь на планете земного размера, находящейся на подковообразной орбите рядом с соседней планетой, была бы очень похожа на жизнь на Земле, с тем лишь отличием, что их общество обладает или обладало передовой технологией, способной к планетарной перестройке. Однако во время ближайшего сближения с соседней планетой она будет вырисовываться на небе, как полная Луна, а затем постепенно удаляться — зрелище, несомненно, внушающее восхищение.

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