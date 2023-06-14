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Олег Логинов

Революция в медицине: учёные разработали новый метод борьбы с параличом

3:05
Наука

В настоящее время не существует известного средства от паралича. Однако последние научные достижения показывают, что мы стоим на пороге революции в лечении людей, страдающих от тяжелых травм спинного мозга.

Революция в медицине: учёные разработали новый метод борьбы с параличом
Фото: www.farre. es/ca/noticies-accessibilitat/prestacio-d-atencio-social-a-les-persones-amb-discapacitat

Когда у человека наступает паралич вследствие травмы, жизненно важная неврологическая связь между его мозгом и конечностями навсегда прерывается. Для решения этой проблемы группа исследователей разработала метод обхода поврежденных нервов с помощью устройства, известного как интерфейс "мозг — позвоночник".

Принцип работы

Этот инновационный подход предполагает имплантацию небольшого компонента под череп, который устанавливает беспроводное соединение с внешним компьютером, хранящимся в рюкзаке. Благодаря этому исследователи могут расшифровывать электрические сигналы, исходящие из мозга пациента. Затем расшифрованный сигнал передается на другое устройство, которое встраивается в нижнюю часть спинного мозга, стимулируя необходимые нервы и мышцы, отвечающие за ходьбу.

Герт-Ян Оксам, человек, использующий интерфейс "мозг-позвоночник", может просто начать движение вперед, мысленно сосредоточившись на ходьбе.

"Когда я принимаю решение сделать шаг, симуляция включается, как только эта мысль приходит мне в голову", — рассказал Оксам научному журналу Nature.

С помощью костыля Оксам теперь может стоять прямо, ходить и даже подниматься по лестнице. Последние 12 лет Оксам страдал от паралича после аварии на велосипеде, в результате которой был поврежден спинной мозг, и этот прорыв вернул в его жизнь надежду.

Ранее Оксам участвовал в клинических испытаниях, в ходе которых исследователи снабжали его исключительно устройством, стимулирующим нижнюю часть спинного мозга. Такой подход в сочетании с физическими тренировками позволил ему ходить, хотя и с ограниченным контролем над своими движениями.

Однако благодаря интеграции мозгового имплантата и внешнего компьютера, наряду со спинальным устройством, Оксам добился более естественной манеры ходьбы.

Работа исследователей

Устройство для ходьбы, используемое Оксамом, является частью более широкой тенденции в исследованиях спинного мозга. Интерфейсы мозг-компьютер, хотя и являются еще относительно новой технологией, уже продемонстрировали свой потенциал для помощи людям с нарушенными неврологическими функциями в восстановлении чувства осязания, написании мыслей и управлении роботизированными конечностями.

Постоянная проблема для ученых и врачей заключается в том, чтобы сделать эти устройства доступными для пациентов, которые в них нуждаются. Тем не менее, текущее исследование дает многообещающие доказательства того, что эти технологии могут стать бесценным подспорьем для людей с непоправимыми травмами.

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ПАРЕЗ И ПАРАЛИЧ. Что такое парез? Что такое паралич? (врач разъясняет)
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы наука медицина
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