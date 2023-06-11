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Олег Логинов

В Нью-Йорке могут начать использовать новую технологию избавления от углекислого газа

4:08
Наука

В апреле 2019 года Городской совет Нью-Йорка принял местный закон № 97, на первый взгляд скромный законодательный акт с существенными последствиями для 8,5-миллионного населения города. Являясь важной частью "Зеленого нового курса" бывшего мэра Билла де Блазио, этот закон предписывает, что здания площадью более 2 300 квадратных метров (это примерно 50 000 коммерческих и жилых зданий) должны активно сокращать выбросы углерода. Несоблюдение установленного законом ограничения выбросов углекислого газа, начиная с 2024 года, может привести к значительным штрафам.

В Нью-Йорке могут начать использовать новую технологию избавления от углекислого газа
Фото: pixabay.com

В качестве примера можно привести One Bryant Park, который после открытия в 2010 году стал символом зеленой энергии. Если это здание не будет соответствовать требованиям закона, то ежегодные штрафы могут составить до 3 миллионов долларов. Нью-Йорк не одинок в своем стремлении строго следить за выбросами от небоскребов: другие города, такие как Бостон и Денвер, также ввели подобные правила.

Инновационная система

Хотя основной целью местного закона № 97 является стимулирование перехода энергоемких небоскребов с ископаемого топлива на электрификацию, некоторые здания идут по альтернативному пути, инвестируя в технологию улавливания углерода. Компания CarbonQuest, специализирующаяся на системах, которые могут быть установлены в подвалах небоскребов, подчеркивает эффективность и неповреждающий характер своего решения. Они утверждают, что их система может быть внедрена быстро и экономически эффективно, что потенциально позволит владельцам зданий избежать значительных штрафов.

Инновационная система CarbonQuest, занимающая площадь, эквивалентную всего двум парковочным местам (что немаловажно в условиях ограниченного пространства Нью-Йорка), использует специальный материал для отделения углекислого газа от других газов, выделяемых котлом. Затем углекислый газ сжимается, охлаждается примерно до -10 градусов по Фаренгейту и переходит в жидкое состояние. Затем уловленный CO2 оперативно транспортируется на грузовике к производителю бетона, расположенному в Бруклине. Кроме того, в некоторых зданиях уловленный углекислый газ используется для производства различных продуктов, включая газированные напитки и мыло.

Проблемы новой технологии

По данным компании CarbonQuest, их технология эффективно улавливает 60 процентов выбросов CO2 в здании. Хотя это и является значительным улучшением, остается неясным, одобрит ли город эту технологию улавливания углерода. Критики утверждают, что эти здания должны быть в первую очередь электрифицированы, что соответствует первоначальному замыслу закона. Один из юристов-экологов сообщил Phys. org:


"Улавливание углерода на самом деле не сокращает выбросы, а стремится их переместить".

Эти проблемы усугубляются эффектом городского теплового острова, который наблюдается в густонаселенных городах, как подчеркивает Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК). Это явление приводит к увеличению потребности в энергии для охлаждения в более жарких городах и зданиях. Учитывая, что на здания приходится примерно 30 процентов выбросов парниковых газов в Нью-Йорке, необходимость электрификации этих сооружений и внедрения дальнейших решений в области "зеленой" энергетики становится все более очевидной.

Мэр Эрик Адамс подтверждает приверженность своей администрации этим климатическим целям, и попытки отложить штрафы получили минимальную поддержку. Будущее Нью-Йорка, несомненно, "зеленое", поскольку он стремится бороться с изменением климата.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы сша нью-йорк экология
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