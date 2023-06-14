Китайская баржа была взята под стражу за разграбление британских кораблей

6:03 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавно власти Малайзии задержали баржу из Китая, подозреваемую в разграблении останков двух военных кораблей времен Второй мировой войны. Задержанное судно, названное Chuan Hong 68, было обнаружено примерно в 20 морских милях к востоку от Танджунг Сианг. На борту судна власти обнаружили металлолом и артиллерийские снаряды, предположительно снятые с военных кораблей Королевского флота Prince of Wales и Repulse.

Фото: Midjouney: Cruiser Moscow underwater

Заявление

29 мая Малайзийское морское правовое агентство опубликовало заявление, сообщив о задержании грузового судна из-за несанкционированной стоянки. Береговая охрана Малайзии, подозревает, что металлолом и артиллерийские снаряды, найденные на борту судна, могут быть связаны с другим инцидентом, произошедшим 19 мая, когда на причале в Джохоре, на материковой части Малайзии, были обнаружены дополнительные снаряды.

По данным New Straits Times, на борту Chuan Hong 68 находилось около 100 артиллерийских снарядов, включая 5,25-дюймовые и 40-миллиметровые зенитные снаряды. Это позволяет предположить, что во время перехвата китайский корабль, возможно, специально нацелился на "Принц Уэльский". Хотя и Prince of Wales, и Repulse были оснащены 40-миллиметровыми зенитными орудиями Bofors, Repulse не имел орудий калибра 5,25 дюйма.

New Straits Times также сообщает, что в отношении судна ведется расследование в соответствии с разделом 491B Постановления о торговом судоходстве Малайзии 1952 года. Этот раздел требует, чтобы суда в малазийских водах информировали власти о своем местонахождении и деятельности. Нарушение этого постановления влечет за собой штраф в размере около $21 654,40 или тюремное заключение на срок до двух лет, или и то, и другое.

Судно Chuan Hong 68, построенное в 2014 году, описывается как грейферный земснаряд — судно, оснащенное большим когтем, используемым для извлечения предметов со дна океана. Его длина составляет 120 метров, вес — 8 300 тонн, а на носу установлен мощный кран. Судно зарегистрировано в Фучжоу, Китай.

Атака японских бомбардировщиков

Prince of Wales и Repulse погибли во время одного из самых известных сражений Второй мировой войны в Тихом океане. В составе сил Королевского флота оба корабля подверглись атаке японских бомбардировщиков 10 декабря 1941 года. Оба корабля были потоплены с общей потерей 763 жизней. Уничтожение, которое произошло всего через несколько дней после нападения на Перл-Харбор, еще раз подчеркнуло растущее превосходство авиации над линкорами в качестве основного военно-морского оружия.

Разграбление затонувших военных кораблей времен Второй мировой войны продолжает оставаться проблемой для региона. Эти военные корабли, как правило, были защищены высококачественной стальной броней, а в их инженерных помещениях использовались ценные металлы. Салвагеры часто маскируются под рыболовецкие суда, используя водолазов или краны для извлечения металлолома и, к сожалению, потенциально человеческих останков со дна океана. Хотя в 2017 году эта деятельность, казалось, прекратилась в районе Малайзии, в этом году она возобновилась.

Затонувшие военные корабли часто не имеют четкой правовой защиты. Хотя затонувшие корабли обычно считаются собственностью государства, которому принадлежало судно на момент затопления, не все страны обеспечивают их правовую защиту. Некоторые страны проявляют минимальный интерес к защите своих затонувших судов. Закон о затонувших военных судах — закон США, принятый в рамках оборонного бюджета на 2004 год, направлен на защиту всех затонувших военных судов, принадлежащих правительству США по всему миру, а также иностранных затонувших военных судов в водах США.

Примечательно, что по крайней мере один американский военный корабль, USS Perch, пропал без вести. Эта подводная лодка была потоплена японскими войсками в 1942 году и полностью исчезла с места затопления. "Окунь" оставался пропавшим без вести более 50 лет, пока не был обнаружен в Яванском море в 2006 году. Интересно, что весь экипаж "Окуня" был захвачен японским эсминцем "Ушио" до того, как подводная лодка затонула. Следовательно, место ее гибели не стало воинским захоронением.

Занимая площадь около 1,35 миллиона квадратных миль, Южно-Китайское море представляет значительные трудности для любой страны, пытающейся осуществлять патрулирование и бороться с незаконной деятельностью. Прекращение спасательной деятельности на затонувших военных кораблях в 2017 году, вызванное широким общественным резонансом, позволяет надеяться, что задержание Чуань Хун 68 может послужить сдерживающим фактором для других спасателей. Тем временем Малайзийское управление по обеспечению соблюдения морских правил пообещало принять решительные меры против спасателей и обеспечить, чтобы воды Восточного Джохора оставались свободными от любой незаконной деятельности.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Атаки Камикадзе на корабли США