Открытие в космосе: Звезда вращается вокруг темной материи

4:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Спутник Gaia, управляемый Европейским космическим агентством, участвует в амбициозном проекте по изучению просторов нашей галактики. Периодически проект выпускает значительные объемы данных, которые астрономы тщательно изучают в течение длительного времени, от нескольких месяцев до нескольких лет, в поисках интригующих открытий.

Фото: Fotodom.ru/ REX

Интересное наблюдение

Во время одного из таких выпусков данных ученые наткнулись на интригующее наблюдение: звезда, похожая на наше Солнце, казалось, вращалась вокруг миниатюрной черной дыры. Однако теперь эта теория опровергнута исследовательским дуэтом из Института физики Чешской академии наук. Согласно их предположению, загадочный небесный объект в этой системе двух тел — не черная дыра, а гипотетическая сущность, известная как бозонная звезда. Этот объект, состоящий исключительно из темной материи, остается в значительной степени умозрительным по своей природе. Исследователи выложили в открытый доступ документ с изложением своей теории на сервере препринтов arXiv, хотя он еще не прошел экспертную оценку.

Может показаться, что переход от черной дыры к полностью теоретической сущности является прорывом в рассуждениях, и это действительно так. Очень маловероятно, что мы случайно столкнулись с полностью теоретической сущностью, даже в рамках обширного исследования Gaia. Гораздо более правдоподобно, что недостающая часть информации все еще ускользает от нас, препятствуя всестороннему пониманию этой системы.

Прежде всего, они утверждают, что механика формирования звездных систем делает крайне маловероятным, чтобы дуэт, состоящий из звезды, похожей на Солнце, и звезды с массой, достаточной для образования черной дыры, вообще материализовался.

Черные дыры возникают из чрезвычайно массивных звезд, а этому критерию не отвечает ни наше Солнце, ни подобные ему звезды. Исходя из этого, исследователи утверждают, что образование бинарной системы с участием звезды, подобной Солнцу, и звезды, достаточно массивной для образования черной дыры — сценарий, необходимый для объяснения выводов, содержащихся в данных Gaia, — крайне маловероятно. Они предполагают, что гравитационный баланс, необходимый для предотвращения столкновения или разлета этих двух звезд по спирали, слишком хрупок, чтобы произойти с какой-либо значительной вероятностью.

Таким образом, они обращают внимание на бозонные звезды как альтернативное объяснение. Если предположить, что бозонные звезды существуют, то они будут представлять собой концентрированные скопления темной материи - неуловимого вещества, которое составляет большую часть материи в нашей Вселенной, но не поддается обнаружению. Хотя такие бозоны, как фотоны (частицы света), глюоны (частицы, связанные с сильными силами) и бозон Хиггса (обычно называемый "частицей Бога") были замечены и установлены, теоретические последствия существования бозонных звезд предполагают, что бозоны темной материи могут демонстрировать особое поведение. В этом сценарии эти бозоны будут пронизывать космос, время от времени объединяясь в бозонные звезды.

Хотя представление о том, что темная материя состоит из бозонов, является лишь одной из нескольких теорий, выдвинутых для объяснения этой неизмеримой субстанции, это не совсем надуманная концепция. Тем не менее, предположение о том, что эта конкретная система содержит бозонную звезду, добавляет еще один слой теории к существующим гипотезам.

Независимо от этого, данная система заслуживает дальнейшего изучения, независимо от того, окажется ли она фокусом темной материи или нет. При ближайшем рассмотрении мы можем получить ценные сведения о формировании звездных систем, природе темной материи, а возможно, и о том, и о другом. Несомненно, в результате этого процесса наше понимание обогатится.

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