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Олег Логинов

Nature: На спутнике Сатурна Энцеладе найдены признаки жизни

5:13
Наука

Спутник Сатурна Энцелад приобрел известность благодаря удивительным и активным шлейфам водяного пара, которые извергаются подобно гейзерам на южном полюсе луны. Считается, что эти шлейфы, обнаруженные космическим аппаратом НАСА "Кассини" в 2005 году, исходят из глобального океана под поверхностью Энцелада, что повышает вероятность существования жизни на спутнике. Недавно космический телескоп Джеймса Вебба (JWST) провел тщательное исследование Энцелада, обнаружив значительно больший плюм, чем когда-либо прежде.

Nature: На спутнике Сатурна Энцеладе найдены признаки жизни
Фото: pixabay.com

Учитывая размеры Энцелада, ширина которого составляет всего 505 км, шлейфы водяного пара можно назвать массивными. Они возвышаются над ледяной поверхностью луны, превышая диаметр самой луны. Сара Фаджи, планетарный астроном из Центра космических полетов НАСА имени Годдарда, назвала новый шлейф, наблюдаемый "Уэббом", "огромным".

Новый шлейф

Хотя ученые не сделали официального заявления о новом шлейфе, Александра Витце рассказала о нем в статье в Nature, опубликованной 18 мая 2023 года. Кроме того, 17 мая на конференции в Научном институте космического телескопа в Балтиморе, штат Мэриленд, Фаджи упомянул о шлейфе и наблюдениях "Уэбба". Хотя на конференции было представлено мало подробностей, Фаджи упомянул, что в готовящейся статье будет раскрыто больше информации.

Водяной пар с Энцелада вырывается через большие трещины, известные как тигровые полосы на ледяной поверхности спутника. Ранее было известно, что эти трещины выталкивают водяной пар и другие частицы в космос, но последнее извержение унесло брызги из недр луны еще дальше, превысив во много раз диаметр самого Энцелада.

Телескоп Webb сделал снимки шлейфа 22 ноября 2022 года, и с тех пор ученые усердно изучают переданные данные. В отличие от "Кассини", который в основном анализировал частицы вблизи Энцелада, преимущество "Уэбба" заключается в его способности исследовать частицы шлейфа, проходящие на гораздо большем расстоянии от луны. Эта двойная возможность позволяет ученым получить более глубокое понимание плюмов и разнообразного набора ингредиентов, которые они содержат.

Состав

В предстоящей статье будет представлен анализ состава плюма, который обещает быть захватывающим. Предыдущие открытия "Кассини" показали, что плюмы содержат водяной пар, частицы льда, соли, кремнезем, углекислый газ, аммиак, метан и органические молекулы. Наблюдения "Уэбба", хотя и ограничены всего 4,5 минутами, предоставили достаточно времени для сбора важных данных. Анализ прольет свет на содержание водяного пара в шлейфе, температуру и другие важные детали. Однако из-за рассеянной природы плюма, обусловленной его удаленностью от Энцелада, определение типов присутствующих органических молекул может оказаться более сложной задачей. "Кассини" обнаружил различные простые и сложные органические молекулы, но Шеннон Маккензи, планетарный ученый из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса, предполагает, что ледяные зерна, наблюдаемые "Кассини" в более близком расстоянии от Энцелада, скорее всего, содержат более высокую концентрацию органических частиц.

Несмотря на низкую плотность шлейфа, напоминающего скорее рассеянное и холодное облако, чем плотный аэрозоль, анализ Уэбба выявил обилие интригующих химических веществ. Эти находки включают воду и другие соединения, которые потенциально могут указывать на геологическую или биологическую активность в океане Энцелада. Точные сведения об этих химических веществах пока неизвестны, но, как сказал Фаджи, новые сюрпризы еще впереди.

Шлейфы на Энцеладе привлекают внимание ученых, поскольку они дают потенциальное представление о наличии жизни в подповерхностном океане луны. Хотя обнаруженные ингредиенты манят, они еще не дали окончательного доказательства существования живых организмов в океане. Cassini также обнаружил свидетельства, указывающие на наличие гидротермальных источников на дне океана, которые, подобно земным океанам, могут служить источниками тепла и питательных веществ.

Будущие исследования

В настоящее время не существует подтвержденных миссий, планирующих возвращение на Энцелад. Однако рассматриваются такие концепции, как Orbilander, представляющий собой комбинацию орбитального аппарата и посадочного аппарата. Будущая миссия крайне важна для определения того, существовала ли когда-либо жизнь на Энцеладе или существует до сих пор.

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Энцелад - Вода и жизнь на спутнике САТУРНА
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы сша космос
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