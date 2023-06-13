Ученые обнаружили звуки неизвестного происхождения в стратосфере Земли

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В последние годы вы наверняка сталкивались с дискуссиями об исследовании атмосфер экзопланет. Эти атмосферы — ключ к изучению других миров в мельчайших деталях, позволяющий понять их состав и потенциал для поддержания жизни.

Фото: goodfon.ru

Однако внимание к изучению атмосфер далеких планет не означает, что наша собственная атмосфера лишена сюрпризов. Недавно группа исследователей привлекла наше внимание, обнаружив загадочные звуки в стратосфере — атмосферном слое, расположенном выше того, в котором мы живем и дышим. Удивительно, но происхождение этих звуков остается неизвестным.

Дэниел Боуман, руководитель исследовательской группы из Сандийской национальной лаборатории в Нью-Мексико, выразил свою интригу в пресс-релизе, заявив:

"[В стратосфере] существуют загадочные инфразвуковые сигналы, которые возникают несколько раз в час во время некоторых полетов, но источник их совершенно неизвестен".

Инфразвук относится к звуковым волнам с очень низкими частотами, которые находятся ниже порога слухового восприятия человека. Для обнаружения этих неопознанных звуков команда использовала микробарометры, прикрепленные к огромным воздушным шарам на солнечных батареях.

В пресс-релизе Боуман подробно рассказал о своей методике:

"Наши воздушные шары состоят из больших пластиковых пакетов с внутренним покрытием из угольной пыли, что делает их темными. Для их изготовления мы используем малярный пластик из хозяйственных магазинов, укрепленный транспортировочной лентой и наполненный порошком древесного угля из магазинов пиротехнических изделий. Когда солнечный свет попадает на темные шары, воздух внутри них нагревается и становится плавучим. Эта пассивная солнечная энергия позволяет шарам подниматься с поверхности на высоту более 20 км (66 000 футов) в небе. Для каждого шара требуется всего около 50 долларов США, а собрать его можно на баскетбольной площадке".

Хотя эти воздушные шары могут показаться примитивными, они служат своей цели, поднимаясь в стратосферу, где окружающий шум и атмосферные помехи значительно снижаются. На земле и в более низких слоях атмосферы различные звуки могут быть легко заглушены какофонией других шумов. Однако в безмятежной атмосфере стратосферы множество звуков, которые в противном случае остались бы замаскированными, становятся слышны. В пресс-релизе поясняется, что эти эксклюзивные стратосферные звуки включают в себя такие природные явления, как столкновение океанских волн и гром, а также созданные человеком звуки, например, производимые ветряными турбинами или взрывами. Кроме того, есть даже звуки, происхождение которых остается загадкой.

Боуман и его команда представили свои результаты на 184-м заседании Акустического общества Америки. Тем не менее, происхождение этих звуков остается неизвестным. Дальнейшие наблюдения и анализы, вероятно, будут необходимы для того, чтобы разгадать загадку этих глубоких, резонирующих звуков, которые раздаются высоко в атмосфере. А пока эта загадка добавляет еще один увлекательный аспект к нашей постоянно интригующей Земле.

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