Исследователи приступили к изучению затопленного поселения у острова Корчула, расположенного у побережья материковой части Хорватии, не подозревая об удивительной древней тайне, скрытой под слоями морского ила: изысканной каменной дороге.
Согласно переведенному посту в социальных сетях, опубликованному Задарским университетом в Хорватии, команда из университета кропотливо удалила осадок, чтобы обнаружить дорогу, которая имеет ширину около 4 метров и состоит из тщательно выложенных каменных плит. Очевидно, что эта дорога когда-то служила жизненно важным связующим звеном между островом Корчула и искусственным островным поселением, известным как Солине, ныне погруженным на глубину около 5 метров под поверхность воды. По оценкам исследователей, это оживленное место процветало примерно 7 000 лет назад.
Используя радиоуглеродное датирование, команда исследовала хорошо сохранившуюся древесину, найденную в пределах дороги, и успешно определила, что и дорога, и связанное с ней поселение датируются 4 900 годом до нашей эры. Структура дороги, состоящая из тщательно уложенных каменных плит, имеет ширину около 4 метров.
По мере того, как совместная группа, в которую входят эксперты из местных музеев и дайвинг-центров, углубляется в свои исследования, они обнаруживают больше, чем просто неолитическое поселение, расположенное рядом с популярным островом Корчула. Удивительно, но исследователи начали наблюдать загадочные структуры в окрестностях и наткнулись на другое поселение, удивительно похожее на Солине в заливе Градина. В ходе раскопок было обнаружено множество артефактов, включая клинки и каменный топор.
По данным газеты The Miami Herald, в эпоху производства глиняной посуды коренные жители Хвар населяли этот регион и продемонстрировали свою удивительную изобретательность, построив каменную дорогу, ведущую к искусственному острову.
Остров Корчула давно известен тем, что на нем расположены поселения, относящиеся к эпохе неолита. Тем не менее, продолжающееся исследование окружающих остров вод позволяет по-новому взглянуть на то, как эти поселения, как на самом острове, так и в его окрестностях, потенциально способствовали установлению связей между различными группами людей.
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