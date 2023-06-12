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Олег Логинов

Еще один ребенок родился с ДНК от трёх людей

2:55
Наука

Ребёнок был рождён с генетическим материалом от трех родителей — явление, на которое общественность обратила внимание в 2016 году. Однако эта практика набирает популярность, поскольку британское Управление по оплодотворению и эмбриологии человека недавно сообщило, что в Соединенном Королевстве уже родилось несколько детей с помощью этого инновационного метода.

Еще один ребенок родился с ДНК от трёх людей
Фото: pixabay. com

В основе этого метода лежат митохондрии, в частности, неправильное функционирование митохондрий. Поскольку митохондрии отвечают за обеспечение клеток энергией, дефектные митохондрии могут привести к различным проблемам.

По данным Associated Press, ежегодно в Великобритании примерно один из каждых 200 детей рождается с митохондриальным расстройством. Некоторые из этих нарушений, такие как повреждение мозга и сердечная недостаточность, оказываются смертельными в течение нескольких часов после рождения, как сообщает BBC. Другие, такие как слепота или истощение мышц, могут иметь пожизненные последствия. Именно здесь вступает в игру концепция использования трехкомпонентной ДНК.

В процессе, известном как лечение митохондриальным донорством, женщина жертвует митохондрии для замены унаследованных от матери. Эти здоровые митохондрии, полученные от другой женщины, способствуют формированию эмбрионов при экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО), лишенных больных митохондрий. Поскольку митохондрии содержат ДНК — около 37 генов, несмотря на то, что они составляют лишь немногим более 0,1 процента от общей ДНК ребенка, — это вводит в уравнение ДНК третьего человека.

Питер Томпсон, исполнительный директор HFEA, заявил The Guardian, что процедура митохондриального донорства дает семьям, страдающим от тяжелого наследственного митохондриального заболевания, возможность иметь здорового ребенка. Он подчеркнул, что эта процедура находится еще на ранней стадии развития, и HFEA постоянно оценивает клинические и научные достижения в этой области.

Джоанна Поултон, профессор митохондриальной генетики из Оксфордского университета, признала значительный прогресс, связанный с рождением детей с помощью этой новой процедуры. Однако она предупредила, что долгосрочные последствия остаются неопределенными, и подчеркнула возможность негативных последствий, таких как повреждение клеток, требующее

"радикальной реорганизации".

Поултон подчеркнула необходимость строгого регулирования и всесторонней оценки неизвестных аспектов, связанных с этой новой и противоречивой технологией, признавая при этом ее огромный потенциал для положительных результатов.

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Ребёнок с ДНК от трёх родителей родился в Великобритании
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы дети великобритания
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