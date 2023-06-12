Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Логинов

Ученые активно строят реальный тяговый луч

4:56
Наука

Если вы обладаете хотя бы какими-то знаниями о научной фантастике, вы, вероятно, знакомы с концепцией тягового луча. Часто изображаемые в вымышленных произведениях как средство захвата объектов-отступников или противостоящих космических кораблей и манипулирования ими по своему усмотрению, эти лучи обычно материализуются в виде непримечательного потока света, исходящего из корабля, чтобы захватить и обездвижить свои цели.

Ученые активно строят реальный тяговый луч
Фото: m.joyreactor. cc/post/5440891

Позвольте представить умозрительное объяснение "науки", лежащей в основе этой футуристической технологии

Однако вскоре это объяснение может выйти за рамки предположений, а сама технология может стать более осязаемой в недалеком будущем. В настоящее время Университет Колорадо в Боулдере занимается разработкой реального притягивающего луча, конечной целью которого является помощь в очистке космического мусора.

Распространение космического мусора представляет собой серьезную проблему, которая усиливается с каждым днем по мере того, как мы продолжаем запускать объекты в космос. Джулиан Хаммерл, аспирант, участвующий в проекте, подчеркнул эту проблему в пресс-релизе, заявив:

"Проблема космического мусора заключается в том, что, столкнувшись, вы создаете еще больше космического мусора. Увеличивается вероятность того, что произойдет еще одно столкновение, которое создаст еще больше мусора. Возникает эффект каскада".

Тем не менее, проблема заключается в трудной задаче сбора и эффективной утилизации космического мусора. Непрактично отправлять в космос миниатюрного робота для сбора мусора и доставки его обратно на Землю, поскольку природа космического мусора не позволяет его легко извлечь. Он обычно движется с большой скоростью, и его точную траекторию трудно предсказать, что делает перехват пугающей перспективой. К сожалению, любая физическая попытка захвата обломков, скорее всего, приведет к новым столкновениям, усугубляя проблему.

Тяговый луч

Именно здесь в игру вступает тяговый луч. Используя луч для захвата объектов, можно обойти многие из этих опасностей. Команда, участвующая в этом проекте, стремится создать "электронный луч", который, по сути, функционирует как усиленная форма статического электричества.

Ханспетер Шауб, исследователь и руководитель проекта, объяснил:

"Мы создаем притягивающую или отталкивающую электростатическую силу. Это похоже на тяговый луч, который вы видели в фильме "Звездный путь", хотя и не такой мощный".

Для проверки своей технологии команда использовала устройство, известное как Лаборатория электростатического заряда для взаимодействия плазмы и космических аппаратов (ECLIPS). По сути, это миниатюрная камера, имитирующая космические области вокруг нашей планеты, которые густо населены космическим мусором.

В этой камере исследователи могут воплотить свою концепцию в жизнь, подвергая небольшие блоки, представляющие космический мусор, воздействию пучков электронов. Этот процесс придает обломкам небольшой отрицательный заряд, в то время как луч притяжения приобретает небольшой положительный заряд. Когда противоположные заряды притягиваются, тяговый луч начинает буксировку. По оценкам команды, в течение двух-трех месяцев она сможет сдвинуть спутник весом в несколько тонн примерно на 321 км — не быстро, но вполне приемлемая скорость.

Проблемы

Даже если технология может быть легко масштабирована, исследователи сталкиваются с многочисленными проблемами при переходе этой концепции из области научной фантастики в осязаемую реальность. Одно из основных препятствий связано с нерегулярными потоками солнечного ветра, присутствующими вблизи Земли. Эти потоки состоят из высокоэнергетических частиц, испускаемых Солнцем. Поскольку область, содержащая большинство космического мусора, находится за пределами магнитного поля, защищающего поверхность нашей планеты от этих частиц, они могут помешать эффективности луча.

"Именно это делает технологию такой грозной", — заметил Кейли Чемпион, еще один аспирант, участвующий в проекте. "Вы сталкиваетесь с совершенно разными плазменными средами на низкой околоземной орбите, геосинхронной орбите и вокруг Луны. Это проблема, которую необходимо решить".

Таким образом, нам еще предстоит пройти значительное расстояние, прежде чем научная фантастика материализуется в реальность, но цель ближе, чем ожидалось. Тяговый луч, активировать.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Создана антигравитационная установка заставляет все предметы левитировать
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы наука
Новости
Садальский осудил Борисова за отъезд в США: Они туда прутся
Экс-советник Кучмы Соскин сообщил об американской мине, заложенной под Зеленского
Растения используют одинаковые удобрения: клубника и роза
Американский ведущий Моррис: Путин сокрушил США, поставив Вашингтону шах
Названы 5 продуктов, которые защитят от инфаркта
Марков о прощании с Берлускони: Путин не сможет даже полететь на похороны своего друга
Рожин: ВСУ готовятся наступать на Времьевский выступ самой обученной 72-й бригадой
В Нидерландах не могут заморозить активы России из-за русских фамилий
Руденко: на Авдеевском направлении в плен сдался целый взвод ВСУ
В Харькове готовятся к городским боям
Популярное
Онколог назвал семь самых опасных видов рака

Зарубежные медики призвали опасаться семи видов рака, которые они называют "тихими убийцами", так как их симптомы часто остаются незамеченными.

Онколог Ахмед эль-Модир перечислил семь самых опасных видов рака
76.ru: нарколог Волков развеял пять главных мифов об употреблении алкоголя
Нарколог развеял пять главных мифов об употреблении алкоголя
ВСУ оставляют ВС РФ неактивные мины с посланиями
Пожилым нельзя: от каких супов стоит отказаться людям в возрасте
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Названы симптомы приближающихся рака и инсульта
Пропустить невозможно: флеболог перечислила признаки образования тромбов
Турецкий премиум-отель за 200 тысяч рублей не стоит этих денег, призналась туристка из РФ
Турецкий премиум-отель за 200 тысяч рублей не стоит этих денег, призналась туристка из РФ
Последние материалы
Мокрые Ялы подмочили репутацию ВСУ
В Нидерландах не могут заморозить активы России из-за русских фамилий
Руденко: на Авдеевском направлении в плен сдался целый взвод ВСУ
В Харькове готовятся к городским боям
Рогов рассказал о длине линии фронта в Запорожской области
"Царьград": Дмитрий Нагиев покинул Россию, неожиданно завершив траур по СВО
Путин высказал своё удивление: Зачем противник бьёт по жилым кварталам?
Как бороться с розой, если она почти стала шиповником
Губернаторы некоторых областей Болгарии массово подали в отставку
Мозг собак становится больше, когда у них есть хозяин
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников