Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Логинов

Птица, которая исчезла в 1944 году, была найдена живой и здоровой в Луизиане

3:48
Наука

Статус вымирания слоноклювого дятла остается предметом дебатов среди орнитологов, мнения о существовании птицы расходятся. В одном из последних исследований утверждается, что за десять лет поисков были собраны доказательства, соответствующие описаниям дятла со слоновой костью, что свидетельствует о присутствии птиц с похожими характеристиками. Однако поиск убедительных доказательств существования этого уникального дятла продолжается, и дебаты вокруг самого факта его существования не утихают.

Птица, которая исчезла в 1944 году, была найдена живой и здоровой в Луизиане
Фото: pixabay.com

Главный вопрос: действительно ли эта птица вымерла?

Исследование, недавно опубликованное в журнале Ecology and Evolution, проливает свет на эти дебаты, представляя многочисленные свидетельства, которые "позволяют предположить периодическое, но неоднократное присутствие" птицы, имеющей отметины и поведение, сходные с поведением дятла со слоновой костью. Однако данные, подтверждающие это исследование, в котором утверждается, что эта птица все еще обитает в нашем мире, не дают окончательных доказательств.

Узнаваемая благодаря своему клюву цвета слоновой кости, черно-белому оперению (у самцов с красными акцентами) и размерам, превышающим размеры ворона, последняя официально подтвержденная встреча этой североамериканской птицы датируется 1944 годом. С тех пор она либо остается неуловимой, либо вымирает.

В 2021 году Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США инициировала период публичных комментариев, чтобы рассмотреть вопрос о признании птицы вымершей. Однако Стивен Латта, директор по охране природы и полевым исследованиям Национального вольера, и его команда усердно работали над тем, чтобы доказать существование этого дятла задолго до 2021 года.

Используя устройства акустической записи, камеры слежения и полеты беспилотников в отдаленном районе Луизианы, команда за десять лет накопила доказательства, которые вселяют надежду на потенциальное выживание вида. В исследовании говорится:

"Наши результаты и выводы, сделанные на их основе, говорят о том, что для слоноклювого дятла еще не все потеряно и что объявлять этот вид вымершим явно преждевременно".

В сотрудничестве с адвокатом из Нью-Йорка Марком Майклсом Латта создал исследовательскую группу "Проект Пинципалис", как сообщает газета Pittsburgh Post-Gazette. Их работа включает в себя не только визуальную съемку птиц, но и документирование их характерных позывов и стуков, напоминающих стук дятла, с помощью звукозаписей. Кроме того, они тщательно исследуют кору деревьев, чтобы выявить характерный рисунок коры, который ассоциируется со слоноклювым дятлом.

Удаленные районы Луизианы были единственным подходящим местом для поиска улик.

"Эти места и среда обитания редко кем посещаются", - рассказывает Латта газете. "Мы считаем, что птицы стали крайне настороженно относиться к присутствию человека и уходят в эти места в поисках убежища".

Латта утверждает, что в первый год исследований ему удалось визуально обнаружить слоноклювого дятла, что вселяет надежду на то, что команда сможет развеять теорию вымирания.

"Мы стремимся найти неопровержимые доказательства существования этой птицы", - утверждает он в статье, - "и в то же время внести свой вклад в понимание биологии и экологии вида, чтобы помочь в его защите и сохранении для будущих поколений".

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Дятел: Санитар леса | Интересные факты про дятла
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы сша нью-йорк луизиана
Новости
РИА Новости: в США заподозрили президента Джо Байдена в работе на врага
Мина Хачатрян: детей Армении будут "примирять" с отдачей святынь
Переболевшие COVID-19 сообщили о своих суперспособностях
Марочко: российские военные сорвали контрнаступление ВСУ на Краснолиманском направлении
Названа причина возгорания на Краснодарском НПЗ
Певец Прохор Шаляпин сообщил, что никогда не считал великой Аллу Пугачёву
Комплекс С-350 "Витязь" впервые в мире поразил цель в автоматическом режиме
Bloomberg: Турция вряд ли одобрит вступление Швеции в НАТО
В Кривом Роге очередная "гнилая" ракета комплекса С-300 ВСУ уничтожила многоэтажку
"ТурDom": туристы из РФ пожаловались на массовое отравление в ресторане отеля "люкс" в Турции
Популярное
Онколог назвал семь самых опасных видов рака

Зарубежные медики призвали опасаться семи видов рака, которые они называют "тихими убийцами", так как их симптомы часто остаются незамеченными.

Онколог Ахмед эль-Модир перечислил семь самых опасных видов рака
Три супа, от которых стоит отказаться пожилым людям
Пожилым нельзя: от каких супов стоит отказаться людям в возрасте
Русские в шоке: турки начали хамить в отелях
Названы симптомы приближающихся рака и инсульта
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Про что молчит на новом видеоролике Буданов?
"Это не стоит того": Турция рискует остаться с пустыми отелями
Раскрыта личность погибшего в Стамбуле россиянина
Раскрыта личность погибшего в Стамбуле россиянина
Последние материалы
Марочко: российские военные сорвали контрнаступление ВСУ на Краснолиманском направлении
Названа причина возгорания на Краснодарском НПЗ
Певец Прохор Шаляпин сообщил, что никогда не считал великой Аллу Пугачёву
Комплекс С-350 "Витязь" впервые в мире поразил цель в автоматическом режиме
Bloomberg: Турция вряд ли одобрит вступление Швеции в НАТО
В Кривом Роге очередная "гнилая" ракета комплекса С-300 ВСУ уничтожила многоэтажку
Почему не нужно включать печку, спасая мотор от перегрева
"ТурDom": туристы из РФ пожаловались на массовое отравление в ресторане отеля "люкс" в Турции
В Краснодарском крае вспыхнул сильный пожар на территории НПЗ
Птица, которая исчезла в 1944 году, была найдена живой и здоровой в Луизиане
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников