Птица, которая исчезла в 1944 году, была найдена живой и здоровой в Луизиане

3:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Статус вымирания слоноклювого дятла остается предметом дебатов среди орнитологов, мнения о существовании птицы расходятся. В одном из последних исследований утверждается, что за десять лет поисков были собраны доказательства, соответствующие описаниям дятла со слоновой костью, что свидетельствует о присутствии птиц с похожими характеристиками. Однако поиск убедительных доказательств существования этого уникального дятла продолжается, и дебаты вокруг самого факта его существования не утихают.

Фото: pixabay.com

Главный вопрос: действительно ли эта птица вымерла?

Исследование, недавно опубликованное в журнале Ecology and Evolution, проливает свет на эти дебаты, представляя многочисленные свидетельства, которые "позволяют предположить периодическое, но неоднократное присутствие" птицы, имеющей отметины и поведение, сходные с поведением дятла со слоновой костью. Однако данные, подтверждающие это исследование, в котором утверждается, что эта птица все еще обитает в нашем мире, не дают окончательных доказательств.

Узнаваемая благодаря своему клюву цвета слоновой кости, черно-белому оперению (у самцов с красными акцентами) и размерам, превышающим размеры ворона, последняя официально подтвержденная встреча этой североамериканской птицы датируется 1944 годом. С тех пор она либо остается неуловимой, либо вымирает.

В 2021 году Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США инициировала период публичных комментариев, чтобы рассмотреть вопрос о признании птицы вымершей. Однако Стивен Латта, директор по охране природы и полевым исследованиям Национального вольера, и его команда усердно работали над тем, чтобы доказать существование этого дятла задолго до 2021 года.

Используя устройства акустической записи, камеры слежения и полеты беспилотников в отдаленном районе Луизианы, команда за десять лет накопила доказательства, которые вселяют надежду на потенциальное выживание вида. В исследовании говорится:

"Наши результаты и выводы, сделанные на их основе, говорят о том, что для слоноклювого дятла еще не все потеряно и что объявлять этот вид вымершим явно преждевременно".

В сотрудничестве с адвокатом из Нью-Йорка Марком Майклсом Латта создал исследовательскую группу "Проект Пинципалис", как сообщает газета Pittsburgh Post-Gazette. Их работа включает в себя не только визуальную съемку птиц, но и документирование их характерных позывов и стуков, напоминающих стук дятла, с помощью звукозаписей. Кроме того, они тщательно исследуют кору деревьев, чтобы выявить характерный рисунок коры, который ассоциируется со слоноклювым дятлом.

Удаленные районы Луизианы были единственным подходящим местом для поиска улик.

"Эти места и среда обитания редко кем посещаются", - рассказывает Латта газете. "Мы считаем, что птицы стали крайне настороженно относиться к присутствию человека и уходят в эти места в поисках убежища".

Латта утверждает, что в первый год исследований ему удалось визуально обнаружить слоноклювого дятла, что вселяет надежду на то, что команда сможет развеять теорию вымирания.

"Мы стремимся найти неопровержимые доказательства существования этой птицы", - утверждает он в статье, - "и в то же время внести свой вклад в понимание биологии и экологии вида, чтобы помочь в его защите и сохранении для будущих поколений".

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