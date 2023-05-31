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Сергей Лебедев

США стремятся всех накормить ГМО-продуктами

6:12
Наука » Экология » Природа

С приходом на российский рынок импортных пищевых продуктов, которые уже более чем наполовину заполонили наши магазины, тема генетически модифицированных продуктов (назовем их генпродуктами) всё чаще становится полем для полемики.

США стремятся всех накормить ГМО-продуктами
Фото: ya.ru

Хотя, ознакомившись с различными искусственными пищевыми добавками и разными эмульгаторами вкупе с красителями, которыми сегодня пестрят упаковки от пищевых продуктов, можно задуматься: а стоит ли говорить о биопродуктах, когда вот уже лет двадцать едим продукты с химдобавлениями — и ничего. "Ничего" в том плане, что к праотцам мы чаще уходим за 50 лет. А по молодости хоть трава не расти.

Можно ли в этом винить генмодифицированные продукты — это не доказано. К тому же известно, что существует уже больше 260 форм трансгенных томатов или 200 видов сои. В России уже разрешено продавать десятки видов трансгенных продуктов. Тем более, что производитель уже ощутил денежную отдачу. Иначе не стал бы фермер вносить в своё производство генкомпоненты и снимать три урожая там, где раньше снимался один.

Биопродукты — виновность не доказана?

В Западной Европе спор между сторонниками и противниками генмодифицированных продуктов питания длится уже не одно десятилетие и данная тема не пустой звук.

Правительство Германии уже утвердило правила по возделыванию трансгенных сельхозкультур и реализации генетически изменённых продуктов питания.

Отныне производители генмодифицированных продуктов обязаны возмещать убытки, понесённые соседними фермами. Например, если в процессе скрещивания пыльца с генетически изменённых растений случайно попадёт на немодифицированные сельскохозяйственные культуры и это приведёт к изменению их наследственного материала.

В законе сформулированы и правила, нарушение которых может привести даже к закрытию фирм, использующих генные технологии. Однако особенно важным является всё же положение об ответственности за причинение ущерба.

Закон хорош тем, что отныне предприниматели, которые зарабатывают деньги на выращивании ГМО-растений, несут ответственность за последствия своих действий, считает большинство поборников чистоты экологии. Если, например, пыльца с трансгенных полей попадёт на соседние, чистые, то владельцам пострадавшего хозяйства придётся маркировать свою продукцию, а это стоит денег. В данном случае производителю генмодифицированных культур придётся возместить убытки.

По мнению специалистов в области генной инженерии, продукты с изменённой генетикой позволят пополнить и разнообразить продуктовый рынок. Тем не менее Европа к производству и потреблению генетически изменённых продуктов относится сдержанно. В России их выпуск якобы совсем запрещён, хотя импортные генетически модифицированные продукты и проникают на российский рынок.

Лидером по производству и потреблению трансгенных сельхозкультур являются США.

Америка — разносчик биотехнологических сельхозпродуктов

Когда-то слова президента Буша обострили конфликт между США и Евросоюзом по поводу экспорта сельскохозяйственных товаров, произведённых с помощью генной инженерии:

"Муссируя необоснованные, антинаучные страхи, многие европейские правительства блокируют импорт биотехнологических сельхозпродуктов. Из-за таких искусственных преград африканские страны отказываются от инвестиций в биотехнологии, поскольку опасаются, что их аграрные товары будут отрезаны от важных европейских рынков".

И во имя помощи африканскому континенту, который страдает от голода и неурожаев, президент США потребовал от европейских правительств прекратить обструкцию биотехнологий и обвинил Евросоюз в попустительстве голоду в Африке. Чтобы добиться отмены ограничений, Вашингтон подал даже жалобу в ВТО. А поводом для конфликта стали поставки генетически изменённой американской кукурузы в Замбию и некоторые другие страны на юге Африки, страдающие от голода. Там, однако, к этой помощи отнеслись с опаской, боясь осложнений с Европой. В Вашингтоне считают, что это европейские политические деятели нажали на африканцев. Смешно, но в качестве компромисса комиссар ЕС по гуманитарным вопросам Пол Нильсон предложил американскую генную кукурузу сперва перемолоть в муку.

Кроме того, брюссельские лидеры указывают на то, что европейская помощь развивающимся государствам в два с половиной раза превышает американскую, а за якобы благородным возмущением американцев, их заботой о голодающих африканских детях, стоят чисто экономические интересы. Производители генной кукурузы в США оценивают свои убытки в результате запрета на экспорт их продукции в Европу в 300 млн долларов ежегодно. Ведь свой ГМО-продукт в Западную Европу не продашь. Предубеждение тех же жителей Германии против биоэкспериментов слишком велико.

Общенациональная Ассоциация генетической безопасности России, например, считала, что в России заинтересованность проблемами производства генмодифицированных продуктов питания не менее высока, чем на Западе. Например, Россия в несколько раз снизила официально допустимый уровень содержания генетически модифицированных источников в продуктах питания. Трансгены дешевле, а при большой прослойке бедного населения это производство весьма выгодно во всех отношениях.

И весьма объективно такое мнение, что российская продовольственная корзина в значительной степени зависит от импорта. Настолько значительной, что дальнейшее игнорирование ситуации может не в лучшую сторону повлиять на биологическую безопасность страны.

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Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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