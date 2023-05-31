США стремятся всех накормить ГМО-продуктами

6:12 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

С приходом на российский рынок импортных пищевых продуктов, которые уже более чем наполовину заполонили наши магазины, тема генетически модифицированных продуктов (назовем их генпродуктами) всё чаще становится полем для полемики.

Фото: ya.ru

Хотя, ознакомившись с различными искусственными пищевыми добавками и разными эмульгаторами вкупе с красителями, которыми сегодня пестрят упаковки от пищевых продуктов, можно задуматься: а стоит ли говорить о биопродуктах, когда вот уже лет двадцать едим продукты с химдобавлениями — и ничего. "Ничего" в том плане, что к праотцам мы чаще уходим за 50 лет. А по молодости хоть трава не расти.

Можно ли в этом винить генмодифицированные продукты — это не доказано. К тому же известно, что существует уже больше 260 форм трансгенных томатов или 200 видов сои. В России уже разрешено продавать десятки видов трансгенных продуктов. Тем более, что производитель уже ощутил денежную отдачу. Иначе не стал бы фермер вносить в своё производство генкомпоненты и снимать три урожая там, где раньше снимался один.

Биопродукты — виновность не доказана?

В Западной Европе спор между сторонниками и противниками генмодифицированных продуктов питания длится уже не одно десятилетие и данная тема не пустой звук.

Правительство Германии уже утвердило правила по возделыванию трансгенных сельхозкультур и реализации генетически изменённых продуктов питания.

Отныне производители генмодифицированных продуктов обязаны возмещать убытки, понесённые соседними фермами. Например, если в процессе скрещивания пыльца с генетически изменённых растений случайно попадёт на немодифицированные сельскохозяйственные культуры и это приведёт к изменению их наследственного материала.

В законе сформулированы и правила, нарушение которых может привести даже к закрытию фирм, использующих генные технологии. Однако особенно важным является всё же положение об ответственности за причинение ущерба.

Закон хорош тем, что отныне предприниматели, которые зарабатывают деньги на выращивании ГМО-растений, несут ответственность за последствия своих действий, считает большинство поборников чистоты экологии. Если, например, пыльца с трансгенных полей попадёт на соседние, чистые, то владельцам пострадавшего хозяйства придётся маркировать свою продукцию, а это стоит денег. В данном случае производителю генмодифицированных культур придётся возместить убытки.

По мнению специалистов в области генной инженерии, продукты с изменённой генетикой позволят пополнить и разнообразить продуктовый рынок. Тем не менее Европа к производству и потреблению генетически изменённых продуктов относится сдержанно. В России их выпуск якобы совсем запрещён, хотя импортные генетически модифицированные продукты и проникают на российский рынок.

Лидером по производству и потреблению трансгенных сельхозкультур являются США.

Америка — разносчик биотехнологических сельхозпродуктов

Когда-то слова президента Буша обострили конфликт между США и Евросоюзом по поводу экспорта сельскохозяйственных товаров, произведённых с помощью генной инженерии:

"Муссируя необоснованные, антинаучные страхи, многие европейские правительства блокируют импорт биотехнологических сельхозпродуктов. Из-за таких искусственных преград африканские страны отказываются от инвестиций в биотехнологии, поскольку опасаются, что их аграрные товары будут отрезаны от важных европейских рынков".

И во имя помощи африканскому континенту, который страдает от голода и неурожаев, президент США потребовал от европейских правительств прекратить обструкцию биотехнологий и обвинил Евросоюз в попустительстве голоду в Африке. Чтобы добиться отмены ограничений, Вашингтон подал даже жалобу в ВТО. А поводом для конфликта стали поставки генетически изменённой американской кукурузы в Замбию и некоторые другие страны на юге Африки, страдающие от голода. Там, однако, к этой помощи отнеслись с опаской, боясь осложнений с Европой. В Вашингтоне считают, что это европейские политические деятели нажали на африканцев. Смешно, но в качестве компромисса комиссар ЕС по гуманитарным вопросам Пол Нильсон предложил американскую генную кукурузу сперва перемолоть в муку.

Кроме того, брюссельские лидеры указывают на то, что европейская помощь развивающимся государствам в два с половиной раза превышает американскую, а за якобы благородным возмущением американцев, их заботой о голодающих африканских детях, стоят чисто экономические интересы. Производители генной кукурузы в США оценивают свои убытки в результате запрета на экспорт их продукции в Европу в 300 млн долларов ежегодно. Ведь свой ГМО-продукт в Западную Европу не продашь. Предубеждение тех же жителей Германии против биоэкспериментов слишком велико.

Общенациональная Ассоциация генетической безопасности России, например, считала, что в России заинтересованность проблемами производства генмодифицированных продуктов питания не менее высока, чем на Западе. Например, Россия в несколько раз снизила официально допустимый уровень содержания генетически модифицированных источников в продуктах питания. Трансгены дешевле, а при большой прослойке бедного населения это производство весьма выгодно во всех отношениях.

И весьма объективно такое мнение, что российская продовольственная корзина в значительной степени зависит от импорта. Настолько значительной, что дальнейшее игнорирование ситуации может не в лучшую сторону повлиять на биологическую безопасность страны.