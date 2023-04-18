Эксперт: "В промышленности России мало роботов из-за специфики прав собственности"

Основной причиной, по которой в последние 10 лет во всём мире ускоренно внедряются технологии роботизации и автоматизации в промышленном сегменте, является острая нехватка трудовых ресурсов. Так, согласно прогнозам Федеральной службы государственной статистики РФ, низкий уровень рождаемости ведёт к сокращению доступной рабочей силы с 84,25 млн человек в 2018 году до 74,6 — 75,3 млн в 2030 году.

Разница между необходимыми объёмами доступных трудовых ресурсов и фактически доступными объёмами трудовых ресурсов, необходимыми для устойчивого развития промышленного производства на уровне до 3% в год, может составить от 8,6 млн до 13,2 млн человек. О перспективах развития робототехники в России рассказал читателям Pravda.Ru заместитель декана факультета робототехники Университета "Синергия" Константин Шафранский.

Перспективы развития робототехники в России

Как отмечает эксперт, основными бенефициарами применения робототехники в современной России могут быть собственники крупных предприятий, заинтересованные в получении дополнительной прибыли, получаемой от снижения себестоимости изготовления конечной продукции, или крупные государственные корпорации, исполняющие поручения президента РФ.

Структура мирового разделения труда коснулась России только как поставщика сырья или частичного полуфабриката, без высокой добавленной стоимости. Для добычи и транспортировки сырья роботы почти не нужны, а для перерабатывающих предприятий они еще и противопоказаны. Так что первая группа бенефициаров (крупные собственники) отпадает от проблем решения применения роботизации сразу и окончательно.

Вторая группа потенциальных бенефициаров (эффективные менеджеры, руководители крупных государственных холдингов) также выпадает из решения этого вопроса в силу того обстоятельства, что все отрасли массового применения роботов и роботизированных систем находятся в двух основных производственных сегментах: автомобилестроение, двигателестроение (сегмент номер один) и производство электроники (сегмент номер два). В этих индустриях производят миллионы одинаковых изделий. Это так называемый серийный рынок. Там обычно и применяют роботов, роботизированные линии, гибкие производственные модули и т. д.

Оба эти сегмента даже до начала массового исхода основных производителей робототехнической техники из России полностью или в значительной мере не контролируются не только правительством РФ, но и крупным российским бизнесом.

В таких условиях предполагать, как будет развиваться робототехника в современной России, могут только законченные оптимисты. Явных бенефициаров такого процесса в стране нет.

Современное состояние робототехники в автомобильной промышленности

Автомобильная промышленность имеет самое большое количество промышленных роботов, работающих на заводах по всему миру. Операционные запасы промышленных роботов в автомобилестроении в настоящее время достигают нового рекорда — около миллиона единиц. По данным Международной федерации робототехники (IFR), это составляет примерно треть от общего числа всех установленных роботов в различных отраслях промышленности. В 2021 году в Южной Корее на каждые 10000 сотрудников приходилось в общей сложности 2867 промышленных роботов. Германия занимает второе место с 1500 единицами, за ней следуют Соединенные Штаты с 1457 единицами и Япония с 1422 единицами на 10 000 сотрудников.

Крупнейший в мире производитель автомобилей в Китае в настоящее время уже имеет 772 единицы роботов и быстро догоняет: за год количество новых установленных роботов в автомобильной промышленности Китая почти удвоилось и составило 61 598 единиц — это 52% от общего числа 119 405 единиц, установленных на заводах по всему миру в 2021 году.

Для сравнения в России всего 6 роботов на 10 тыс. человек, работающих на аналогичных производствах. В 2019 году в России было продано 1410 роботов, российскими из них были только 87.

Сейчас поставки зарубежных роботов в Россию официально приостановлены. И всё чаще можно услышать об идее запуска производства российских роботов. По сообщениям прессы, в 2023 году будет открыт завод по производству промышленных роботов в Челябинске производственной мощностью до 10 000 единиц роботов в год.

Если брать за основу для проведения сравнения китайских коллег, то у них существует государственная политика по поддержке развития отечественной робототехники. В Китае сегодня насчитываются десятки оригинальных брендов роботов. На их создание выдаются государственные субсидии, по сути дела, создана целая отрасль промышленности. Её задача — вытеснить огромное число зарубежных роботов, которые продаются на их внутреннем китайском рынке каждый год. Это государственный приоритет развития высокотехнологичных отраслей промышленности, имеющий горизонт планирования до 2050 года.

Возможные варианты развития роботизации в современной России

В промышленности России мало роботов из-за специфики прав собственности на средства производства, так как есть множество предприятий всех форм собственности, но они производят малые серии или вообще единичные с точки зрения роботизации производства изделия.

В промышленности России можно было бы применять больше роботов только при условии, что роботы будут планироваться как основное оборудование при организации и проведении работ по подготовке производства мелкосерийного или несерийного типа производств.

Чтобы решить эту практически неразрешимую проблему, нужно начать проектировать и производить отдельные группы адаптивных, гибких роботов или коботов, способных работать в общих помещениях и в общем технологическом потоке вместе с людьми.

Однако основным препятствием будет даже не тот момент, что можно сделать основное робототехническое "железо", а в том, чтобы решить две основные задачи создания работоспособного варианта роботизированных систем:

Разработать отечественную (возможно, не только отечественную, но и союзную с китайскими коллегами) симуляционную среду off-line программирования роботов, единую для всех типов роботов, производимых на территории РФ. Основным преимуществом off-line программирования является отсутствие необходимости в наличии реального оборудования.

Разработать отечественную (возможно, не только отечественную, но и союзную с китайскими коллегами) систему или системы технического зрения роботов, единую для всех типов роботов, производимых на территории РФ.

Перспективы развития робототехники в России связаны с повсеместным переходом от массового производства к персональному. Так, в России всегда получалось сделать уникальные единичные виды продукции. Знаменитая фраза про то, как тульский кузнец "англицкую блоху подковал". И почти всегда при организации массового производства у нас не удавалось сохранить высокое и стабильное качество массово выпускаемой продукции, которую выпускали люди (примеры такой продукции — продукция АВТОВАЗ и продукция советской/российской электроники).

Массовое использование промышленных роботов и коботов не только на серийных производствах — новый тренд, который отвечает запросу на персонализацию производств. Это становится возможным, когда роботы "умнеют".

Объективная реальность, данная нам в ощущениях, почти сформировала необходимость реализации программы "новой индустриализации промышленности России". Увидим мы реализацию этого ожидания или нет — это и будет отправной точкой в составлении детализованных программ применения робототехники в РФ. При соблюдении перечисленных выше условий можно спрогнозировать увеличение применения роботов в промышленности современной России.

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