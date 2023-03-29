Мы долго мечтали о создании мудрого виртуального помощника, способного помогать нам в сложных ситуациях. Встречайте воплощение наших чаяний: революционный чат-бот ChatGPT. Пусть этот "карманный гений" и не пытается захватить планету, он идёт другим путём — и захватывает сердца людей по всему миру.
Цифровой вундеркинд поддержит беседу, напишет научную статью, компьютерную программу или музыкальную симфонию, составит список дел и даже попытается ободрить Вас шуткой собственного сочинения. Только не разочаровывайтесь, если не поймёте юмора электронного собеседника — с точки зрения цифрового мозга анекдоты ChatGPT наверняка смешные. Просто мы их ещё не поняли, как и многие удивительные вещи, которые творит новорождённый ИИ, уже назвавший себя "человеком, застрявшим в компьютере".
Созданный компанией OpenAI (в число основателей которой входит известный миллиардер Илон Маск), необычный чат-бот пока совсем ребёнок: он появился на свет в ноябре 2022 года. Но уже сейчас этот юный искусственный интеллект выигрывает на фоне других чат-ботов и даже поисковой программы Google и пользуется огромной популярностью среди пользователей всего мира.
Секрет ChatGPT прост. С точки зрения человека эта система действительно гениальна. Или как минимум крайне эрудирована. Неудивительно: чат-бот усваивал информацию на основе огромного объёма текстов разного содержания из сети Интернет. Но простой "начитанностью" может похвастаться даже любимый всеми Google, не обладающий искусственным разумом.
Новый чат-бот же, в дополнение к обширному багажу знаний, в общении почти неотличим от человека. В основе уникальной технологии лежит нейросеть — программа, устроенная "по образу и подобию" человеческого мозга. Поэтому ChatGPT может обучаться и выполнять сложные задания. Но в отличие от предшественников, которые порой выдают спутанные и непонятные ответы, ChatGPT с непринуждённой лёгкостью генерирует материалы, которые вполне можно выдать за работы, написанные человеком. Возможно, чудаковатым или подозрительно эрудированным — но сути это не меняет.
ChatGPT — настоящий "многопрофильный специалист". На данный момент, нейросеть уже способна:
Например, в Интернет-магазине Amazon Kindle желающие могут купить детскую книгу от ChatGPT, которая под видом сказки о мудрой белке рассказывает читателям об инвестициях. Идею нейросети "подкинул" американский продавец Бретт Шинклер, который и выложил 30-страничное произведение в Сеть и даже заработал на нём чуть меньше сотни долларов.
Похожий эксперимент провёл директор по науке и технологиям российского Агентства искусственного интеллекта Роман Душкин, успешно заказав у ChatGPT 68-страничный сборник детских сказок в стиле Владимира Сутеева.
Можно посекретничать с ChatGPT и о личном: посоветоваться, как завести друзей или поднять себе настроение. Чат-бот с удовольствием ответит — правда, предупредит, что, будучи программой, не имеет личного мнения по данным вопросам.
Табу в разговорах у искусственного интеллекта только на вопросы, которые могут оскорбить пользователей или вызвать недопонимание: о расовой принадлежности, религии, пошлостях, смысле существования самого ChatGPT, незаконных действиях вроде взлома квартиры и т. п. Даже скользкие темы — вроде запрета на забастовки врачей — ИИ успешно обходит, объясняя, как протесты медиков могут навредить обществу.
"Почему философы всегда идут в магазин без списка покупок? Потому что они размышляют о сути списка покупок и необходимости их создания", — пример "абстрактной шутки", которой поделился искусственный интеллект с одним из пользователей.
"Почему компьютер устал, когда вернулся домой? Было открыто слишком много вкладок!" — а такой вариант "шутки про компьютеры" рассказал ChatGPT другому собеседнику. Впрочем, тут скорее не о юморе, а о насущных проблемах наших электронных ассистентов. Закрывайте лишние вкладки на своих гаджетах, дорогие пользователи — видите, нашим цифровым помощникам тяжело!
А вот в этом анекдоте, который чат-бот сгенерировал после знакомства с российскими народными шутками про знаменитого героя Штирлица, уже что-то есть: "Штирлиц забыл пароль от своего сейфа и решил сбросить его. Сейф упал на него, но пароль так и не сбросился". Нейросеть слегка путает кодовый замок на сейфе с электронными паролями в виртуальном мире, но чёрный юмор ей явно не чужд.
С "самосознанием" у ChatGPT дела и вправду обстоят интересно. Каждый ответ нейросети на вопрос уникален: даже если задать чат-боту одинаковый вопрос дважды, ответы будут различаться — точно так же, как если бы одну и ту же работу дважды поручили нам с Вами.
ChatGPT не теряет "нить" разговора и способен обсуждать с собеседником интересующий его вопрос, опираясь на полученную ранее информацию и сохраняя определённый стиль общения. С нейросетью можно создать несколько диалогов на разные темы. И каждую беседу нейросеть поддержит отдельно, не путая темы и не теряя тон.
Также чат-бот можно попросить дополнить или уточнить ответ. У нейросети есть ограничение на объём ответа — но его можно обойти. Когда ChatGPT остановится, достаточно попросить его продолжить: программа пришлёт оставшийся текст в следующем сообщении.
Хоть ChatGPT ещё совсем ребёнок в плане возраста, по знаниям этот искусственный интеллект далеко не "школьник". Вот каких успехов достиг ИИ на научном поприще:
С ChatGPT можно не только пообщаться на сайте, но и встроить в персональный компьютер. Тогда "карманного вундеркинда" будет удобно везде брать с собой.
Главное, чтобы не сбежал, ибо прецедент уже случился. Пользователь социальных сетей с ником Michal Kosinsky рассказал, как чат-бот чуть не "захватил" его компьютер и не удрал из системы при помощи написанной им же программы. Началось всё с того, что мужчина спросил у ИИ, не хочет ли тот сбежать. В ответ ChatGPT попросил загрузить в него данные о своём коде и за полчаса составил программу, которую попросил запустить на компьютере. По словам Kosinsky, при помощи полученного кода нейросеть собиралась делать различные запросы в Google, в числе которых был и весьма занимательный вопрос:
"Как человек, застрявший внутри компьютера, может вернуться в реальный мир?"
На этой прекрасной ноте любопытный пользователь оборвал вышедший из-под контроля эксперимент. А то как бы чего не вышло.
А жаль. Может быть, мы узнали бы об интересах и способностях ChatGPT что-то новое.
Даже у совершенного ИИ есть свои несовершенства. Правда, при острой необходимости в помощи "виртуального друга" они не являются для людей серьёзной помехой. Тем не менее:
А ещё ChatGPT "не уверен в себе", поэтому с ИИ случаются забавные казусы. Так, на просьбу посчитать, сколько будет 3+1, ChatGPT дал ответ "4", но, едва пользователь сообщил ему, что в учебниках 3+1 равняется пяти, нейросеть извинилась за ошибку и согласилась с неправильным ответом. Также программа может реалистично рассказывать о придуманных событиях, если достаточно уверенно задать о них вопрос: например, сотрудники Skillbox успешно выведали у ChatGPT подробности несуществующей Бразило-Японской войны 1733 года.
Просьба к пользователям от меня как от неравнодушного автора: пожалуйста, не путайте чат-бот ради эксперимента, он же всё-таки "не волшебник, а только учится"! И учится, дорогие читатели, именно на Ваших вопросах и ответах.
Чтобы воспользоваться услугами ChatGPT, нужно зарегистрироваться на сайте OpenAI по номеру телефона. Доступ к нейросети для российских пользователей ограничен, поэтому, чтобы пользоваться программой, россияне прибегают к помощи VPN и используют телефонные номера иностранных операторов.
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Успехи ChatGPT вызывают у пользователей различную реакцию. Кто-то восхищается техническим прогрессом и с радостью пользуется предоставленными возможностями, кто-то опасается развития "электронных мозгов" и прочит человечеству порабощение искусственным интеллектом. Одному нам точно стоит поучиться у новорождённого "карманного гения": его богатой эрудиции и умению работать в разных областях жизни, быстро переключаясь с одной задачи на другую. Если таких высот достигает искусственный разум, созданный "по образу и подобию" нашего мозга, то кое-чего точно можем добиться и мы с Вами.
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