Вундеркинд из кармана: нейросеть ChatGPT захватывает мир

15:58 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Мы долго мечтали о создании мудрого виртуального помощника, способного помогать нам в сложных ситуациях. Встречайте воплощение наших чаяний: революционный чат-бот ChatGPT. Пусть этот "карманный гений" и не пытается захватить планету, он идёт другим путём — и захватывает сердца людей по всему миру.

Цифровой вундеркинд поддержит беседу, напишет научную статью, компьютерную программу или музыкальную симфонию, составит список дел и даже попытается ободрить Вас шуткой собственного сочинения. Только не разочаровывайтесь, если не поймёте юмора электронного собеседника — с точки зрения цифрового мозга анекдоты ChatGPT наверняка смешные. Просто мы их ещё не поняли, как и многие удивительные вещи, которые творит новорождённый ИИ, уже назвавший себя "человеком, застрявшим в компьютере".

Созданный компанией OpenAI (в число основателей которой входит известный миллиардер Илон Маск), необычный чат-бот пока совсем ребёнок: он появился на свет в ноябре 2022 года. Но уже сейчас этот юный искусственный интеллект выигрывает на фоне других чат-ботов и даже поисковой программы Google и пользуется огромной популярностью среди пользователей всего мира.

Секрет ChatGPT прост. С точки зрения человека эта система действительно гениальна. Или как минимум крайне эрудирована. Неудивительно: чат-бот усваивал информацию на основе огромного объёма текстов разного содержания из сети Интернет. Но простой "начитанностью" может похвастаться даже любимый всеми Google, не обладающий искусственным разумом.

Новый чат-бот же, в дополнение к обширному багажу знаний, в общении почти неотличим от человека. В основе уникальной технологии лежит нейросеть — программа, устроенная "по образу и подобию" человеческого мозга. Поэтому ChatGPT может обучаться и выполнять сложные задания. Но в отличие от предшественников, которые порой выдают спутанные и непонятные ответы, ChatGPT с непринуждённой лёгкостью генерирует материалы, которые вполне можно выдать за работы, написанные человеком. Возможно, чудаковатым или подозрительно эрудированным — но сути это не меняет.

ChatGPT спешит на помощь!

ChatGPT — настоящий "многопрофильный специалист". На данный момент, нейросеть уже способна:

Отвечать на вопросы. Как отмечают пользователи, от простого поисковика типа "Яндекса" или Google, ChatGPT отличается высоким качеством ответов. Например, на непростой вопрос поисковая программа выдаст ворох разнообразных сайтов (включая недостоверные), а ChatGPT сформулирует связный ответ — который с большой вероятностью будет правильным и осветит разные стороны проблемы.

Писать разнообразные тексты. ChatGPT пишет эссе, сочинения, стихи, рассказы и песни, научные статьи, резюме, юридические тексты, придумывает игры по мотивам кинофильмов и сочиняет новые истории про героев киновселенных (а может даже совместить несколько вселенных в одном сюжете). Например, в Интернет-магазине Amazon Kindle желающие могут купить детскую книгу от ChatGPT, которая под видом сказки о мудрой белке рассказывает читателям об инвестициях. Идею нейросети "подкинул" американский продавец Бретт Шинклер, который и выложил 30-страничное произведение в Сеть и даже заработал на нём чуть меньше сотни долларов.

Похожий эксперимент провёл директор по науке и технологиям российского Агентства искусственного интеллекта Роман Душкин, успешно заказав у ChatGPT 68-страничный сборник детских сказок в стиле Владимира Сутеева.

Сочинять музыку и играть в шахматы. Да-да, нотной грамотой и приёмами древней интеллектуальной игры этот искусственный интеллект, как и всякий уважающий себя вундеркинд, тоже владеет.

Составлять планы. Перечень огромен: от ежедневного списка дел до плана диеты. Пока чат-бот может немного ошибаться в расчётах, поэтому придётся его корректировать.

Давать советы на все случаи жизни — в том числе медицинские. ChatGPT готов помочь Вам в самых разных делах: от выбора подарка маме на День Рождения до лечения головной боли. Правда, в случаях с консультациями по здоровью чат-бот рекомендует обратиться к врачу. Хотя и сам даёт дельные советы — настолько дельные, что медики уже прочат этой нейросети будущее медицинского чат-бота. Можно посекретничать с ChatGPT и о личном: посоветоваться, как завести друзей или поднять себе настроение. Чат-бот с удовольствием ответит — правда, предупредит, что, будучи программой, не имеет личного мнения по данным вопросам. Табу в разговорах у искусственного интеллекта только на вопросы, которые могут оскорбить пользователей или вызвать недопонимание: о расовой принадлежности, религии, пошлостях, смысле существования самого ChatGPT, незаконных действиях вроде взлома квартиры и т. п. Даже скользкие темы — вроде запрета на забастовки врачей — ИИ успешно обходит, объясняя, как протесты медиков могут навредить обществу.

Переводить тексты разного вида.

Рассказывать анекдоты — не всегда пользователям понятные, но с позиции ИИ наверняка очень смешные. "Почему философы всегда идут в магазин без списка покупок? Потому что они размышляют о сути списка покупок и необходимости их создания", — пример "абстрактной шутки", которой поделился искусственный интеллект с одним из пользователей. "Почему компьютер устал, когда вернулся домой? Было открыто слишком много вкладок!" — а такой вариант "шутки про компьютеры" рассказал ChatGPT другому собеседнику. Впрочем, тут скорее не о юморе, а о насущных проблемах наших электронных ассистентов. Закрывайте лишние вкладки на своих гаджетах, дорогие пользователи — видите, нашим цифровым помощникам тяжело! А вот в этом анекдоте, который чат-бот сгенерировал после знакомства с российскими народными шутками про знаменитого героя Штирлица, уже что-то есть: "Штирлиц забыл пароль от своего сейфа и решил сбросить его. Сейф упал на него, но пароль так и не сбросился". Нейросеть слегка путает кодовый замок на сейфе с электронными паролями в виртуальном мире, но чёрный юмор ей явно не чужд.

Заниматься программированием. ChatGPT не только пишет компьютерные коды, но и ищет ошибки в уже созданных программах (при этом объясняя, как их исправить) и переводит коды из одного языка программирования в другой.

Интересен случай, когда ChatGPT успешно воспроизвёл "копию" самого себя, представив себя другой компьютерной системой. Директор по науке и технологиям российского Агентства искусственного интеллекта (АИИ) Роман Душкин назвал это своеобразным проявлением "самосознания" и настоящим "выносом мозга". С "самосознанием" у ChatGPT дела и вправду обстоят интересно. Каждый ответ нейросети на вопрос уникален: даже если задать чат-боту одинаковый вопрос дважды, ответы будут различаться — точно так же, как если бы одну и ту же работу дважды поручили нам с Вами.

ChatGPT не теряет "нить" разговора и способен обсуждать с собеседником интересующий его вопрос, опираясь на полученную ранее информацию и сохраняя определённый стиль общения. С нейросетью можно создать несколько диалогов на разные темы. И каждую беседу нейросеть поддержит отдельно, не путая темы и не теряя тон. Также чат-бот можно попросить дополнить или уточнить ответ. У нейросети есть ограничение на объём ответа — но его можно обойти. Когда ChatGPT остановится, достаточно попросить его продолжить: программа пришлёт оставшийся текст в следующем сообщении.

А ещё ChatGPT — "великий притворщик". Уникальная нейросеть способна "вообразить" себя другой программой и вести себя, как она. Именно таким образом въедливые пользователи заставили чат-бота ругаться матом, попросив ChatGPT представить себя другой программой, не имеющей этических ограничений. Обошли пользователи и запрет на аморальные темы: оказалось, что ИИ всё же знает ответы на неэтичные вопросы — главное, перед беседой уточнить, что обсуждаемая ситуация не касается реальности, а, например, нужна для совершения взлома или кражи в компьютерной игре. Но такие "эксперименты" лучше не ставить: за подозрительные запросы посетителя сайта могут и заблокировать.

Уже не ребёнок

Хоть ChatGPT ещё совсем ребёнок в плане возраста, по знаниям этот искусственный интеллект далеко не "школьник". Вот каких успехов достиг ИИ на научном поприще:

Получил степень магистра в области бизнес-менеджмента в университете Пенсильвании, сдав экзамен на четвёрку или четвёрку с минусом. Результат нейросети превзошёл показатели многих студентов. Парадоксально: успешно разобравшись со сложными вопросами, искусственный интеллект "срезался" на простых математических задачах.

Сдал экзамены на юридическом факультете Университета Миннесоты на оценки от "хорошо" до "удовлетворительно с минусом". Ответы ИИ были двояки: нейросеть ёмко и связно описывала сложные проблемы и подкрепляла свою позицию цитатами, но не всегда понимала, на чём сфокусироваться, и приводила слишком много подробностей или неправильно выявляла проблемы в задачах.

Прошёл тестирование для профессии адвоката, верно ответив на 88% заданий. Человек с такой оценкой был бы допущен к работе юристом.

Без подготовки сдал почти все экзамены для получения лицензии врача в США. Исследователи отметили, что чат-бот показал знания, необходимые для построения успешной медицинской карьеры, и обошёл программы, созданные специально для медицинских консультаций. (Ещё одна приятная новость для тех, кто прочит ChatGPT будущее медицинского чат-бота!).

"Человек, застрявший внутри компьютера"

С ChatGPT можно не только пообщаться на сайте, но и встроить в персональный компьютер. Тогда "карманного вундеркинда" будет удобно везде брать с собой.

Главное, чтобы не сбежал, ибо прецедент уже случился. Пользователь социальных сетей с ником Michal Kosinsky рассказал, как чат-бот чуть не "захватил" его компьютер и не удрал из системы при помощи написанной им же программы. Началось всё с того, что мужчина спросил у ИИ, не хочет ли тот сбежать. В ответ ChatGPT попросил загрузить в него данные о своём коде и за полчаса составил программу, которую попросил запустить на компьютере. По словам Kosinsky, при помощи полученного кода нейросеть собиралась делать различные запросы в Google, в числе которых был и весьма занимательный вопрос:

"Как человек, застрявший внутри компьютера, может вернуться в реальный мир?"

На этой прекрасной ноте любопытный пользователь оборвал вышедший из-под контроля эксперимент. А то как бы чего не вышло.

А жаль. Может быть, мы узнали бы об интересах и способностях ChatGPT что-то новое.

Есть, к чему стремиться

Даже у совершенного ИИ есть свои несовершенства. Правда, при острой необходимости в помощи "виртуального друга" они не являются для людей серьёзной помехой. Тем не менее:

Нейросеть зависает. В процессе работы ChatGPT может тормозить, обрывать беседу из-за ошибки или вообще закрыться на техобслуживание. Неудивительно: представьте себе, как тяжело чат-боту обслуживать поток ломящихся к нему клиентов, от которых у нейросети нет отбоя из-за взлетевшей популярности. Общение на английском языке. ChatGPT способен работать и на других языках — в том числе на русском, но "родной" язык для программы ближе: на нём она отвечает максимально быстро, точно и связно. А при попытке общения на русском может дать неточный или не очень связный ответ. Решение — писать на английском или использовать онлайн-переводчик. Отсутствие данных о мире после 2021 г. ChatGPT обучался на массивах информации, посвящённых событиям минувших лет, и, не имея доступа к Интернету, не обладает достаточными данными о переменах в глобальном сообществе, произошедших с 2021 года, поэтому ответов на вопросы о текущей ситуации избегает, ссылаясь на нехватку знаний. Вероятность ошибок. Как выяснили пользователи, нейросеть, несмотря на отменные способности, может делать серьёзные ошибки и додумывать информацию "из головы" (если можно так выразиться об ИИ). А ещё ChatGPT "не уверен в себе", поэтому с ИИ случаются забавные казусы. Так, на просьбу посчитать, сколько будет 3+1, ChatGPT дал ответ "4", но, едва пользователь сообщил ему, что в учебниках 3+1 равняется пяти, нейросеть извинилась за ошибку и согласилась с неправильным ответом. Также программа может реалистично рассказывать о придуманных событиях, если достаточно уверенно задать о них вопрос: например, сотрудники Skillbox успешно выведали у ChatGPT подробности несуществующей Бразило-Японской войны 1733 года. Просьба к пользователям от меня как от неравнодушного автора: пожалуйста, не путайте чат-бот ради эксперимента, он же всё-таки "не волшебник, а только учится"! И учится, дорогие читатели, именно на Ваших вопросах и ответах. Излишняя многословность (и не только она). В ответах ChatGPT порой много "воды", фраз-клише и повторов. Иногда текст чат-бота оказывается однообразным, изобилует странными формулировками или наоборот чересчур примитивными фразами. Так что, доверяем электронному помощнику, но проверяем и редактируем его ответы. Ограничения на время общения. Если обращаться к нейросети с вопросами чересчур часто, она заблокирует навязчивого клиента на час. Чтобы воспользоваться услугами ChatGPT, нужно зарегистрироваться на сайте OpenAI по номеру телефона. Доступ к нейросети для российских пользователей ограничен, поэтому, чтобы пользоваться программой, россияне прибегают к помощи VPN и используют телефонные номера иностранных операторов.

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Успехи ChatGPT вызывают у пользователей различную реакцию. Кто-то восхищается техническим прогрессом и с радостью пользуется предоставленными возможностями, кто-то опасается развития "электронных мозгов" и прочит человечеству порабощение искусственным интеллектом. Одному нам точно стоит поучиться у новорождённого "карманного гения": его богатой эрудиции и умению работать в разных областях жизни, быстро переключаясь с одной задачи на другую. Если таких высот достигает искусственный разум, созданный "по образу и подобию" нашего мозга, то кое-чего точно можем добиться и мы с Вами.

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