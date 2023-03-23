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Ирина Гусакова

Эксперт: "ДНК-роботы смогут увеличить средний возраст жизни человека"

2:51
Наука » Технологии

В прошлом году учёные из Санкт-Петербурга создали нанороботов из молекул ДНК для обнаружения возбудителей болезней. Эксперты утверждали, что разработка может быть полезна в клинической практике, однако пока возможности ДНК-роботов ограничены. О перспективах подобных биотехнологий рассказал читателям Pravda.Ru эксперт Антон Калабухов.

Эксперт: "ДНК-роботы смогут увеличить средний возраст жизни человека"

Роботы из ДНК: биотехнологии в деле

Возможное применение ДНК-роботов включает:

  • доставку лекарств,
  • диагностику заболеваний,
  • терапию генной инженерии и создание молекулярных машин для различных промышленных процессов.

Они могут быть разработаны для переноса и доставки лекарственных молекул прямо к определённым клеткам или тканям, улучшая эффективность терапии и снижая побочные эффекты. Например, они могут в тысячи раз снижать дозу лекарства за счёт того, что они отправляют его ровно туда, где оно действительно необходимо.

Они способны менять свою форму в ответ на определённые стимулы, такие как изменение температуры, наличие определенных химических веществ или световых сигналов. Это позволяет им выполнять функции датчиков или молекулярных переключателей для различных приложений.

Они могут быть использованы для обнаружения специфических молекул, таких как биомаркеры болезней, метаболиты или патогены, такие уже создают, в том числе и в России.

Используя ДНК-роботов, можно создавать и компьютеры, которые будут производить вычисления на основе химических реакций и взаимодействий молекул ДНК. Компьютеры, созданные на основе ДНК-роботов, потенциально могут быть очень высокоскоростными и энергоэффективными, что сейчас крайне важно для развития инноваций, особенно технологий на основе искусственного интеллекта.

Некоторые ДНК-роботы могут быть разработаны для генетической редакции:

  • добавление,
  • удаление,
  • изменение конкретных генетических последовательностей внутри клеток.

Потенциально с их помощью можно будет исправлять определенные проблемы на генетическом уровне.

Это технология, о которой ещё давно писал Рэй Курцвейл, который говорил что в ближайшем будущем по нашему организму смогут курсировать нанороботы, которые будут находить болезни, бороться с вирусами, доставлять лекарства в разные точки нашего организма и чистить сосуды, что является частой проблемой в старости и создаёт огромное количество смертельных случаев, а возможно, сможет и лечить те болезни, которые раньше лечить не получалось, такие как рак, например, отправляя нанороботов для взаимодействия точечно с раковыми клетками. Это может в будущем сильно увеличить средний возраст жизни человека.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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