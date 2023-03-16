Кто бы ни хотел мгновенно перемещаться из одного места в другое? Однако, феномен телепортации живых объектов пока существует лишь в научной фантастике. А вот энергию учёные уже могут перемещать. И недавно это было подтверждено экспериментальным путём.
Каким образом может происходить процесс телепортации? Даже фантасты описывают это как перенос частиц: субъект или объект распадается на атомы и вновь "собирается" из них в пункте назначения. Но вот как этот процесс запустить?
Пока можно говорить только о квантовой телепортации — перемещении на различные расстояния не самих частиц, а их квантовых состояний. Для этого учёные используют пару сцеплённых (запутанных) между собой частиц, разнесённых в пространстве. Согласно законам квантовой механики, даже если такие частицы удаляются друг от друга на значительную дистанцию, каждая из них всё равно сохраняет информацию о состоянии своего "компаньона".
Впервые о возможности квантовой телепортации заговорили около 20 лет назад. Её обосновал в своих работах японский физик Масахиро Хотта из Университета Тохоку.
Сегодня на сайте arXiv.org можно ознакомиться с подробностями эксперимента, проведённого другим японцем, но уже живущим и работающим в США — Казуки Икеда из Университета Стоуни Брук (штат Нью-Йорк). По словам специалиста, ему впервые в истории науки удалось телепортировать энергию, используя обычный квантовый компьютер.
"Мы сообщаем о первой реализации и наблюдении квантовой телепортации энергии на реальном квантовом оборудовании", — прокомментировал Икеда.
Каким же образом может осуществляться телепортация квантов? Дело в том, что энергия квантовых систем постоянно колеблется. И именно эти колебания можно использовать для осуществления процессов телепортации.
Как пишет в своих работах теоретический предшественник Икеды, Масахиро Хотта, квантовая энергия не приобретается и не теряется какими-либо объектами, но она способна передаваться из одной точки в другую.
Если энергию одной из связанных друг с другом квантовых частиц можно измерить, то те же параметры будут и у второй частицы, в какой бы точке Вселенной она ни находилась бы.
В процессе эксперимента Икеда и его коллеги удалённо запустили на одном из квантовых компьютеров разработанный ими специальный алгоритм. Итог оказался такой, как и предсказывал Хотт: в пределах квантового процессора IBM произошла наглядная передача энергии.
Есть надежда, что удастся построить масштабные квантовые сети, которые позволят передавать энергию на расстоянии многих километров.
Разумеется, это открывает значительные перспективы для скоростной передачи информации и развития систем связи. Но до перемещения макрообъектов нам пока ещё далеко. Но в любом случае, телепортация физических предметов и живых существ — это всего лишь вопрос времени. Возможно, это произойдёт и не в нашем столетии, однако начало уже положено.
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