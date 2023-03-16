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Ирина Шлионская

Телепортация возможна, но пока только в виде энергии

3:23
Наука » Технологии

Кто бы ни хотел мгновенно перемещаться из одного места в другое? Однако, феномен телепортации живых объектов пока существует лишь в научной фантастике. А вот энергию учёные уже могут перемещать. И недавно это было подтверждено экспериментальным путём.

Телепортация возможна, но пока только в виде энергии

Передача состояний

Каким образом может происходить процесс телепортации? Даже фантасты описывают это как перенос частиц: субъект или объект распадается на атомы и вновь "собирается" из них в пункте назначения. Но вот как этот процесс запустить?

Пока можно говорить только о квантовой телепортации — перемещении на различные расстояния не самих частиц, а их квантовых состояний. Для этого учёные используют пару сцеплённых (запутанных) между собой частиц, разнесённых в пространстве. Согласно законам квантовой механики, даже если такие частицы удаляются друг от друга на значительную дистанцию, каждая из них всё равно сохраняет информацию о состоянии своего "компаньона".

Впервые о возможности квантовой телепортации заговорили около 20 лет назад. Её обосновал в своих работах японский физик Масахиро Хотта из Университета Тохоку.

Эксперимент Икеды

Сегодня на сайте arXiv.org можно ознакомиться с подробностями эксперимента, проведённого другим японцем, но уже живущим и работающим в США — Казуки Икеда из Университета Стоуни Брук (штат Нью-Йорк). По словам специалиста, ему впервые в истории науки удалось телепортировать энергию, используя обычный квантовый компьютер.

"Мы сообщаем о первой реализации и наблюдении квантовой телепортации энергии на реальном квантовом оборудовании", — прокомментировал Икеда.

Каким же образом может осуществляться телепортация квантов? Дело в том, что энергия квантовых систем постоянно колеблется. И именно эти колебания можно использовать для осуществления процессов телепортации.

Как пишет в своих работах теоретический предшественник Икеды, Масахиро Хотта, квантовая энергия не приобретается и не теряется какими-либо объектами, но она способна передаваться из одной точки в другую.

Если энергию одной из связанных друг с другом квантовых частиц можно измерить, то те же параметры будут и у второй частицы, в какой бы точке Вселенной она ни находилась бы.

В процессе эксперимента Икеда и его коллеги удалённо запустили на одном из квантовых компьютеров разработанный ими специальный алгоритм. Итог оказался такой, как и предсказывал Хотт: в пределах квантового процессора IBM произошла наглядная передача энергии.

Когда-нибудь это произойдёт

Есть надежда, что удастся построить масштабные квантовые сети, которые позволят передавать энергию на расстоянии многих километров.

Разумеется, это открывает значительные перспективы для скоростной передачи информации и развития систем связи. Но до перемещения макрообъектов нам пока ещё далеко. Но в любом случае, телепортация физических предметов и живых существ — это всего лишь вопрос времени. Возможно, это произойдёт и не в нашем столетии, однако начало уже положено.

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Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы наука ученые технологии исследование
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