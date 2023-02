Современные обезьяны могут превратиться в людей

5:31 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

В последнее время теория Дарвина о том, что человек произошёл от обезьяны, неоднократно ставилась под сомнение.

Наблюдения за этими приматами косвенно доказывают правоту учёного: создаётся впечатление, что процесс эволюции повторяется, и обезьяны вновь пытаются слезть с деревьев и стать людьми! Об этом подробно рассказывается в статье, недавно опубликованной в авторитетном научном издании Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, где рассматриваются результаты исследований 117 учёных со всего мира.

Жизнь на двух ногах

В статье говорится о том, что для получения выводов потребовалось 150 тысяч часов наблюдений за обезьянами. Исследования велись в 60 местах их обитания. По большей части, учёных интересовали те обезьяны, которые обычно живут на деревьях. Всего в исследовании "приняли участие" 47 различных видов.

Антропологи из Университетского колледжа Лондона (University College London) в течение 15 месяцев изучали шимпанзе бонобо, которые обитают в долине реки Исса на западе Танзании. Оказалось, что те 85% своего времени проводят на двух ногах. Причём, они прогуливаются не только по земле, но и по горизонтальным стволам деревьев, а также бегают купаться.

По мнению учёных, в этом виновата человеческая жизнедеятельность, оказавшая активное воздействие на окружающую среду. В результате изменений климата стало меньше деревьев, а следовательно, животные вынуждены искать укрытия от зноя и пищу где-то в других местах.

Культы древесных божеств

В свою очередь, приматологи из Института эволюционной антропологии Макса Планка (Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology) отметили загадочное поведение обезьян, проживающих на территории африканских государств Гвинея-Бисау, Сьерра-Леоне, Либерия и Кот д'Ивуар.

Иногда самцы животных, образуя небольшие группы, начинают кидаться камнями в окружающие деревья. У специалистов даже возникло предположение, что обезьяны придумали себе некий культ и таким образом пытаются "входить в контакт" с божеством, которое, по их мнению, живёт внутри дерева.

Исследователи уже обнаружили десятки таких "святилищ", вокруг которых и внутри разбросано множество камней разного размера.

Но если журнал Nature опубликовал статью, в которой превалирующей является гипотеза о приверженности шимпанзе ритуальным действиям, то скептически настроенные учёные изложили в журнале Science более реалистическое объяснение: мол, обезьянам просто нравятся звуки, которые они извлекают из деревьев, когда бросают туда камни.

"Настоящая" цивилизация!

Самое удивительное открытие сделала команда приматологов из Варшавского Университета (University of Warsaw). В журнале Folia Primatologica они опубликовали материал, в котором говорится о "цивилизации шимпанзе", обнаруженной ими в тропическом заповеднике Bili Uere на севере Демократической Республики Конго.

Исследование польских учёных длилось целых 12 лет. За это время специалистам удалось найти и описать многочисленные инструменты, которые обезьяны изготавливали для добычи и приготовления пищи.

Например, это были

палочки разной длины и толщины для ловли и сбора муравьёв,

прутики для извлечения из гнёзд съедобных пчёл,

особые твёрдые "тёрки" для измельчения улиток, черепах и фрагментов термитников.

Также у тамошних шимпанзе имелись специальные "палки-копалки", при помощи которых они добывали еду из почвы. Кроме того, было отмечено, что шимпанзе не раскалывают орехи зубами, а используют для этого камни.

Между тем, никакая это не сенсация. В том же журнале PNAS ранее появлялись публикации британских, американских и канадских археологов о том, что африканские шимпанзе начали изготавливать и применять каменные орудия более 4 тысяч лет назад, а бразильские капуцины — не менее 3 тысяч лет назад. Об этом свидетельствуют результаты раскопок.

До "Планеты обезьян" нам ещё далеко!

Всё это не отменяет того, что обезьяны идут по пути человека. Предполагается, что наши отдалённые предки тоже слезали с деревьев, чтобы отыскать лучшие условия для жизни, начали изготовление орудий и утвари, чтобы облегчить своё существование, а потом придумали и религию.

Что же начнётся на планете, если возникнет "вторая волна" человечества, в которое обратятся обезьяны?

Во-первых, мест естественного обитания обезьян на земном шаре не так уж и много, и большинство из них расположены в труднодоступных районах вроде джунглей и тропических лесов. Во-вторых, для того, чтобы превратиться в людей "в прошлый раз", обезьянам предположительно потребовалось около пяти миллионов лет.

То, что мы наблюдаем сейчас, это только начало. Поэтому пока можно не беспокоиться, считают эксперты.