В последнее время теория Дарвина о том, что человек произошёл от обезьяны, неоднократно ставилась под сомнение.
Наблюдения за этими приматами косвенно доказывают правоту учёного: создаётся впечатление, что процесс эволюции повторяется, и обезьяны вновь пытаются слезть с деревьев и стать людьми! Об этом подробно рассказывается в статье, недавно опубликованной в авторитетном научном издании Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, где рассматриваются результаты исследований 117 учёных со всего мира.
В статье говорится о том, что для получения выводов потребовалось 150 тысяч часов наблюдений за обезьянами. Исследования велись в 60 местах их обитания. По большей части, учёных интересовали те обезьяны, которые обычно живут на деревьях. Всего в исследовании "приняли участие" 47 различных видов.
Антропологи из Университетского колледжа Лондона (University College London) в течение 15 месяцев изучали шимпанзе бонобо, которые обитают в долине реки Исса на западе Танзании. Оказалось, что те 85% своего времени проводят на двух ногах. Причём, они прогуливаются не только по земле, но и по горизонтальным стволам деревьев, а также бегают купаться.
По мнению учёных, в этом виновата человеческая жизнедеятельность, оказавшая активное воздействие на окружающую среду. В результате изменений климата стало меньше деревьев, а следовательно, животные вынуждены искать укрытия от зноя и пищу где-то в других местах.
В свою очередь, приматологи из Института эволюционной антропологии Макса Планка (Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology) отметили загадочное поведение обезьян, проживающих на территории африканских государств Гвинея-Бисау, Сьерра-Леоне, Либерия и Кот д'Ивуар.
Иногда самцы животных, образуя небольшие группы, начинают кидаться камнями в окружающие деревья. У специалистов даже возникло предположение, что обезьяны придумали себе некий культ и таким образом пытаются "входить в контакт" с божеством, которое, по их мнению, живёт внутри дерева.
Исследователи уже обнаружили десятки таких "святилищ", вокруг которых и внутри разбросано множество камней разного размера.
Но если журнал Nature опубликовал статью, в которой превалирующей является гипотеза о приверженности шимпанзе ритуальным действиям, то скептически настроенные учёные изложили в журнале Science более реалистическое объяснение: мол, обезьянам просто нравятся звуки, которые они извлекают из деревьев, когда бросают туда камни.
Самое удивительное открытие сделала команда приматологов из Варшавского Университета (University of Warsaw). В журнале Folia Primatologica они опубликовали материал, в котором говорится о "цивилизации шимпанзе", обнаруженной ими в тропическом заповеднике Bili Uere на севере Демократической Республики Конго.
Исследование польских учёных длилось целых 12 лет. За это время специалистам удалось найти и описать многочисленные инструменты, которые обезьяны изготавливали для добычи и приготовления пищи.
Например, это были
Также у тамошних шимпанзе имелись специальные "палки-копалки", при помощи которых они добывали еду из почвы. Кроме того, было отмечено, что шимпанзе не раскалывают орехи зубами, а используют для этого камни.
Между тем, никакая это не сенсация. В том же журнале PNAS ранее появлялись публикации британских, американских и канадских археологов о том, что африканские шимпанзе начали изготавливать и применять каменные орудия более 4 тысяч лет назад, а бразильские капуцины — не менее 3 тысяч лет назад. Об этом свидетельствуют результаты раскопок.
Всё это не отменяет того, что обезьяны идут по пути человека. Предполагается, что наши отдалённые предки тоже слезали с деревьев, чтобы отыскать лучшие условия для жизни, начали изготовление орудий и утвари, чтобы облегчить своё существование, а потом придумали и религию.
Что же начнётся на планете, если возникнет "вторая волна" человечества, в которое обратятся обезьяны?
То, что мы наблюдаем сейчас, это только начало. Поэтому пока можно не беспокоиться, считают эксперты.
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