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Ирина Шлионская

При помощи теорий заговора люди пытаются себя спасти, но делают только хуже

Наука » Экология » Человек

Не так уж мало людей верит в различные "теории заговора". Например, что коронавирус "изобретён" фармацевтическими концернами, чтобы заработать на лекарствах, или финансовые кризисы инициируются тайным мировым правительством. Притом, что нет никаких реальных фактов, подтверждающих эти теории. Но откуда же тогда они вообще берутся?

При помощи теорий заговора люди пытаются себя спасти, но делают только хуже

Стремление к определённости

Первые исследования на эту тему начали проводиться в начале XXI века.

В 2017 году команда психологов во главе с Карен Дуглас пришла к выводу, что основная причина формирования конспирологических убеждений — это психологическая потребность людей в определённости, в стремлении к контролю и смыслу относительно тех или иных событий и ситуаций, а также в необходимости поддерживать положительный образ себя и сообществ, с которыми мы себя идентифицируем (говоря языком психологов, наших референтных групп).

Особенно эти тенденции усиливаются в ситуациях общего кризиса, как это случилось в пандемию COVID-19. Как известно, до сих пор идут дискуссии о том, проник ли к нам вирус из животной среды, или был "выращен" в лабораторных условиях.

Люди хотят получать конкретные ответы на вопросы, а когда не получают их, то начинают придумывать эти ответы сами или находят их у других людей, чьё мнение может отличаться от общепринятого.

В то же время, другое исследование, от 2021 года, показало, что конспирологическое мировоззрение не снижает тревогу или неуверенность в будущем. Напротив, у верящих в теории заговора возрастает чувство экзистенциальной угрозы. Не исключено, что есть отдельные индивиды и сообщества, которым в силу каких-то причин выгодно распространять конспирологические сведения и сеять панику среди тех, кто готов в них поверить. Но вычислить их — процесс довольно сложный.

"Групповой" феномен

Учёные также пытались выяснить, почему те или иные конспирологические теории поддерживаются целыми группами людей.

Существуют сообщества, в которых циркулирует вера в то, что вирус ВИЧ намеренно создан в лаборатории.

По мнению специалистов, такая убеждённость может быть связана с недоверием к общественным институтам или влиятельным в обществе фигурам. Кроме того, на основе этих убеждений могут возникать попытки дискриминации отдельных социальных, национальных и прочих групп и сообществ, которые, по вере конспирологов, виноваты в тех или иных негативных событиях.

Убеждения не изменишь?

Избавить от конспирологических установок могло бы широкое распространение истинной информации, касающейся объектов "теорий заговора".

Но всё равно, в силу особенностей психики некоторых людей, это ещё не гарантирует того, что они изменят своё мировоззрение. Тем более, конспирологические гипотезы часто кажутся куда понятнее, проще и привлекательнее более рациональных теорий.

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Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы covid-19 наука ученые психология коронавирус исследование
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