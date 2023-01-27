В виртуальной реальности появятся запахи

Похоже, что погружение в виртуальную реальность выходит на новый уровень — ведь теперь компьютерные миры можно не только увидеть и услышать, но и потрогать и понюхать! А особенно искушённым пользователям даже предлагается шанс ощутить себя в невесомости.

Виртуальная реальность дарит людям множество возможностей. В первую очередь, речь идёт о геймерах, для которых соревнования в компьютерных мирах — профессиональное занятие. Активно используются технологии виртуальной реальности и в иных сферах — например, в образовании, спорте, профессиональной подготовке, удалённой медицине, да и в простом человеческом общении на расстоянии.

Неудивительно, что в такой ситуации, когда мы всё глубже погружаемся в виртуальный мир, нам хочется ощущать его всеми фибрами души — а точнее, всеми органами чувств. К примеру, огромную роль в нашем восприятии окружающей реальности играет ощущение запаха, но до последнего именно обонянием и осязанием и были обделены "гости" виртуальной реальности.

Однако, технологические разработки последних лет с успехом обошли и эту проблему — и теперь, заглядывая в компьютерный мир, можно с удовольствием ощутить аромат сорванного цветка или с чувством пожать руку другу, с которым вместе только что успешно сразил противника!

Чем пахнет "Матрица"?

Технологии, позволяющие "посетителям" виртуальных миров ощущать запахи, в числе прочих уже представили специалисты из Стокгольмского университета и университета Мальмё в Швеции, а также американская компания OVR Technology.

Прибор для передачи запахов в виртуальном мире, созданный шведскими учёными, был назван ольфактометром с собственным именем Nosewise. Пока компактное (10x15 см) устройство, весящее 432 г, встраивается в контроллер — специальное приспособление, привязанное к шлему виртуальной реальности, которое пользователь держит в руке, чтобы взаимодействовать с виртуальным миром (брать предметы в руки, передвигать их и т. п.).

Внутри Nosewise находятся четыре ёмкости, в которых лежат губки, пропитанные ароматическими жидкостями. Каждая ёмкость отвечает за отдельный запах. При этом "базовые" запахи могут смешиваться, чтобы создался новый аромат. Снизу и сверху ёмкости закрыты клапанами. Над ёмкостями располагается общая трубка, через которую пользователь и вдыхает итоговый запах.

Когда пользователь должен почувствовать какой-либо аромат, верхние и нижние клапаны ёмкостей раскрываются на разную ширину. Это позволяет по-разному сочетать "базовые" запахи, делая какие-то нотки слабее, а какие-то сильнее.

Затем встроенный вентилятор втягивает воздух через дно прибора, прогоняет его через ёмкости с губками и выводит пропитавшийся ароматами воздух в общую трубку, которая и проводит итоговый запах к носу человека.

За то, какие запахи будут транслироваться пользователю в тот или иной момент, отвечает подключенный к системе игровой компьютер. Прибор для ощущения запаха можно включить вручную или настроить на самоактивацию. Чтобы показать эффективность нового прибора, учёные создали специальную игру, в ходе которой игроки попадают в виртуальный винный погреб, где должны определять разновидность предлагаемых им алкогольных напитков по запаху.

Испытание технологии на добровольцах показало, что "полное погружение" в игру удалось на славу. Технология смогла достаточно чётко и последовательно передавать ароматы. Первые игроки настолько глубоко погрузились в игру, что вели себя в точности, как при настоящей дегустации вина: вращали бокал, то отдаляли его, то приближали к лицу, а некоторые даже пытались вылить виртуальный напиток! Несколько участников игры даже признались, что после вращения виртуального бокала они ощущали, что запах становился сильнее — как при попытке понюхать реальный напиток.

Из плюсов разработки — компактность прибора и его доступность: как утверждают создатели, такое устройство можно самостоятельно изготовить при помощи 3D-печати — только общую трубку придётся изготавливать отдельно из алюминия. Минусы, которые назвали использовавшие технологию добровольцы — значительный вес устройства, мешающийся кабель и звук вентилятора внутри прибора.

Пригодиться такая технология, как утверждают разработчики, может как геймерам, так и, например, людям, потерявшим обоняние после COVID-19. Во втором случае новый девайс можно будет использовать, чтобы скрасить тренировки пострадавших по восстановлению обоняния.

Американская компания OVR Technology также уже озаботилась созданием устройства для передачи запахов в виртуальном мире. Технология была названа ION.

Уже в течение нескольких лет компания создаёт ION в виде компактной "коробочки", которая крепится на нижнюю часть очков виртуальной реальности и, закрывая нос человека, выделяет аромат, который пользователь должен ощутить в конкретный момент. Внутри прибора находятся девять разных ароматических жидкостей на водной основе (их безопасность подтверждена официально). При этом, как и в случае со шведской технологией, запахи могут не только выделяться по отдельности, но и смешиваться, создавая новый аромат. Возможности ION значительны: устройство выделяет нужный запах за 0,1 миллисекунды и способно изменять аромат всего за 20 миллисекунд.

Устройство было представлено на мероприятии AWE 2021 (Appliance & Electronics World Expo) — всемирной выставке технологий, посвящённой новейшим изобретениям в сфере электроники и бытовой техники. Один из посетителей выставки, ведущий собственный сайт The Ghost Howls, поделился впечатлениями от ION. Среди мест, запах которых предлагалось ощутить пользователю в виртуальной реальности, были в том числе лес, локация с вазой с розами и костёр, на котором можно было поджаривать виртуальные маршмеллоу.

Технология позволила сделать восприятие виртуальных миров максимально реалистичным. Запах виртуальных роз усиливался, когда человек брал из вазы не один, а сразу два цветка, при поджаривании виртуальные маршмеллоу меняли запах, а в той же сцене с костром пахло не только угощение, но и горящие поленья.

Гостя очень впечатлила способность прибора моментально реагировать на действия пользователя: например, при попытке понюхать корень вынутой из вазы розы цветочный аромат, по словам человека, очень быстро изменялся на "менее приятный" запах — очевидно, травяной или земляной. Также пользователь отметил "натуральность" запахов и их близость к настоящим запахам окружающего мира, несмотря на сохранение "химических" ноток.

В то же время из недостатков технологии гость отметил то, что если приятный аромат в виртуальной реальности может сделать посещение компьютерного мира комфортнее, то запах, по той или иной причине для пользователя неприятный, может полностью испортить впечатление от общения с виртуальным миром. Например, запах компьютерного леса напомнил гостю "грязную воду" — и оказался для человека настолько неприятным, что он был готов снять с лица прибор — лишь бы не чувствовать этот запах. Кроме того, гость отметил, что после нескольких минут использования ароматического прибора его нос как будто "перегрузился" от слишком большого количества воспринимаемых запахов.

Мнения о приборе немного разнятся: например, другая пользовательница, отзыв которой об ION был опубликован на платформе Medium, сообщает, что прибор впечатлил её не только скоростью реакции, но и точностью передачи запахов. Помимо уже упомянутого цветка, женщина также смогла приготовить в виртуальной реальности пиццу из ароматных ингредиентов и понюхать свежескошенную траву.

Разработка OVR Technology уже нашла применение не только в киберспорте, но и в медицине, торговле и даже профессиональном обучении. К примеру, виртуальная реальность с передачей запаха используется в больницах, помогая пациентам с ожогами переносить боль. Её же используют психологи для лечения людей с психологическими травмами (в том числе ветеранов войн), "прорабатывая" в виртуальной реальности травмирующую обстановку или просто помогая людям справиться со стрессом и тревогой.

Технология уже применяется и в бизнесе, даря возможность клиентам, совершающим покупку на дому, ощутить запах своего товара. А в профессиональном обучении разработка помогает при тренировке пожарных: так они учатся различать опасные запахи — например, дым, ядовитые газы или химикаты — и на основе этой информации предпринимать наиболее правильные действия.

Специалисты OVR Technology продолжают совершенствовать свою технологию. На выставке новых технологий CES 2023 (Consumer Electronics Show) организация представила новый вариант своего изобретения, получивший название ION 3. Новое устройство выглядит иначе. Прежнюю "коробочку" сменила длинная изогнутая "трубка", которая оборачивается вокруг головы человека и спускается на его левую щёку.

Как и у предшественника, восемь "базовых" запахов, которые источает прибор, могут "транслироваться" отдельно или же смешиваться в тысячи разных уникальных ароматов. Как сообщают разработчики, ION 3 может успешно синхронизироваться с технологиями виртуальной и дополненной реальности, а также с мобильными и стационарными устройствами.

Побывавшие на выставке сотрудники The Washington Post не преминули испытать возможности изобретения. В виртуальной реальности гости сорвали розу, цветок которой действительно имел ощутимый аромат, а корни пахли торфом. Побывали посетители и на виртуальном берегу океана, который имел аромат, напоминающий лаванду, и у водопада, который пах чем-то, "странно напоминающим ваниль". Репортёры отметили примитивность передаваемых новой технологией запахов, но отметили, что ION 3 — один из первых шагов к созданию по-настоящему реалистичной виртуальной реальности.

Интересно, что изобретение OVR Technology не только предусматривает возможность ощутить уже "загруженные" в систему запахи, но и даёт пользователям (причём, даже любителям, неопытным в компьютерных технологиях) шанс поэкспериментировать и при помощи мобильного приложения самим синтезировать новые ароматы. Так, среди "базовых" ароматов, которые пользователям предлагается смешивать, есть земляной, древесный, цитрусовый и сладкий.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.