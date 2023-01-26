Зомби-вирусы из вечной мерзлоты остаются заразными и через 50000 лет

Группа микробиологов во главе с Жаном-Мари Алемпиком из Французского национального центра научных исследований попыталась реанимировать в лабораторных условиях несколько вирусов, обнаруженных в вечной мерзлоте Сибири. Среди них — один, возраст которого составляет аж 48 500 лет.

Глобальное потепление приведёт к эпидемиям?

Сейчас на земном шаре идут процессы глобального потепления, что приводит к постепенному таянию вечной мерзлоты. В результате освобождается и древний биологический материал, содержащийся в её пластах.

"Из-за потепления климата необратимо тающая вечная мерзлота высвобождает органические вещества, замороженные на срок до миллиона лет, большая часть которых разлагается на углекислый газ и метан, что ещё больше усиливает парниковый эффект", — рассказывают французские исследователи.

В том числе, "высвобождаются" и вирусы, которые при нагревании могут вернуться в состояние способности заражать другие живые организмы.

По мнению учёных, такие "ожившие" вирусы могут представлять серьёзную угрозу для человечества. Ведь в глубокой древности люди и животные могли частично вымирать из-за инфекций, с которыми нынешнее население Земли ещё не сталкивалось, и где гарантия, что это не повторится вновь, если иммунитета у нас не будет?

Воскресшие амёбы

Чтобы реально оценить опасность таких "зомби-вирусов", необходимо проводить дополнительные исследования, чем и занимаются в настоящее время Алемпик с коллегами. В их распоряжении оказались целых 13 вирусов, возраст девяти из которых оценивается в десятки тысяч лет.

Они были найдены в разных местах: в частности, под ледяным озером, а также в останках доисторических животных — шерсти мамонта и кишечнике сибирского волка. Самый старый из них — это одноклеточная амёба, которая пробыла в вечной мерзлоте 48 500 лет. Выяснилось, что геном древнейших вирусов существенно отличается от того, которым обладают современные микроорганизмы.

Опыты с живыми культурами доисторических вирусов показали, что они сохраняют свою патогенность, несмотря на тысячелетия, проведённые под толстым слоем льда. Кроме того, в связи с глобальным потеплением в окружающую среду выбрасывается огромное количество различных бактерий. Но если их опасность не так существенна, то зомби-вирусы — куда более серьёзная проблема, с которой нам придётся столкнуться в ближайшие десятилетия с высокой долей вероятности, считают эксперты. Во всяком случае, последствия могут оказаться такими же масштабными, как в случае с SARS-CoV-2, вызвавшим пандемию пресловутого коронавируса.

"Вполне законно задуматься о риске того, что древние вирусные частицы останутся заразными и вернутся в обращение в результате таяния древних слоёв вечной мерзлоты", — предрекают исследователи.

Содержимое "Ящика Пандоры"

Ранее старейшим вирусом, с которым пришлось работать команде Алемпика, стал так называемый пандоравирус (видимо, по аналогии с "Ящиком Пандоры") возрастом 30 000 лет. Новый зомби-вирус получил название Pandoravirus yedoma. Он достаточно крупный, чтобы его можно было рассмотреть с помощью световой микроскопии. Но, помимо такого рода вирусов, в вечной мерзлоте могут присутствовать и микроорганизмы поменьше или не поддающиеся идентификации. И пока неизвестно, насколько они могут быть опасны или безопасны.

"Если авторы действительно выделяют живые вирусы из древней вечной мерзлоты, вполне вероятно, что даже более мелкие и простые вирусы млекопитающих также выживут в замороженном состоянии в течение эонов", — прокомментировал вирусолог Эрик Делварт из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.