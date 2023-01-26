Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Шлионская

Зомби-вирусы из вечной мерзлоты остаются заразными и через 50000 лет

Наука » Экология » Природа

Группа микробиологов во главе с Жаном-Мари Алемпиком из Французского национального центра научных исследований попыталась реанимировать в лабораторных условиях несколько вирусов, обнаруженных в вечной мерзлоте Сибири. Среди них — один, возраст которого составляет аж 48 500 лет.

Зомби-вирусы из вечной мерзлоты остаются заразными и через 50000 лет

Глобальное потепление приведёт к эпидемиям?

Сейчас на земном шаре идут процессы глобального потепления, что приводит к постепенному таянию вечной мерзлоты. В результате освобождается и древний биологический материал, содержащийся в её пластах.

"Из-за потепления климата необратимо тающая вечная мерзлота высвобождает органические вещества, замороженные на срок до миллиона лет, большая часть которых разлагается на углекислый газ и метан, что ещё больше усиливает парниковый эффект", — рассказывают французские исследователи.

В том числе, "высвобождаются" и вирусы, которые при нагревании могут вернуться в состояние способности заражать другие живые организмы.

По мнению учёных, такие "ожившие" вирусы могут представлять серьёзную угрозу для человечества. Ведь в глубокой древности люди и животные могли частично вымирать из-за инфекций, с которыми нынешнее население Земли ещё не сталкивалось, и где гарантия, что это не повторится вновь, если иммунитета у нас не будет?

Воскресшие амёбы

Чтобы реально оценить опасность таких "зомби-вирусов", необходимо проводить дополнительные исследования, чем и занимаются в настоящее время Алемпик с коллегами. В их распоряжении оказались целых 13 вирусов, возраст девяти из которых оценивается в десятки тысяч лет.

Они были найдены в разных местах: в частности, под ледяным озером, а также в останках доисторических животных — шерсти мамонта и кишечнике сибирского волка. Самый старый из них — это одноклеточная амёба, которая пробыла в вечной мерзлоте 48 500 лет. Выяснилось, что геном древнейших вирусов существенно отличается от того, которым обладают современные микроорганизмы.

Опыты с живыми культурами доисторических вирусов показали, что они сохраняют свою патогенность, несмотря на тысячелетия, проведённые под толстым слоем льда. Кроме того, в связи с глобальным потеплением в окружающую среду выбрасывается огромное количество различных бактерий. Но если их опасность не так существенна, то зомби-вирусы — куда более серьёзная проблема, с которой нам придётся столкнуться в ближайшие десятилетия с высокой долей вероятности, считают эксперты. Во всяком случае, последствия могут оказаться такими же масштабными, как в случае с SARS-CoV-2, вызвавшим пандемию пресловутого коронавируса.

"Вполне законно задуматься о риске того, что древние вирусные частицы останутся заразными и вернутся в обращение в результате таяния древних слоёв вечной мерзлоты", — предрекают исследователи.

Содержимое "Ящика Пандоры"

Ранее старейшим вирусом, с которым пришлось работать команде Алемпика, стал так называемый пандоравирус (видимо, по аналогии с "Ящиком Пандоры") возрастом 30 000 лет. Новый зомби-вирус получил название Pandoravirus yedoma. Он достаточно крупный, чтобы его можно было рассмотреть с помощью световой микроскопии. Но, помимо такого рода вирусов, в вечной мерзлоте могут присутствовать и микроорганизмы поменьше или не поддающиеся идентификации. И пока неизвестно, насколько они могут быть опасны или безопасны.

"Если авторы действительно выделяют живые вирусы из древней вечной мерзлоты, вполне вероятно, что даже более мелкие и простые вирусы млекопитающих также выживут в замороженном состоянии в течение эонов", — прокомментировал вирусолог Эрик Делварт из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы наука ученые сибирь болезни франция экология исследование
Новости
Инфекционист Тимаков: при одновременном ударе гриппа и "кракена" страдают разные клетки
Новые взрывы в Запорожье, на месте прошлого прилёта сильный пожар
В Одесской области заявили о повреждении двух объектов критической инфраструктуры
Сивков: Россия может объявить Украине войну на официальном уровне
Ультразвуковой стикер размером с монетку поможет контролировать весь период беременности
Читателей Washington Post взбесило высказывание Блинкена о будущем Украины
Шмыгаль считает, что военные ВСУ смогут освоить танки Abrams за несколько недель
Виктор Бут рассказал о б угрозах спецслужб США за отказ предоставить компромат на российское руководство
Кива предсказал Украине Армагеддон из-за планов Зеленского захватить Крым
ВОЗ: смертность от коронавируса за месяц в мире подросла на 13 процентов
Популярное
Гундаров: "Горшков" может выполнить пуск "Циркона" по Украине после захода в Средиземное море

Военный эксперт капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров прокомментировал учебные пуски гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков", находящегося в Атлантике.

Гундаров: "Горшков" может выполнить пуск "Циркона" по Украине после захода в Средиземное море
Военный корреспондент Сладков заявил, что битва за Одессу может стать генеральным сражением в СВО
Военный корреспондент Сладков заявил, что битва за Одессу может стать генеральным сражением в СВО
Депутат Шеремет призвал изменить статус СВО из-за поставок западных танков Украине
Переодетые в российскую форму диверсанты ВСУ попали в плен под Донецком
Знак зодиака 26 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Россия стала как США, где молодые люди убивают для развлечения Сергей Лебедев Шведская БМП пробьёт броню любого российского танка Андрей Николаев
Обращение Зеленского показали жителям Крыма и Белгорода по центральным телеканалам
Полковник Макгрегор: США пришли в отчаяние из-за того, что делают ВС РФ на Украине
Гаврилов: Москва будет расценивать использование снарядов с урановым наконечником для танков Leopard 2 как ядерную атаку
Гаврилов: Москва будет расценивать использование снарядов с урановым наконечником для танков Leopard 2 как ядерную атаку
Последние материалы
В Одесской области заявили о повреждении двух объектов критической инфраструктуры
Сивков: Россия может объявить Украине войну на официальном уровне
Ультразвуковой стикер размером с монетку поможет контролировать весь период беременности
Читателей Washington Post взбесило высказывание Блинкена о будущем Украины
Зомби-вирусы из вечной мерзлоты остаются заразными и через 50000 лет
Шмыгаль считает, что военные ВСУ смогут освоить танки Abrams за несколько недель
Виктор Бут рассказал о б угрозах спецслужб США за отказ предоставить компромат на российское руководство
Кива предсказал Украине Армагеддон из-за планов Зеленского захватить Крым
ВОЗ: смертность от коронавируса за месяц в мире подросла на 13 процентов
Мэр Кличко: в Днепровском районе Киева прогремели взрывы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников