Уже несколько лет учёные разных стран активно проводят эксперименты, связанные с изменением памяти. Продолжаем знакомиться с впечатляющими научными разработками, способными помочь людям в борьбе с различными психическими расстройствами, вызванными стрессовым опытом в прошлом.
Ещё один вариант контроля над памятью — вживление электродов прямо в мозг. Этот метод позволил французским учёным из Национального центра научных исследований в Париже создать у (как мы уже поняли, очень невезучих) подопытных мышей ложные воспоминания во время сна.
В ходе эксперимента учёные вживили в мозг мышей два электрода: один в гиппокамп (часть мозга, которая, как считают учёные, отвечает за память), второй — в центр удовольствия.
Свой опыт специалисты основали на знании того, что у мышей, как и у нас с вами, есть в мозге специальные нейроны, которые отвечают за ориентацию в пространстве и составление "карты" окружающего мира — своеобразный биологический аналог системы навигации. У грызунов эти нейроны активны даже во сне, а в фазе медленного сна они вообще проявляют быстроту, в десять раз превышающую их скорость при бодрствовании!
Для начала учёные нашли в мозге мышей нейроны, связанные с памятью об определённом месте в клетке подопытных. После специалисты настроили два электрода так, чтобы в моменты, когда в гиппокампе мышей активировались эти конкретные нервные клетки, в центр удовольствия подопытных немедленно посылались сигналы.
В результате, когда во сне в мозге мышей активировались "целевые" нейроны (и, как следствие, "включались" воспоминания о конкретном месте), одновременно с этим через электроды стимулировались центры удовольствия подопытных. В итоге, пока животные спали, в их памяти конкретное место в клетке прочно связалось с приятными ощущениями.
Внедрение "ложных воспоминаний" прошло успешно: едва проснувшись, подвергшиеся изменению памяти мыши сразу же побежали в означенное место в поисках ожидаемой награды. Поставленный эксперимент доказал, что фактическое содержание воспоминаний и связанные с ними эмоции содержатся в разных "ящиках" памяти и их можно изменять независимо друг от друга. Это, так же, как и метод оптогенетики, может стать одним из ключей к лечению последствий психологических травм.
Интересно, что с бодрствующими подопытными эксперимент по "записи" ложных воспоминаний не срабатывал.
Ещё один эксперимент по стиранию воспоминаний успешно поставили специалисты из Университета Киото. Свой метод специалисты основали на воздействии на белок кофилин. Дело в том, что изначально усваиваемая существом информация оказывается в его кратковременной памяти — и лишь затем в качестве опыта "закрепляется" в долговременной памяти. Этот процесс называется консолидацией.
Чтобы консолидация прошла успешно, в мозге должен усилиться сигнал в синапсах — "контактах" между нейронами. Так формируются нейронные связи, отвечающие за сохранение в мозге воспоминаний. Кофилин — белок, который обеспечивает оптимальную работу синапсов. Если его разрушить, можно нарушить и целостность воспоминаний.
Разрушать кофилин учёные решили кислородом. Процесс, организованный специалистами, вышел достаточно трудоёмким. Сначала в мозг подопытных мышей при помощи инъекции вводился специальный аденовирус (часто используемый в экспериментах для доставки в клетки генов). Затем этот вирус запускал производство в клетках мозга особого протеина, который под воздействием света выделял кислород, разрушающий кофилин.
В рамках исследования учёные обучили "генно-модифицированных" мышей выполнять определённые действия. Убедившись в том, что животные хорошо усвоили информацию, учёные облучили их мозг светом. Двойное воздействие — после проверки и во время сна — позволило полностью стереть из памяти животных усвоенные знания: они "разучились" делать то, чему их научили ранее.
Не отстают от западных коллег и отечественные специалисты. Уже несколько лет научно-исследовательский центр "Курчатовский институт" также работает над методами избавления людей от неприятных воспоминаний. Только в отличие от предыдущих исследований, в ход здесь идут ещё и самые обычные химические вещества.
Согласитесь, что в случае с необходимостью немедленного излечения человека от тяжёлого психического заболевания, вызванного негативным опытом в прошлом, терапия уколами будет куда проще, чем громоздкие опыты со светом и электричеством.
Как выяснили специалисты, самыми эффективными для "стирания" болезненных воспоминаний оказались ингибиторы синтеза белка — вещества, подавляющие синтез определённых белков в организме. На опытах с кофилином мы уже поняли, что в ходе запоминания чего-то нового (в том числе и стрессовой ситуации) в мозге активно синтезируются белки, помогающие формировать связи между нервными клетками. Значит, если ввести подопытному вещество, блокирующее синтез этих белков в мозге, то процесс запоминания нарушится и воспоминание не сформируется.
Работает эта схема и при воздействии на уже сформировавшуюся память: чтобы "стереть" воспоминание, достаточно заставить существо вспомнить произошедшее (т.е. как бы "активировать" конкретное воспоминание) и в этот момент ввести ингибитор синтеза белка.
Чтобы проверить, насколько рабочим является метод, учёные поставили эксперимент на мышах, сформировав у них травмирующий опыт. Подопытных зверей поместили в клетку, по которой пускали ток, заставляя мышей ассоциировать это место с болью и бояться. Затем животных помещали в похожую клетку, и, хотя током мышей уже не пытали, они всё равно вели себя испуганно, что показывало, что негативные воспоминания действительно сформировались.
В попытках "заблокировать" плохие воспоминания учёные ставили различные эксперименты. В результате самым эффективным "ластиком для памяти" оказался ингибитор синтеза белка циклогексимид. Сразу стоит подчеркнуть, что используемые учёными в опытах над мышами вещества для лечения человека пока не годятся.
"Это очень сильное и широко действующее вещество, для людей оно не применимо", — подчеркнула руководитель лаборатории нейронаук в Курчатовском комплексе Ольга Ивашкина в интервью "Москве 24".
"Курчатовцы" планируют продолжать эксперименты над изменением памяти. В планах — ещё несколько важных исследований, в числе которых изучение долгосрочных эффектов, которые могут удалять плохие воспоминания и осуществлять окончательный подбор наиболее эффективного и безопасного для мозга человека лекарства.
С ложными воспоминаниями разобрались. А как вам такая штука, как подмена эмоций?
Да, и до такого специалисты по делам мысленным уже додумались. Опыты по замене позитивных эмоций на негативные и наоборот успешно провёл уже известный нам Судзуми Тонегава — всё тем же методом оптогенетики на всё тех же (очень "везучих") мышах.
Исследователи основали эксперименты на том, что "чистая" составляющая воспоминания ("голое" описание места, где произошло конкретное событие) хранится в мозге в гиппокампе, а вот эмоциональная окраска воспоминания (хорошо существу было или плохо) помещается отдельно — в миндалевидном теле, или амигдале.
Сначала опыты решили проводить на клетках гиппокампа. Для этого учёные пометили светочувствительными белками в мозгу мышей два вида нейронов:
Затем специалисты запустили мышей в загон и определили любимые и нелюбимые места животных (по тому, насколько часто звери забегали в то или иное место). После этого специалисты искусственно изменили предпочтения подопытных на противоположные. Тем мышам, которые проводили время в своих любимых уголках, активировали в мозгу нейроны, отвечавшие за память об ударе током.
В результате прежнее любимое место животные начали связывать с опасностью и стали его избегать. В противоположном направлении действовали учёные на мышей, забегавших в свои нелюбимые места: им в эти моменты активировали нервные клетки, хранившие память об удовольствии. В итоге животные стали частенько наведываться в прежде непривлекательные для них места.
А затем учёные решили искусственно заменить само "содержание" мышиной памяти. Как мы помним, "любимые" места подопытных животных были связаны с болью при ударе током, "нелюбимые" же, наоборот — удовольствием при встрече с брачными партнёрами. Теперь же специалисты решили эти два ощущения "поменять местами" в буквальном смысле: сделать "любимые" места вновь привлекательными, а "нелюбимые" места — опять отталкивающими, просто "записав" на место отрицательных эмоций положительные и наоборот.
Когда мыши вновь встречались с брачными партнёрами и испытывали удовольствие, учёные активировали в их мозге те группы нейронов, которые отвечали за память об ударе током (и были связаны с "любимым" уголком в загоне). В этот момент на место прежних болезненных воспоминаний записывались приятные. В то же время, когда мыши испытывали удар током, в их мозге возбуждали нейроны, где хранилась память о приятной встрече с партнёром. В результате на ту мысленную "киноплёнку", где ранее содержались приятные воспоминания (которые ассоциировалась с "нелюбимым" местом в загоне), теперь вместо тёплых чувств "перезаписывался" болезненный опыт.
"Перезапись" прошла более чем успешно. Оказавшись в загоне, мыши вновь начинали проводить больше времени в "любимых" местах (привязанное к которым чувство страха было заменено на удовольствие). В то же время животные снова стали избегать "нелюбимых" мест (к которым сначала было привязано чувство удовольствия, а затем заменено на страх).
Стоит отметить, что, когда учёные попытались проделать вышеописанные опыты на нервных клетках миндалевидного тела, а не гиппокампа, у них ничего не вышло. Специалисты пришли к выводу, что именно гиппокамп подаёт первоначальный "сигнал" об опасности (или желанности) ситуации, а нейроны миндалевидного тела генерируют страх (или влечение) уже в ответ на импульсы гиппокампа. При этом, связь между двумя составляющими мозга можно нарушить, "перезаписав" информацию заново.
Важнейшим выводом, к которому пришли учёные в ходе своих изысканий, стало то, что в эмоциональной памяти живых существ нет групп нервных клеток, которые отвечают исключительно за негатив или, наоборот, за позитив. Информация, которую хранят нейроны, может быть как хорошей, так и плохой — и можно успешно заменять одну другой, "перезаписывая" хорошие воспоминания на место плохих и обратно. Получается, что в будущем, когда учёные научатся беспрепятственно определять в мозгу человека группы нейронов, отвечающие за те или иные воспоминания, память пациентов можно будет корректировать при помощи специальных препаратов или электростимуляции.
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