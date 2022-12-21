Учёные выяснили, что вегетарианцы чаще страдают депрессией

Считается, что вегетарианство — это часть здорового образа жизни. А как оно влияет на психическое состояние человека?

Например, недавно в Journal of Affective Disorders были опубликованы результаты исследования бразильских учёных, которые обнаружили связь между отказом от употребления мяса и депрессией.

Со статистикой не поспоришь

Сторонники вегетарианского образа питания нередко утверждают, что отказ от мяса делает людей менее агрессивными и более гармоничными с духовной точки зрения.

Но, наверное, каждый может припомнить знакомых вегетарианцев с дурным характером и с пессимистичными взглядами на жизнь. И неудивительно: упомянутое исследование показывает, что у тех, кто исключил мясную пищу из рациона, в два раза чаще диагностируются депрессивные расстройства.

Впрочем, непосредственно содержание рациона вегетарианцев тут ни при чем, считают исследователи. В процессе анализа специалисты учитывали различные факторы питания, включая общее количество потребляемых участниками калорий, белка и микроэлементов, а также степень обработки продуктов.

Одиночество в мире мясоедов

Эксперты пришли к выводу, что к депрессии у вегетарианцев приводят, скорее, психологические факторы, чем физиологические.

Во-первых, люди, отказавшиеся от мяса, часто становятся в каком-то роде изгоями в социуме. Не каждый мясоед согласится жить с тем, кто придерживается особого режима питания. Даже просто дружить с таким человеком не очень удобно, так как, если пригласить его в гости, выбор кушаний будет сильно ограничен; а что касается совместных походов в рестораны и кафе, то придётся искать те, где подают вегетарианские блюда. К тому же, иногда близкое окружение просто не понимает вегетарианцев, высмеивает их. Понятно, что от этого человек испытывает душевный дискомфорт. Во-вторых, депрессия может возникнуть, если вегетарианец видит, как кто-то ест мясо, или чувствует запах мясной пищи, или видит изображения, как-то связанные с мясом и мясным производством. В таком случае, он может ощущать отчаяние и ещё гамму отрицательных эмоций. К депрессии может привести осознание того, что мир вокруг далёк от идеалов вегетарианца. В-третьих, полагают специалисты, дело может быть в том, что изначально вегетарианцами становятся люди с депрессией, так как им свойственны чувство вины и негативно окрашенное мышление. Они надеются, что отказ от мяса поможет им обрести внутренний баланс. Но этого чаще всего не происходит, так как для обретения внутренней гармонии недостаточно всего лишь изменить режим питания.

А естественно ли вегетарианство?

Вегетарианство необходимо для осуществления некоторых духовных практик, но в целом обычным людям оно не рекомендуется, если нет прямых показаний для здоровья, чтобы отказаться от мяса.

В основном, люди обращаются к вегетарианству по этическим соображениям. Однако, как показывают исследования, человечество никогда не было травоядным, и такое пищевое поведение сформировалось естественным образом. И если уж "не есть никого живого", то надо отказаться заодно и от растительной пищи. Тогда вообще непонятно, чем питаться.

Пищевая цепочка на Земле устроена так, что одни биологические виды способны выживать только за счёт других, и если попытаться её разорвать, "перекос" может привести к проблемам. Но, выбирая вегетарианство, об этом мало кто задумывается.