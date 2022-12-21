Считается, что вегетарианство — это часть здорового образа жизни. А как оно влияет на психическое состояние человека?
Например, недавно в Journal of Affective Disorders были опубликованы результаты исследования бразильских учёных, которые обнаружили связь между отказом от употребления мяса и депрессией.
Сторонники вегетарианского образа питания нередко утверждают, что отказ от мяса делает людей менее агрессивными и более гармоничными с духовной точки зрения.
Но, наверное, каждый может припомнить знакомых вегетарианцев с дурным характером и с пессимистичными взглядами на жизнь. И неудивительно: упомянутое исследование показывает, что у тех, кто исключил мясную пищу из рациона, в два раза чаще диагностируются депрессивные расстройства.
Впрочем, непосредственно содержание рациона вегетарианцев тут ни при чем, считают исследователи. В процессе анализа специалисты учитывали различные факторы питания, включая общее количество потребляемых участниками калорий, белка и микроэлементов, а также степень обработки продуктов.
Эксперты пришли к выводу, что к депрессии у вегетарианцев приводят, скорее, психологические факторы, чем физиологические.
Вегетарианство необходимо для осуществления некоторых духовных практик, но в целом обычным людям оно не рекомендуется, если нет прямых показаний для здоровья, чтобы отказаться от мяса.
В основном, люди обращаются к вегетарианству по этическим соображениям. Однако, как показывают исследования, человечество никогда не было травоядным, и такое пищевое поведение сформировалось естественным образом. И если уж "не есть никого живого", то надо отказаться заодно и от растительной пищи. Тогда вообще непонятно, чем питаться.
Пищевая цепочка на Земле устроена так, что одни биологические виды способны выживать только за счёт других, и если попытаться её разорвать, "перекос" может привести к проблемам. Но, выбирая вегетарианство, об этом мало кто задумывается.
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