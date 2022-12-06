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Ирина Шлионская

Николай Рубакин стал первым русским экспертом по книжному маркетингу

Наука » Экология » Человек

Николай Александрович Рубакин был личностью поистине уникальной: наверное, за всю историю российской книжной отрасли никто не сделал для неё так много, как он. При этом, половину своей жизни Рубакин провёл за границей, что не мешало ему активно издаваться на родине.

Николай Рубакин стал первым русским экспертом по книжному маркетингу

Литература для народа

Он появился на свет в 1862 году в Ораниенбауме под Санкт-Петербургом (ныне город Ломоносов). Николай происходил из рода псковских купцов; его отец, Александр Иосифович Рубакин, занимал должность городского головы.

В 1873 году семья перебралась в столицу, где Николаша поступил сразу на три факультета Императорского Санкт-Петербургского университета — естественных наук, историко-филологический и юридический.

Несмотря на разносторонние способности, в том числе и литературный дар (он с детства писал стихи), молодой человек решил посвятить себя издательско-библиотечной деятельности. Он трудился секретарём комитета грамотности, по его инициативе при педагогическом музее был учреждён особый отдел для самообразования.

В начале 1890-х Рубакин редактировал журнал "Мир божий", затем руководил издательскими фирмами О. Н. Поповой, И. Д. Сытина, А. М. Калмыковой, а также товариществом "Издатель", активно занимался просветительской деятельностью, старался внедрить чтение и в народные массы, причём это было вовсе не развлекательное чтиво, а умные и серьёзные книги.

Чтобы приучить публику читать такие произведения, он даже составил специальную "Программу по исследованию литературы для народа" и вёл обширную переписку с людьми, пожелавшими участвовать в данной программе. На основании этой переписки и других материалов Рубакин впоследствии издал книгу "Этюды о русской читающей публике". Наверное, это было первое книжное маркетинговое исследование в России.

Судьба дореволюционного диссидента

Рубакин интересовался политикой и сочувствовал революционным настроениям. За это его выслали из столицы. Ему пришлось уехать в Крым, где он вступил в партию эсеров (и был её членом вплоть до 1909 года, когда случилось дело Азефа).

В 1904 году власти выслали Рубакина за границу, что довольно часто практиковалось в отношении "возмутителей спокойствия". Однако, уже в 1905 году он получил разрешение вернуться и принимал активное участие в первой русской революции 1905-1907 годов.

В 1906 году вышел в свет труд Рубакина "Среди книг", представлявший собой рекомендательный книжный указатель по всем сферам знаний и впоследствии неоднократно переиздававшийся. В 1907 году Николай Александрович передал свою личную библиотеку Петербургскому отделу Всероссийской лиги образования.

Несмотря на многочисленные заслуги в области просвещения, его революционная деятельность, мягко говоря, не приветствовалась властями, и в октябре 1907 года Николай Александрович был вынужден эмигрировать в Швейцарию. Находясь в эмиграции, ему удалось собрать уникальную русскоязычную общедоступную библиотеку, постоянно пополнявшуюся новыми изданиями из России.

Завещание библиофила

В Россию Рубакин так и не вернулся, хотя в СССР его чтили и активно издавали. Сам В. И. Ленин высоко оценил его работу "Среди книг". Только с 1923 по 1928 год в Советском Союзе было переиздано 23 труда Рубакина, общим тиражом около 166 000 экземпляров. Также он получал пенсию от советского правительства.

В годы Второй мировой войны Николай Александрович занимался помощью советским пленным, бежавшим из Германии. Скончался он в 1946 году в Лозанне, перед этим завещав отвезти свой прах на родину и захоронить в Москве на Новодевичьем кладбище.

Помимо этого, Рубакин завещал всю свою огромную, в сто томов, библиотеку Государственной библиотеке имени В. И. Ленина. Этим занялся его сын, профессор Александр Николаевич Рубакин, в 1944 году вернувшийся в Советский Союз.

Фантом в Ленинке

И передача книг Ленинке, и захоронение урны с прахом Николая Рубакина состоялись в 1948 году. Кстати, каменная урна выполнена в виде печати, лежащей на книге, на которой выгравированы строки:

"Да здравствует книга — могущественнейшее орудие борьбы за истину и справедливость!"

Н. А. Рубакин оставил после себя колоссальное литературно-научное наследие: 280 книг и брошюр и более 350 журнальных публикаций.

Также он является создателем библиопсихологии — науки о восприятии текста, о которой можно подробнее прочитать в его "Психологии читателя и книги". Идеи Рубакина до сих пор широко используются в области психолингвистики.

Несмотря на то, что Николай Александрович никогда не был сотрудником Ленинки (ныне Российская государственная библиотека), среди библиотекарей и читателей существует поверье: если вы ищете какую-то книгу и не можете найти, попросите мысленно о помощи Рубакина. Вскоре в тишине раздадутся чьи-то шаги. В этот момент надо отвернуться и не смотреть, иначе призрак обидится на вас. Если вы выполните условие, то нужная книга непременно найдётся. Видимо, дух великого библиофила переселился сюда вместе с так любовно собранными им изданиями.

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Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Куратор Владимир Губарев
Владимир Губарев — русский и советский писатель-фантаст, драматург, журналист
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