Самолёты Судного дня помогут президентам спастись от ядерного взрыва

Вопрос ядерного противостояния сверхдержав Земли не теряет актуальности с прошлого века. И хотя такой исход международных конфликтов кажется далеко не самым желательным, правительства России и США задумались над этой темой настолько серьёзно, что даже создали так называемые самолёты Судного дня: уникальные транспортные средства, способные защитить наиболее важных персон государства от атомной катастрофы — и даже позволить им продолжить командование вооружёнными силами!

Апокалиптические транспортные средства разрабатываются обеими странами с прошлого века.

Самолёты Судного дня есть в наличии только у России и США. Каждая такая громадная машина полностью защищена от разрушительного влияния ядерной катастрофы и способна вместить большое число пассажиров.

Таким образом, в случае вооружённого конфликта над Землёй поднимутся не только президент, но и министр обороны, представители высшего руководства, а также их семьи. Именно поэтому борта государственной важности отличаются не только завидной защищённостью, но и комфортом.

В любое время суток самолёты Судного дня находятся в полной боевой готовности и смогут подняться в воздух уже спустя несколько минут после приказа. Более того, о необходимости посадки во время атомной катастрофы высокопоставленные пассажиры также могут не переживать: защитные государственные машины могут находиться в воздухе в течение очень долгого времени. Всё, что требуется — периодическая воздушная дозаправка при помощи специальных самолётов-заправщиков. Для этого на самолётах Судного дня установлено специальное оборудование. Единственное, что влияет на срок работы государственных машин — состояние масла в системах двигателей.

Предполагается, что рассчитанная длительность полёта лайнеров "конца света" будет достаточной, чтобы руководство страны переждало в воздухе наиболее опасный после взрыва период и успело покинуть территорию радиационного поражения. Яркие отличительные признаки самолётов Судного дня — отсутствие иллюминаторов, чтобы пассажиры не ослепли от ядерной вспышки, а также "горб" наверху фюзеляжа, скрывающий сложную радиотехнику для командования войсками.

Другое название самолётов Судного дня — воздушные командные пункты. И неудивительно: находясь на борту государственной боевой машины, руководители государств смогут продолжать руководить всеми боевыми действиями и военными техническими системами, даже если наземные пункты командования будут разрушены.

Российский самолёт Судного дня: в режиме полной секретности

За основу российского самолёта Судного дня в разное время брались разные машины. Начиная с 1980-х годов, в роли воздушного командного пункта выступал самолёт Ил-80, разработанный на базе Ил-86 — одного из самых надёжных в мире пассажирских самолётов. Также для этой цели использовались самолёты Ил-76СК, созданные на основе военного транспортного самолёта Ил-76, но они уступают первым в размерах и, как следствие, вместительности.

Как отмечает научно-популярный портал "Хайтек", подробности о российской авиатехнике Судного дня не разглашаются: с первых дней создания эти боевые машины разрабатываются под грифом "Секретно". Но некоторые детали всё-таки доступны в открытых источниках.

Возвышение на крыше Ил-80 скрывает уникальную свёрнутую в катушку 8-километровую антенну для всеобъемлющего командования Вооружёнными силами, вплоть до глубоководных подводных лодок. Российский воздушный командный пункт можно использовать не только в качестве "Ноева ковчега" для правительственных лиц, но и в роли ретранслятора сигнала для управления учениями или войсками на большом расстоянии.

Корпус и крылья самолёта укреплены для защиты от ударной волны. Из-за огромной массы Ил-80 держится сразу на четырёх опорах шасси. Широкий фюзеляж и особенности конструкции крыльев позволяют легко разместить на самолёте многочисленные дополнительные детали: объёмные резервуары для топлива, генераторы и локаторы. Возможность отказа систем Ил-80 в десять раз меньше, чем у иных существующих военных самолётов. Вся электроника самолёта создана с расчётом на губительное влияние ядерного взрыва.

По состоянию на 2021 год, как сообщал портал LIFE, на вооружении Российской Федерации находилось шесть самолётов Судного дня: четыре Ил-80 находилось на военном аэродроме в Чкаловском (при этом, как минимум два всегда были готовы к вылету), в дополнение к ним существовали ещё два командных пункта на базе упоминавшихся ранее Ил-76.

Как сообщается на научном новостном портале Hi-News, российский самолёт Судного дня оснащён технологией автономного полёта: благодаря этому он может беспроблемно курсировать вокруг планеты, даже если все внешние системы — спутники, системы навигации и т. п. — прекратят работать в результате ядерного взрыва.

На борту самолёта государственного значения нет оружия: предполагается, что летающий командный пункт в случае необходимости защитят истребители. Кроме того, российские самолёты Судного дня сами по себе — грозное оружие. Как сообщает "РЕН ТВ", они подключены к системе автоматического управления ответным ядерным ударом "Периметр".

В случае ядерного удара по территориям государства компьютерные системы отправят запрос операторам — и в случае отсутствия ответа (например, если всё командование погибнет или линии коммуникации окажутся уничтожены) самостоятельно отправят приказ на ответный запуск ракет по целям на территории неприятеля, заранее заложенным в программу. Именно поэтому на Западе данная система получила название "Мёртвая рука", а сами самолёты Судного дня иногда ещё называют "самолётами возмездия".

Теперь же на замену Ил-80 в России в рамках проекта "Звено-3С" разработаны их усовершенствованные "преемники": воздушные командные пункты Ил-96-400М. Новейшая технология позволяет осуществлять командование войсками в радиусе 6000 км: в "зоне досягаемости" оказываются не только авиация и подлодки, но и подвижные и шахтные ракетные установки.

Дальность полёта новых самолётов вдвое превышает расстояние, которое способны покрыть Ил-80. Вся техническая "начинка" российских самолётов Судного дня — отечественного производства. Некоторые выводы можно сделать, проанализировав характеристики гражданской версии Ил-96-400М: эта машина способна покрыть расстояние в 9000 км, обладает размахом крыльев более 60 м, и может разместить 435 человек на площади 391 м2. В общей сложности гражданская версия нового российского самолёта Судного дня может поднять 58 тонн полезной нагрузки (при общей максимальной взлётной массе 270 тонн).

Как сообщает новостной портал LIFE, модернизированную версию самолёта Судного дня могли оснастить сверхэффективными двигателями и увеличенными топливными баками. Поэтому дальность полёта военной версии Ил-96-400 может, по сравнению с гражданской, возрасти почти вдвое: с 9000 до 16 000 километров.

По сообщению портала, ещё двумя не подтверждёнными официально обновлениями могли стать уникальная нейросеть, способная заменить часть экипажа и без участия человека проверять алгоритмы и пусковые коды баллистических ракет, а также засекреченная система квантовой связи (вместо прежней антенны) для связи с военной техникой.

Изумляться огромному количеству мест, на которое рассчитан один самолёт государственного значения, не стоит: кроме пассажиров, "летающему бункеру" требуется большое количество обслуживающего экипажа — помимо трёх пилотов, на борт придётся загрузить несколько связистов, электронщиков и прочих специалистов, способных коллективно управлять всеми системами воздушного командного пункта.

Согласно планам, в Вооружённые силы РФ должны поступить два самолёта Судного дня нового типа.

Каким же образом государственные руководители смогут быстро осуществить посадку на борт секретного самолёта, если у него нет ни специального аэродрома, ни хотя бы посадочной полосы? Даже этот процесс был продуман до мелочей. Добраться до воздушного командного пункта в случае угрозы ядерной атаки президент с помощниками смогут при помощи специальных линий метро, созданных персонально для правительства.

Важным дополнением к усовершенствованным самолётам Судного дня может стать командный пункт на основе многоцелевого вертолёта Ми-38. Но полностью такой вариант заменить своих крылатых собратьев не сможет — из-за меньшей дальности и длительности полёта.

В "ночном дозоре" над ядерным взрывом

В США в роли самолётов Судного дня выступают боевые машины E-4B "Nightwatch" ("Ночной дозор"), созданные на основе дальнемагистрального широкофюзеляжного пассажирского самолёта Boeing 747. На случай неожиданной атомной катастрофы один такой борт всегда сопровождает президента США в поездках.

Как сообщает научный портал "Хайтек", американские самолёты "конца света" могут продержаться в воздухе минимум неделю при условии дозаправки. Чтобы накачать государственный лайнер топливом, требуются два самолёта-заправщика KC-135.

Как сообщает Интернет-журнал "Novate", габариты самолёта Судного дня американцев впечатляющи: 70,5x59,7x19,3 м. Четыре мощных двигателя позволяют громадной машине развивать скорость 969 км/ч. В ходе полёта "Nightwatch" способен покрыть расстояние в 11 000 км и достичь потолка в 14 000 м.

Рабочие помещения "Nightwatch" огромны: их площадь занимает 429,2 м2. В общей сложности одна такая машина может принять на борт до 144 человек. Максимальная взлётная масса "апокалиптического дозорного" составляет 370 000 кг.

В числе прочей техники на борту самолёта размещается и печально известный "ядерный чемоданчик".

В крупном обтекателе на крыше "Nightwatch" скрывается система связи, мощь которой, как и у российского самолёта, позволяет командовать любой военной техникой:

межконтинентальными баллистическими ракетами,

самолётами-бомбардировщиками,

подлодками с ядерными ракетами.

С этой "надстройкой" связано рабочее место оператора, отвечающего за связь. Как и российский его аналог, американский самолёт "конца света" полностью автономен.

По сообщениям "РЕН ТВ", американский самолёт Судного дня защищён от атомного взрыва со всех сторон: и от электромагнитного импульса, который возникает при ядерной атаке, и от радиоактивной пыли — её не пропускают в салон специальные фильтры в системе вентиляции. Сверхсовременная аппаратура связи отвечает на борту "Nightwatch" не только за контроль над ходом боевых действий на земле, но и за защиту самого самолёта и его ценного экипажа — от ракет, которые могут прилететь с вражеских бомбардировщиков.

Для того, чтобы члены экипажа и персонала самолёта могли с успехом поддерживать связь с землёй, на самолёте Судного дня под это выделена отдельная зона, откуда сотрудники государственного аппарата получают доступ к различными видам связи:

телефонной,

радио-,

прямым каналам связи,

внутренней связи операторов и командования.

На американском самолёте Судного дня установлено даже оборудование для космической связи со спутниками!

Не лишён американский самолёт Судного дня и удобств для комфортного размещения первых лиц государства. Спасающихся от катастрофы управленцев на борту "Nightwatch" будут ждать зоны для работы, сна и отдыха, комната для совещаний на 21 человека с проекторами и даже комната для переодеваний. Самолётная кухня оснащена плитами и микроволновками, холодильником, морозилкой, даже кофе-машиной. Переждать катастрофу в воздухе можно без проблем: на борту командного пункта находятся 57 ящиков с продуктами и баки с водой.

В 2018 году Пентагон объявил о необходимости усовершенствовать существующую технологию государственного борта — в частности, улучшить бортовую электронику. По подсчётам, с 2021 года на модернизацию E-4B выделяется около 100 млн долларов каждый год.

На сегодняшний день у США имеются четыре самолёта Судного дня, один из которых постоянно находится "на боевом посту" и готов сняться в места по первому приказу. Все четыре машины приписаны к авиабазе "Оффат" в штате Небраска.

Интересно, что на самолёте Судного дня содержатся данные о полномочиях всех военных государства. Таким образом, в случае внезапной гибели президента и министра обороны государства их обязанности на себя возьмёт один из офицеров высокого ранга, который постоянно дежурит на борту правительственной машины.

* * *

Технологии, задействованные в ходе постройки самолётов Судного дня, действительно впечатляют. Сотни и тысячи людей выложились на максимум, чтобы правители мировых сверхдержав могли без проблем продолжить командование войсками, даже если развяжут ядерный конфликт.

Хочется задуматься только над одним вопросом: может быть, "самолёты возмездия" стоило наделить ещё и способностью преодолевать притяжение Земли и добираться до других планет? Ведь после окончания боевых действий им некуда будет вернуться.

Источники информации: "Хайтек" (hightech.fm; Е. Приставка "У России и США есть самолёты Судного дня: как и куда они полетят в случае конца света"), канал "Хайтек" на "Яндекс.Дзен" (публикация "У России и США есть самолёты Судного дня: как и куда они полетят в случае конца света"), hi-news.ru (А. Жуков "Самолёт судного дня — что это такое и зачем он нужен"), "РЕН ТВ" (ren.tv; статья "Самолёт судного дня: чем российский отличается от американского" — материал основан на программе "Неизвестная история" с ведущим Б. Рыжовым), LIFE (life.ru; С. Андреев "Зачем Россия создаёт новый "самолёт судного дня"), "Naked Science" (naked-science.ru; И. Ведмеденко "Домой не прилетим: самолёты конца света США и России"; М. Азарова "Видео: интерьер "самолёта Судного дня" в деталях"), novate. ru (публикация "Пегас апокалипсиса: американцы показали, как выглядит изнутри один из "Самолётов Судного дня"), "Новые известия" (newizv.ru; С. Баймухаметов "Во славу Трупного дня: кому нужен самолёт, которому некуда будет приземлиться"), "Царьград" (tsargrad.tv; А. Цыганов "Судный день в проекции сверху: в России строят "самолёт для Апокалипсиса").

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.