Специалисты МАИ разработали систему, которая спасёт самолёты от крушения

Больше половины всех аварий, которые случаются на авиалиниях, связаны с человеческим фактором — печальной, но неизбежной особенностью любой сферы деятельности, где, так или иначе, замешаны живые существа. Возможно ли каким-то образом решить эту проблему и помочь пилотам максимально быстро справляться с возникающими в полёте неполадками? Именно над этим вопросом недавно задумались специалисты из Московского авиационного института.

Они создали автоматическую систему сверхбыстрого реагирования на нештатные ситуации, предназначенную для установки на российских самолётах.

Что такое автоматическая система сверхбыстрого реагирования

Как объясняют специалисты, если во время рейса возникает некая нештатная ситуация — например, сбой в работе приводов, датчиков или нечто подобное — живому пилоту потребуется 4-5 секунд, чтобы заметить неполадки. И ещё, как минимум, 3-4 секунды придётся затратить на то, чтобы на них отреагировать — отрегулировать системы самолёта, изменить свои действия.

Получается, что в общей сложности пилоту потребуется, по меньшей мере, примерно 10 секунд, чтобы предотвратить зарождающуюся катастрофу. Безусловно, для человека это впечатляющий рекорд сдержанности, собранности и мастерства, но в некоторых случаях этого может оказаться недостаточно, чтобы неполадка в работе самолёта была успешно устранена.

С целью решить эту проблему и была создана учёными адаптивная система реагирования на нештатные ситуации во время полёта. Новую технологию специалисты наделили такой же, как у живого пилота, способностью быстро адаптироваться к текущей динамике самолёта, реагируя на неё соответствующими действиями.

Машина не только догнала, но и перегнала своих создателей: по словам учёных, чтобы среагировать на проблему и устранить её, изобретению понадобится всего 0,2-0,3 секунды! За такой короткий срок неполадка попросту не успеет перерасти во что-то серьёзное, а значит, нештатная ситуация будет уничтожена в зародыше.

По словам руководителя лаборатории "Искусственный интеллект и безопасность полёта" Научного центра мирового уровня "Сверхзвук" и заведующего кафедрой "Динамика и управление полётом" МАИ Александра Ефремова, новая технология поможет повысить не только безопасность полёта, но и точность пилотирования.

Также специалист отметил, что вероятность ошибки системы "нулевая". По словам учёного, такого ошеломляющего результата удалось достичь за счёт того, что автоматическая система управления беспрерывно подстраивается в ходе рейса под каждый конкретный момент полёта — и, едва распознав нештатную ситуацию, сразу же реагирует на обстановку, изменяя все параметры, чтобы стабилизировать ситуацию.

Область применения новой технологии

Новая автоматическая система управления уже была успешно испытана на тренажёрах операторами и лётчиками, а также представлена на форуме "Армия-2022".

Отмечается, что новую технологию можно будет использовать в разрабатываемом в настоящее время российском сверхзвуковом пассажирском самолёте, скорость которого будет достигать 1900 км/ч — это более, чем вдвое, превышает быстроту полёта современных самолётов. Пригодится новшество и на обычных пассажирских самолётах, и на вертолётах, и даже на возвращаемых космических кораблях!

Приятно наблюдать за тем, как современные технологии меняют мир вокруг нас, делая его интереснее и удобнее. Вполне вероятно, что уже очень скоро новейшие изобретения достигнут той степени развития, когда начнут помогать людям предотвращать серьёзные аварии и катастрофы, демонстрируя высший пилотаж комфорта и безопасности!

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