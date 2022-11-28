Сегодня не проблема рисовать "картинки" с помощью фотошопа. Правда, как правило, "отфотошопленные" изображения довольно легко отличить от натуральных, и качеством они похуже.
Недавно компания OpenAI из Сан-Франциско (Калифорния) создала приложение Outpainting для системы DALL-E. Его задача — преобразовывать текст в иллюстрации. В частности, программа может "дорисовывать" известные картины, причём в той же стилистике, что и оригиналы.
DALL-E базируется на искусственных нейронных сетях (ИНС), имитирующих работу живого мозга. К известным полотнам, таким образом, добавляется некий визуальный фон в стиле оригинала.
Сначала пользователь должен в текстовом формате описать, что именно он хочет получить. Затем программа генерирует "исправленное" изображение. Можно и просто создавать изображения, предположим, введя в соответствующую строку фразу "кресло в форме авокадо" или "грецкий орех в разрезе".
Например, американский художник Август Камп использовал Outpainting для "исправления" знаменитой работы Иоганна Вермеера "Девушка с жемчужной серёжкой". Благодаря программе на картине появились различные предметы домашнего обихода:
тогда как в оригинале был просто тёмный фон. "
Моне Лизе" Леонардо да Винчи "приписали" жест в виде дьявольского рога и антураж с НЛО и роботом-убийцей на заднем плане.
Одним из "шедевров" DALL-E является картина со следующим текстовым описанием:
"Плюшевые мишки, работающие над новыми исследованиями искусственного интеллекта под водой с использованием технологий 1990-х годов".
На ней двое плюшевых медведей держат на коленках какие-то древние девайсы, возможно, даже старые ноутбуки или компьютеры, от которых отходят провода. Причём, на одном из мишек надеты наушники, переделанные, кажется, из трубки стационарного телефона.
Представители OpenAI заявляют, что Outpainting, в первую очередь, предназначен для профессионалов, работающих с изображениями:
Вроде бы, ничего нового — программы для работы с изображениями существуют давно. Но, если разобраться, все они предлагают пользователям довольно ограниченный набор эффектов и шаблонов. К тому же, они работают только с самими изображениями, а не с текстами. Вы сможете "отфотошопить" оригинал, но не всегда сможете сделать изображение таким, каким хотите его видеть.
"Новая функция помогает пользователям расширять свои творческие возможности, продолжая изображение за его первоначальными границами — добавляя визуальные элементы в том же стиле или развивая историю в новых направлениях — просто используя описание на естественном языке", — сказано в блоге фирмы.
Пока приложение доступно в бета-версии, но не всем. Чтобы получить его, нужно зарегистрироваться в листе ожидания на веб-сайте OpenAI.
Получается, что задача человека в работе с изображениями может сводиться к нажатию на кнопки гаджета. Можно не уметь рисовать вообще, достаточно только представить себе желаемое — остальное сделает за вас программа.
Остается надеяться, что это "направление искусства" всё же будет развиваться параллельно с натуральной живописью, и оригиналы, сделанные талантливыми и профессиональными художниками не перестанут цениться больше, чем копии, "улучшенные" программой.
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