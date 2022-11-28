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Искусственный интеллект научился дорисовывать шедевры живописи

Наука » Технологии

Сегодня не проблема рисовать "картинки" с помощью фотошопа. Правда, как правило, "отфотошопленные" изображения довольно легко отличить от натуральных, и качеством они похуже.

Искусственный интеллект научился дорисовывать шедевры живописи

Недавно компания OpenAI из Сан-Франциско (Калифорния) создала приложение Outpainting для системы DALL-E. Его задача — преобразовывать текст в иллюстрации. В частности, программа может "дорисовывать" известные картины, причём в той же стилистике, что и оригиналы.

Имитация гениальности

DALL-E базируется на искусственных нейронных сетях (ИНС), имитирующих работу живого мозга. К известным полотнам, таким образом, добавляется некий визуальный фон в стиле оригинала.

Сначала пользователь должен в текстовом формате описать, что именно он хочет получить. Затем программа генерирует "исправленное" изображение. Можно и просто создавать изображения, предположим, введя в соответствующую строку фразу "кресло в форме авокадо" или "грецкий орех в разрезе".

Например, американский художник Август Камп использовал Outpainting для "исправления" знаменитой работы Иоганна Вермеера "Девушка с жемчужной серёжкой". Благодаря программе на картине появились различные предметы домашнего обихода:

  • посуда,
  • комнатные растения,
  • фрукты,
  • коробки,
  • другие предметы,

тогда как в оригинале был просто тёмный фон. "

Моне Лизе" Леонардо да Винчи "приписали" жест в виде дьявольского рога и антураж с НЛО и роботом-убийцей на заднем плане.

Одним из "шедевров" DALL-E является картина со следующим текстовым описанием:

"Плюшевые мишки, работающие над новыми исследованиями искусственного интеллекта под водой с использованием технологий 1990-х годов".

На ней двое плюшевых медведей держат на коленках какие-то древние девайсы, возможно, даже старые ноутбуки или компьютеры, от которых отходят провода. Причём, на одном из мишек надеты наушники, переделанные, кажется, из трубки стационарного телефона.

Облегчение для дизайнеров

Представители OpenAI заявляют, что Outpainting, в первую очередь, предназначен для профессионалов, работающих с изображениями:

  • художников,
  • дизайнеров,
  • фотографов.

Вроде бы, ничего нового — программы для работы с изображениями существуют давно. Но, если разобраться, все они предлагают пользователям довольно ограниченный набор эффектов и шаблонов. К тому же, они работают только с самими изображениями, а не с текстами. Вы сможете "отфотошопить" оригинал, но не всегда сможете сделать изображение таким, каким хотите его видеть.

"Новая функция помогает пользователям расширять свои творческие возможности, продолжая изображение за его первоначальными границами — добавляя визуальные элементы в том же стиле или развивая историю в новых направлениях — просто используя описание на естественном языке", — сказано в блоге фирмы.

Пока приложение доступно в бета-версии, но не всем. Чтобы получить его, нужно зарегистрироваться в листе ожидания на веб-сайте OpenAI.

Всего лишь параллельный вид творчества?

Получается, что задача человека в работе с изображениями может сводиться к нажатию на кнопки гаджета. Можно не уметь рисовать вообще, достаточно только представить себе желаемое — остальное сделает за вас программа.

Остается надеяться, что это "направление искусства" всё же будет развиваться параллельно с натуральной живописью, и оригиналы, сделанные талантливыми и профессиональными художниками не перестанут цениться больше, чем копии, "улучшенные" программой.

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Владимир Губарев
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