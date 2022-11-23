В будущем с преступностью станут бороться с помощью имплантатов

Нейротехнологии могут изменить мир сильнее, чем мы думаем. Может уйти в прошлое нынешняя модель юридической и пенитенциарной систем, считают эксперты. Если людям будут вживлены мозговые имплантаты, это, возможно, позволит более эффективно раскрывать совершённые преступления, а также наказывать преступников. Вместе с тем, это может и чинить препятствия правосудию, а также серьёзно нарушать права личности.

Правда или ложь?

Отслеживание мозговых волн подозреваемого или свидетеля по делу позволит понять, лжёт он или говорит правду. Таким образом можно определить степень его причастности к преступлению, рассказывает профессор вычислительной юридической теории в Эдинбургском университете Буркхард Шафер.

Методика была разработана ещё в 2008 году ныне покойным профессором Северо-Западного университета (США) Дж. Питером Розенфельдом. Суть её заключается в том, что испытуемому предъявляется некий значимый стимул, и через 300-600 миллисекунд после этого энцефалограмма выдает показатель Р300, который может отклоняться как в одну, так и в другую сторону.

Официально технология применялась лишь в лабораторных условиях, но есть источники, которые утверждают, что электронная "сыворотка правды" уже использовалась в таких государствах, как

Индия,

США,

Новая Зеландия

для получения скрытой информации.

А если стереть?

Есть вероятность того, что нужная информация будет просто стёрта из памяти человека ещё до того как её попытаются извлечь. Сегодня уже существуют методики, позволяющие выборочно стирать воспоминания для лечения посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

По словам профессора Шафера, свидетель преступления, если он травмирован тем, что пережил, вполне может успеть обратиться для этого к нужным специалистам прежде, чем будет допрошен правоохранительными органами. Теоретически то же может проделать и преступник. Тогда он просто ничего не будет помнить о том, что совершил.

Управление гневом

Ещё одна возможная область применения имплантов — контроль за поведением осуждённых. Скажем, это облегчает наблюдение за состоянием психики преступника, ведь именно психические особенности и отклонения нередко являются причиной совершения преступления.

"Можно представить, например, что такое устройство подавляет гнев", — сказал профессор Шафер.

Вспомним знаменитую повесть Энтони Бёрджесса "Заводной апельсин". Да, уровень агрессии можно снизить настолько, что человек больше не будет склонен к насилию. Но насколько это этично? В конце концов, без агрессии люди не смогли бы защищать себя, если насилие будет применено к ним самим. Так что, подобные манипуляции с мозгом способны нанести нам непоправимый ущерб и даже подвергнуть опасности, считают некоторые специалисты.

Вместо тюремной камеры

Нейротехнологии можно успешно применять в качестве альтернативы тюремному заключению.

Вместо того, чтобы тратить немалые деньги на содержание осуждённых и нанимать большое количество персонала для охраны, можно просто уложить преступника на койку, кормить и поить его через капельницу и в непрерывном режиме транслировать через имплант любые ужасы, насколько хватит фантазии организаторов этого "проекта".

Об этом можно прочитать в последнем романе Виктора Пелевина "KGBT+". Ничто не мешает художественному вымыслу стать реальностью, вопрос только в том, как далеко готово зайти общество в использовании таких технологий. Будем надеяться, что вопросы этики всё же не уйдут с повестки.