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Автор Сергей Лебедев

Подпольный рынок фреона угрожает не только озоновому слою

Наука » Экология

В последние десятилетия мы много слышим о контрабанде. Чаще всего, о нелегалах с наркотиками или мигрантах. Также подпольно везут мартышек или пытаются переправить через границу антиквариат и много чего ещё из того, что нам, обывателям, кажется странным. В данном случае, речь идёт об озоне. А вернее, о подпольном рынке фреона — убийце озонового слоя.

Подпольный рынок фреона угрожает не только озоновому слою

Озоновым слоем называют часть земной стратосферы, которая находится в тропических широтах на высоте 25-30 километров, в умеренных — 20-25 километров.

Миллионы на латание небесного свода

При исчезновении озонового слоя на Земле ультрафиолетовое излучение полностью уничтожит всех живых существ на нашей планете или же заставит радикально изменить условия существования, в том числе и наше.

Если вам плохо на пляже, то можете сослаться на международное соглашение о запрещении хлорфторуглеродов (ХФУ) — химических соединений, которые используются в роли хладоагентов в морозильниках и кондиционерах.

Такое единодушие многих стран мира, особенно индустриальных, поставивших свою подпись под соглашением, было вызвано сообщениями учёных о том, что ХФУ прогрызли дыру в озоновом слое планеты. А озон, напомню, спасает нас от ультрафиолетового солнечного облучения.

Мировые химические компании, работающие на производителей автомобилей и приборов, тратят десятки миллионов на разработку и выпуск альтернативных убийце озонового слоя — фреону — охладителей. Но не везде всё так благополучно. По мнению американских экологов, в США ещё достаточно старых автомобилей, которые напичканы кондиционерами воздуха допетровской эпохи. А значит, они используют в качестве наполнителя нелегальные ХФУ.

Например, "The Wall Street Journal" со ссылкой на исследовательскую фирму IHS Markit, сообщал, что процесс постепенного устаревания американского автопарка, который наблюдался последние 15 лет, ускорился в период пандемии COVID-19.

Снижалось количество продаж новых машин с одновременным ростом цен на них. К тому же, многие отмечают высокое качество изготовления старых машин и существенный рост их стоимости на вторичном рынке. Вот и проложил ХФУ себе дорогу в главную автомобильную Мекку мира.

В США научились обходить законы о запрете фреона

В США запрещены изготовление и импорт этого химического соединения, зато нет запрета на продажу и его использование, если оно выпущено до запрета.

Речь идёт о второй половине 1990-х годов. Как понимаете, для людей сведующих, это не срок. Раз уж "новое" яйцо Фаберже в России недавно подавали за дореволюционный оригинал. Говорят, в Питере даже музей есть. Вот такие лазейки сегодня позволяют обслуживать сотни миллионов автомобилей не только в США, но и в других странах мира. Понятно, что, в первую очередь, речь идёт о чёрном рынке и бэушных авто. А контрабанда всегда займёт свою нишу.

Нелегалы отметились в

  • Китае,
  • Индии,
  • Мексике.

Была информация, что там засветились и наши производители ХФУ. Тем более, американцы уже давно пытались "нагнуть" своих российских "коллег" по нелегальному бизнесу ХФУ. Контрабанда химией шла под видом законных наполнителей в разные автомастерские. А на вопрос — "откуда?", следовал ответ — "из дедушкиных запасов". А водителям старых автомобилей какая разница, откуда. Главное, чтобы в машине было в жару комфортно. Как отмечали сами американцы, переоборудовать старый на новый кондиционер обойдётся в пару тысяч долларов. А "залить" ХФУ — всего в "сотку".

Понятно, что если есть рынок сбыта, то будут и продавцы. Даже с учётом доходов населения и пройденного времени, контрабанда ХФУ до сих пор идёт на сотни миллионов долларов. Тот же американский Минюст даже считает, что контрабанда ХФУ до сих пор — дело более выгодное, чем продажа оружия. Понятно, что нелегального. За химию много не дают.

Тем более, подобный "напиток" легко перевозить или маскировать под всем известный пропан. Или можно прятать его среди других баллонов с химикатами. В США его везли якобы как транзитный груз в Латинскую Америку, который позже растворялся по Штатам.

Сейчас в деле убийц озонового слоя главный подозреваемый — Мексика. Для этого было выбрано и соответствующее название "группы захвата" — "Мороженый Техас".

Специалисты Всемирной метеорологической организации и ООН опубликовали доклад, согласно которому озоновый слой Земли восстанавливается на 1-3 процента каждые десять лет, а это значит, что он полностью восстановится к 2060 году. Если не пресекут контрабанду.

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Куратор: Владимир Губарев
Темы наука ученые экология автомобиль окружающая среда
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