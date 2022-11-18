В Китае построили железную дорогу для поезда, который едет под рельсами

На вокзал прибывает поезд. Торопясь по делам, его моментально наполняют люди, и состав двигается с места. На первый взгляд — ничего необычного. Только вот поезд, который уже мчит своих пассажиров к месту назначения, почему-то располагается не над, а под рельсами — да и действо всё происходит на высоте 10 метров над землёй. Уже интереснее?

Именно такую картину теперь созерцают жители китайского городского округа Ганьчжоу. Здесь впервые в истории была построена экспериментальная железная дорога для подвесного маглева. Или, простыми словами, поезда на магнитной подушке.

За мистическим названием "маглев" скрывается не менее необычная технология. Такие поезда не едут, подобно привычным для нас составам, по рельсам, а буквально летят над землёй за счёт отталкивания, создаваемого магнитным полем.

Новый маглев из округа Ганьчжоу отличается даже от своих инновационных "собратьев": это первый в истории магнитный поезд, который перемещается высоко над землёй, располагаясь не над, а под своими путями. Большой плюс такого вида транспорта — в его безопасности: нет вероятности, что кто-то выбежит на рельсы перед поездом, да и птиц движущийся состав вряд ли будет привлекать.

Есть информация, что маглев будет защищён от несчастных случаев и с другой стороны, так как создаваемое системой постоянное магнитное поле способно поглощать большую часть ударов.

Новая технология отличается от предшествующих маглевов ещё одним важным преимуществом. Ранее в работе таких поездов использовались только электромагниты. Их мощность позволяла левитировать и перемещать поезда. В конструкции же китайского подвесного маглева впервые в истории использовались постоянные магниты, поле которых не зависит от подачи электричества. Их изготовили из специального сплава редкоземельного металла неодима, бора и железа. Магнитные поля таких магнитов мощнее, чем у обычных магнитов — керамических и железных. Помимо этого, неодим укрепляет силу магнита, помогая ему не ослабевать и служить действительно долго.

Новшество фактически производит революцию в конструировании маглевов. Теперь на левитацию поезда — как в пути, так и во время ожидания пассажиров на станции — не нужно тратить электроэнергию. Что бы ни случилось — даже если система будет обесточена — состав продолжит висеть в воздухе благодаря силе постоянных магнитов. Новая технология экономит около 31% электроэнергии, которая обычно требуется для обслуживания магнитных поездов. При этом, чтобы разгонять и тормозить маглев, всё равно используются "классические" электромагниты.

Важное преимущество любых маглевов (в том числе и нового подвесного) перед классическими поездами — отсутствие движущихся деталей, что сводит к нулю износ конструкции, уменьшая необходимость постоянно сменять стёршиеся запчасти. В дополнение к этому, за счёт того, что движению маглевов не препятствует ничего, кроме сопротивления воздуха, магнитные поезда могут разгоняться почти до скорости самолётов — и тому уже были реальные подтверждения: к примеру, японский маглев, в 2015 г. разогнавшийся до 603 км/ч в ходе испытаний.

Китайский подвесной маглев "чудеса на виражах" ещё не демонстрирует и перевозит первых пассажиров на скорости всего 80 км/ч. Объясняется это очень просто: построенная линия экспериментальная, и сама её протяжённость составляет лишь 800 м. Испытываемый "небесный поезд" состоит из двух секций, соединённых "гармошкой", включает 32 сидячих места и в общей сложности вмещает 88 человек. Нельзя не заметить в этих статистических данных определённую магию чисел!…

В будущем линию планируют достраивать и совершенствовать. Её длина должна достигнуть 7,5 км, а скорость поезда — 120 км/ч. В этом случае новый маглев станет в 1,5 раза быстрее, чем обычное метро. Но и существующей скорости уже вполне достаточно для того, чтобы перевозить людей в густонаселённых городах и на пригородных территориях.

По последнему слову техники создана и электронная "начинка" поезда: маглев оборудован системой спутниковой навигации "BeiDou", связью 5G и умными сенсорными технологиями.

Материалы, которые использовались при создании подвесного маглева, относительно дешёвые. Интересно, что сконструировать такую подвесную железную дорогу в 10 раз дешевле, чем построить линию метро такой же длины.

Наравне с большими преимуществами маглевов традиционно обсуждается и их значительный недостаток: экологическая безопасность для людей и окружающей среды генерируемого необычной железной дорогой мощного магнитного поля. Однако, разработчики подвесного китайского маглева уверяют, что в случае с их проектом данную проблему удалось решить: подчёркивается, что создаваемое высотным поездом электромагнитное загрязнение намного ниже, чем у создававшихся до этого составов на магнитной подушке.

Если испытательный срок "небесного поезда" пройдёт успешно, то власти Китая планируют использовать новую технологию в качестве экспрессов до аэропортов, а также транспорта для туристов и жителей небольших городков.

Всё начиналось с малого. И вполне возможно, что благодаря разрабатываемой сейчас технологии подвесных маглевов города мира однажды свяжут между собой именно такие "небесные поезда": экологичные, экономически выгодные и безопасные.