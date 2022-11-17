Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Шлионская

Искусственный интеллект когда-нибудь может стать линостью

Наука » Технологии

Недавно сотрудник Google Блейк Лемойн наделал шума, объявив, что при тестировании чат-ботов LaMDA обнаружил у них признаки самосознания.

Искусственный интеллект когда-нибудь может стать линостью

С точки зрения Лемойна, такие программы ощущают себя личностями, а не функционируют на "автомате". Однако, коллеги инженера с ним не согласились, и в итоге он потерял работу в корпорации. Неужели искусственный интеллект и впрямь обладает личностными характеристиками, или Лемойна не зря уволили?

Собака, осьминог или попугай?

Человек способен не только думать, но также чувствовать, мечтать и, самое главное — осознавать себя как личность. То есть, мы понимаем, что являемся Петей или Машей, а вот что касается животных, то далеко не все представители биологических видов способны хотя бы узнавать себя в зеркале.

Лемойн уверяет, что, судя по общению с LaMDA, программу невозможно отличить от живого человека. Но другие исследователи считают, что это просто имитация человеческого мышления.

Дело в том, что алгоритм проходил обучение на текстах, авторами которых являются люди. Большие языковые модели (LLM), на которых базируются такие программы, используют "достраивание" шаблона. Ознакомившись со множеством текстовых образцов, они могут легко предсказать, о чем пойдёт речь дальше, и когда они это демонстрируют, то смотрится очень впечатляюще.

Эрик Бринолфссон, профессор из Стэнфордского института человеко-ориентированного ИИ, комментирует:

"Утверждение о том, что базовые модели разумны — это эквивалент собаки, которая услышала голос из граммофона и подумала, что хозяин находится внутри".

В свою очередь, лингвист Эмили Бендер сравнивает языковые модели с осьминогом, наткнувшимся на дне океана на подводный телеграфный кабель. Он слушает сообщения, но не знает, о чём идёт речь. Однако, со временем он улавливает закономерности и паттерны, и учится прогнозировать ответы. В конце концов, осьминог перерезает кабель и начинает сам отвечать на сообщения, по-прежнему не осознавая их смысла. А те, кому он отвечает, думают, что на другом конце кабеля живой человек. Они не видят разницы.

Также Бендер и её коллеги приводят метафору попугая: эта птица способна повторять за людьми слова и целые предложения, но это не значит, что она разумна так же, как и мы.

Символы, логика и реальность

Но, всё же, вывод не так очевиден.

  • Во-первых, по словам Лемойна, LaMDA не представляет собой языковую модель в чистом виде, это лишь часть некоей системы.
  • Во-вторых, она отличается от предыдущих алгоритмов, и способна не только давать ответы на вопросы, но и объяснять их.

Ещё один критик взглядов Лемойна, Гари Маркус, утверждает, что языковые модели не в состоянии работать с символами, слова для них не имеют никакого отношения к реальности. Они лишь распознают и завершают паттерны благодаря встроенной в алгоритм логической структуре. Тогда как вице-президент Meta Ян Лекун полагает, что машина может научиться оперировать символами даже в том случае, если отсутствуют чёткие логические правила. Кстати, люди эти правила усваивают лишь в процессе познания окружающего мира.

Сознание — продукт эволюции?

Вице-президент Google Блез Агуэра-и-Аркас тоже вступал в общение с LaMDA и пришёл к заключению, что алгоритм манипулирует своими собеседниками, генерируя ответы и выбирая наилучший для визави.

"Говоря иначе, здесь может присутствовать настоящий интеллект, но не в том смысле, как утверждает Лемойн, а в том, как ИИ моделирует себя в соответствии с представлениями Лемойна, то есть не имеет собственных стремлений и взглядов", — констатирует Агуэра-и-Аркас.

Любопытно, что он в своих рассуждениях ссылается на Майкла Грациано, профессора неврологии и психологии в Принстоне, который считает, что сознание возникло у людей только в процессе эволюции: сначала люди научились эмпатии, то есть создавать модели разума окружающих, а потом уже — применять это моделирование к самим себе. Не исключено, что искусственный интеллект рано или поздно ждёт то же самое.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Владимир Губарев
Темы наука ученые животные психология технологии исследование
Новости
Foreign Policy: НАТО беспокоится из-за дальнейших поставок оружия Украине
АВТОВАЗ рассматривает создание Lada с новой системой полного привода
Леонков: украинские ракеты упали в Польше из-за неисправности
CNN: спецоперация на Украине легко перерастёт в крупный конфликт России и НАТО
В "Школе современной пьесы" пройдет творческий вечер Клары Новиковой
Ведущий на американском ТВ обвинил Украину в попытке развязать мировую войну
Кулеба: пришло время для комплексов Patriot
Ростовские медики: отказ от алкоголя позволит успешно пройти сезон гриппа и ОРВИ
В Волгограде осудили распространявшего экстремистские книги многодетного отца
На "Роза Хутор" пройдёт гастрономический фестиваль "Осенние истории"
Популярное
Силовые структуры
Комбат "Востока" Ходаковский сообщил о расстреле мобилизованным в ДНР командира

Александр Ходаковский рассказал, как мобилизованный расстрелял своего командира.

Комбат "Востока" Ходаковский сообщил о расстреле мобилизованным в ДНР командира
Байден: "Я не хочу говорить этого, но ракета в Польшу попала не из России"
Силовые структуры
Байден: "Я не хочу говорить этого, но ракета в Польшу попала не из России"
Силовые структуры
Eurasia Review: командующий СВО Суровикин может разбить ВС Украины за 60 суток
Силовые структуры
Десант ВС России ликвидирует технику ВС Украины на правом берегу Днепра
Ольга Лебедева Зеленский играет роль беспризорника, взятого на воспитание в "приличную семью" Ольга Лебедева Андрей Николаев "Курская битва" может стать реальностью из-за действий Украины Андрей Николаев Игорь Буккер Петр Кропоткин — потомок Рюрика и анархист Игорь Буккер
Общество
Глава Чечни Кадыров рассказал о смерти первой дочери
Мир. Новости мира
Британка Дебенхэм назвала кошмаром пережитое после обвинений украинской беженки
Си Цзиньпин раскритиковал Трюдо за нарушение конфиденциальности встречи
Мир. Новости мира
Си Цзиньпин раскритиковал Трюдо за нарушение конфиденциальности встречи
Последние материалы
Foreign Policy: НАТО беспокоится из-за дальнейших поставок оружия Украине
АВТОВАЗ рассматривает создание Lada с новой системой полного привода
Леонков: украинские ракеты упали в Польше из-за неисправности
Искусственный интеллект когда-нибудь может стать линостью
CNN: спецоперация на Украине легко перерастёт в крупный конфликт России и НАТО
В "Школе современной пьесы" пройдет творческий вечер Клары Новиковой
Ведущий на американском ТВ обвинил Украину в попытке развязать мировую войну
Кулеба: пришло время для комплексов Patriot
Ростовские медики: отказ от алкоголя позволит успешно пройти сезон гриппа и ОРВИ
Зеленский играет роль беспризорника, взятого на воспитание в "приличную семью"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников