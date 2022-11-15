Команда приложения ЯRUS назвала российские аналоги YouTube

Существует ли альтернатива YouTube в России? Этим вопросом в свете возможной блокировки видеохостинга задаются сегодня многие потребители контента в интернете и блогеры, которые хорошо зарабатывали с помощью гугловского сервиса. Уже "переехал" на Rutube со своим контентом известный переводчик и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков, ищут достойные аналоги другие известные "сетевые лица". Общественный и политический деятель, писатель, публицист и блогер Николай Стариков считает, что закрывать YouTube не надо, но это не отменяет необходимость в срочном порядке развивать альтернативные площадки. В этой статье команда социальная сети ЯRUS предлагает рассмотреть возможные аналоги зарубежному видеосервису.

Новое российское приложение ЯRUS предоставляет своим пользователям широкие возможностями для публикации контента и моментальной монетизации без всяких ограничений по количеству подписчиков и просмотрам. В приложение встроен агрегатор самых популярных видеохостингов. Не очень высокая конкуренция позволяет быстрее попасть в топ. тематических подборок. Контент не удаляется без объяснения причин. Специалисты технической поддержки помогут с переносом большого массива контента. Зрителей порадует отсутствие в видеороликах рекламы. Монетизация — один из важных козырей соцсети ЯRUS. Уникальный сервис монеток позволяет даже начинающему блогеру зарабатывать сразу после регистрации. Пользователи каждый день получают от приложения по 5 монеток за активные действия и могут пожертвовать их любому автору за его качественный контент. Еще один способ заработать — разместить под видео партнерскую ссылку.

Rutube — самая близкая "реплика" к YouTube, которая создавалась по его образу и подобию, но не смогла завладеть большой аудиторией. Сейчас Rutube наверстывает упущенное и уже вышел на гроссмейстерскую отметку в 50 миллионов посетителей в месяц. География видеохостинга включает 170 стран мира, где проживают русскоговорящие. К достоинствам площадки относится возможность запускать трансляции, общаться с подписчиками в онлайне, поддерживать просмотр с фоновым воспроизведением, отображать похожий контент рядом с клипами, благодаря чему зрители могут найти ролики одного автора. На платформе имеется весь инструментарий для раскрутки контента и привлечения трафика: каталоги по темам и блогерам, подборки, разделы "Рекомендуем", "Новинки", "В топе". Сервис подходит для создания каналов для детей и не ограничивает их монетизацию. Поддерживается пакетная загрузка роликов — до 5 файлов одновременно. Монетизация поддерживается двумя способами: получение донатов от зрителей и партнерская программа RuTube. Минимальный порог входа — 5000 просмотров.

Социальная сеть ВКонтакте располагает очень большим видеоархивом, а по количеству ежедневных просмотров перешагнула отметку в 2,5 миллиардов. Таким результатам соцсеть обязана в том числе тем, что видео из ВК отражаются в поисковой выдаче Яндекса. К другим преимуществам можно отнести:

добавление названия, обложки и описания видео

загрузку видео с разрешением до 4К и размером до 256 Гб.

модуль переноса видео с других платформ.

отдельное приложение ВК Клипы с возможностью монтажа, наложения звука и графических эффектов.

воспроизведение в ленте стартует автоматически без звука.

трансляции для ТВ со Smart-управлением.

аналоги сториз и стримы

В сервисе присутствуют инструменты аналитики и продвижения.

ВК предоставляет сразу 4 варианта заработка: платная подписка, реклама в постах сообщества, донаты подписчиков и партнерская программа, доступная автору от 5000 подписчиков и среднесуточным охватом не менее 7500 зрителей.

Российский сервис платных подписок на контент BOOSTY предоставляет блогерам практически полную свободу действий. Автор сам отвечает за количество зрителей, которые будут смотреть его контент. Аудитория формируется за счет ссылок-приглашений с других площадок. Стоимость просмотра контента и способы доступа к нему тоже определяет блогер. В сервисе можно размещать не только видеоконтент, но и тексты с фотографиями. Максимальный вес файла — 20 Гб. Модерация занимает несколько часов. В BOOSTY зарабатывают на платном просмотре эксклюзивного видеоконтента. Сервис удерживает комиссию в размере 10% Дополнительно заработать позволяют партнерские программы десятков маркетплейсов.

Платформу для создания и просмотра контента Яндекс Дзен тоже в некотором смысле можно назвать аналогом YouTube. Здесь пользователи выкладывают видеопосты. Площадка позволяет вести неограниченные по времени прямые эфиры. Существенный недостаток — нет блока с рекомендациями. Из очевидных плюсов можно выделить подробную статистику по подписчикам и продвижение контента с подробными настройками стратегии. Яндекс Дзен начинает платить автору, когда публикации канала набирают от 10 тысяч минут просмотров за неделю. Причем для этого достаточно иметь всего 100 подписчиков.

С некоторой натяжкой к аналогам YouTube можно отнести социальные сети Одноклассники и Мой Мир, где есть возможность создавать видеоканалы, но практически отсутствуют инструменты монетизации контента.

Аналитики социальной сети ЯRUS считают, что количество посетителей и просмотров уникального контента на российских платформах в ближайшее время будет постоянно расти. А отечественные блогеры будут постепенно переносить свои видеоролики на те площадки, которые гарантируют его безопасность и расширенные возможности для монетизации.