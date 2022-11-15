Бессмертие приведёт к деградации: люди не хотят жить вечно

Американское издание Journal of Aging Studies недавно опубликовало результаты опроса, в ходе которого авторы попытались выяснить, много ли среди читателей желающих жить вечно. Людей спрашивали — а что, если вам дадут таблетку, которая позволит вам остаться физически в нынешнем возрасте навсегда? Согласитесь вы или нет? Ответы оказались неожиданными.

Таблетка вечности

В исследовании участвовало около 900 взрослых американцев. Их поделили на три возрастные группы:

молодёжь в возрасте от 18 до 29 лет,

пожилые люди, чей средний возраст составил 72 года,

глубокие старики со средним возрастом 88 лет.

На вопрос, хотели бы они получить таблетку, гарантирующую им вечную жизнь,

33% респондентов ответили положительно,

42% — отрицательно,

остальные 25% затруднились с ответом.

При этом, возраст опрошенных практически не влиял на процент ответов. Правда, аргументация была разной, в зависимости от возрастной группы.

Эффект "застревания"

Респонденты преклонного возраста чаще всего высказывались в том ключе, что застрять в теле старика навсегда — ужасная идея.

Молодые люди поясняли, что ограниченность пребывания в мире живых является прекрасной мотивацией для того, чтобы развиваться и жить яркой и полноценной жизнью.

Другими словами, если бы человек знал, что у него в запасе неограниченное количество времени, он начал бы откладывать многое на потом, и такие установки могли бы привести к физической и интеллектуальной деградации.

Смертность — это норма

Учёные постоянно говорят о том, что необходимо увеличивать продолжительность человеческой жизни. Но мало кто думает о перспективах бессмертия.

Дело в том, что люди сейчас и так уже живут дольше, чем, скажем, столетие назад. Многие болезни, которые прежде считались смертным приговором, сегодня поддаются лечению.

Однако, всё чаще выявляются заболевания, до которых раньше среднестатистический человек, вероятно, просто не доживал. Да, многие в наши дни дотягивают до 80-90 лет, но качество их жизни при этом существенно снижается. Они не могут ходить, обслуживать себя, и прочее. А прежде умирали в 70, но "на своих ногах".

Так что, продление жизни имеет смысл только при условии, если её качество останется относительно высоким.

Организаторы опроса пришли к заключению, что люди готовы смириться со своей смертностью и хотят, чтобы их жизнь была пусть не вечной, но яркой, интересной и комфортной.

По всей вероятности, природа всё же стремится к некоему балансу, и смерть позволяет уравнять этот баланс. Поэтому вряд ли стоит искусственно продлевать жизнь, не позаботившись о том, как человек её проведёт.