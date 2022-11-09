Учёные: люди с похожими лицами имеют схожую структуру ДНК

Известно, что наибольшим сходством обладают гены людей, которые находятся между собой в родстве. Однако, недавно команда генетиков из Исследовательского института имени Хосепа Каррераса в Барселоне (Испания) сделала ещё одно открытие: люди с похожими лицами имеют и схожую структуру ДНК. Статья об этом была опубликована в журнале Cell Reports.

Коллекция Брюнеля

Не секрет, что именно наши гены влияют на внешний облик. Но до недавних пор не было статистики, насколько генетически близки люди, имеющие сходство друг с другом.

Учёные решили использовать коллекцию снимков, собранную фотографом Франсуа Брюнелем из Монреаля. Брюнель с 1999 года искал по всему миру двойников, то есть людей с большой степенью внешнего сходства. В итоге он создал минималистичные чёрно-белые портреты около 250 пар схожих между собой людей, проживающих в 32 городах по всему земному шару. Фотограф нередко знакомил своих "клиентов" и делал их совместные снимки.

Часть из них (а именно 16 пар) согласились участвовать в исследовании Специалисты взяли у них образцы ДНК, микрофлоры и других биоматериалов, а также изучили состояние их здоровья. Кроме того, они измерили уровень генной активности. Что же касается снимков, то их подвергли обработке посредством трёх нейросетей.

Сходства и различия

Проанализировав 19 тысяч вариаций генной структуры, авторы исследования пришли к заключению, что у 9 из 16 пар двойников значительная часть строения генов совпадала. При этом, у них часто совпадали рост, вес, набор вредных привычек и даже уровень образования.

Брюнель, собирая свою "коллекцию двойников", заметил, что у таких "близнецов" схожие интересы и увлечения. Две девушки, например, как выяснилось, в разное время встречались с одним и тем же парнем. А ещё две, не сговариваясь, явились в фотомастерскую Брюнеля, где должны были впервые встретиться друг с другом, почти в одинаковой одежде и в очках с оправой одной и той же формы.

Между тем, как обнаружили испанские исследователи, состав микрофлоры и уровень активности ряда генов у таких "двойников" могут существенно различаться.

Не только наследственность!

По мнению учёных, такие данные, всё же, неожиданны, когда дело касается неродственных индивидов, к тому же порой проживающих в разных концах планеты.

Результаты исследования указывают на то, что на человеческие характеристики, как внешности, так и образа жизни, влияет множество генов, и не только передающихся по наследству.

Практическое применение эта информация может найти в области криминалистики.

"Эти сведения помогут судмедэкспертам проводить реконструкцию облика подозреваемых по их ДНК, а также определять по фотографиям характерные для них наборы мутаций", — считает директор Института имени Хосепа Каррераса Манель Эстелье.