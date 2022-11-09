Известно, что наибольшим сходством обладают гены людей, которые находятся между собой в родстве. Однако, недавно команда генетиков из Исследовательского института имени Хосепа Каррераса в Барселоне (Испания) сделала ещё одно открытие: люди с похожими лицами имеют и схожую структуру ДНК. Статья об этом была опубликована в журнале Cell Reports.
Не секрет, что именно наши гены влияют на внешний облик. Но до недавних пор не было статистики, насколько генетически близки люди, имеющие сходство друг с другом.
Учёные решили использовать коллекцию снимков, собранную фотографом Франсуа Брюнелем из Монреаля. Брюнель с 1999 года искал по всему миру двойников, то есть людей с большой степенью внешнего сходства. В итоге он создал минималистичные чёрно-белые портреты около 250 пар схожих между собой людей, проживающих в 32 городах по всему земному шару. Фотограф нередко знакомил своих "клиентов" и делал их совместные снимки.
Часть из них (а именно 16 пар) согласились участвовать в исследовании Специалисты взяли у них образцы ДНК, микрофлоры и других биоматериалов, а также изучили состояние их здоровья. Кроме того, они измерили уровень генной активности. Что же касается снимков, то их подвергли обработке посредством трёх нейросетей.
Проанализировав 19 тысяч вариаций генной структуры, авторы исследования пришли к заключению, что у 9 из 16 пар двойников значительная часть строения генов совпадала. При этом, у них часто совпадали рост, вес, набор вредных привычек и даже уровень образования.
Брюнель, собирая свою "коллекцию двойников", заметил, что у таких "близнецов" схожие интересы и увлечения. Две девушки, например, как выяснилось, в разное время встречались с одним и тем же парнем. А ещё две, не сговариваясь, явились в фотомастерскую Брюнеля, где должны были впервые встретиться друг с другом, почти в одинаковой одежде и в очках с оправой одной и той же формы.
Между тем, как обнаружили испанские исследователи, состав микрофлоры и уровень активности ряда генов у таких "двойников" могут существенно различаться.
По мнению учёных, такие данные, всё же, неожиданны, когда дело касается неродственных индивидов, к тому же порой проживающих в разных концах планеты.
Результаты исследования указывают на то, что на человеческие характеристики, как внешности, так и образа жизни, влияет множество генов, и не только передающихся по наследству.
Практическое применение эта информация может найти в области криминалистики.
"Эти сведения помогут судмедэкспертам проводить реконструкцию облика подозреваемых по их ДНК, а также определять по фотографиям характерные для них наборы мутаций", — считает директор Института имени Хосепа Каррераса Манель Эстелье.
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