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Автор Сергей Лебедев

Доктора наук тоже продаются: Россия потеряла своих учёных и научные открытия в США

Наука

Ещё в начале 1990-х годов, работая в Курчатовском институте (флагмане наших ядерных исследований как в СССР, так в России), приходилось общаться с людьми науки, тогда ещё молодыми, которые ездили по приглашению американских коллег в США. По контракту.

Доктора наук тоже продаются: Россия потеряла своих учёных и научные открытия в США

Недавно прогремела трагедия на Чернобыльской АЭС, и американцам очень было любопытно знать: а что же там произошло, и как этого избежать. В плане освоения мирного атома. А ведь есть ещё и немирный атом. А тут ещё и Союз грохнул, рядом на улице курильщики перекрывают улицу, так как в близлежайших табачках нет курева. Люди науки всегда говорили о желании вернуться домой, но оставались в США. Там были работа, деньги и стабильность. И они тоже курили.

Доктора наук тоже продаются

Вот и стала постсоветская Россия излюбленным местом для деятельности американских "миссионеров" от науки — корпораций, где можно было "срубить" доктора наук подешевле. Правда, ни водка, ни икра, в плане товара, их не интересовала. Товар — это научные российские мозги. Которых сегодня у нас заметно поубавилось.

Итак, речь шла и до сих пор идёт о технологиях. И этому уже не один десяток лет. Американцы признавались, что число заокеанских компаний, которые бросились за русскими мозгами, увеличивалось после того, как государство бросало российские НИИ в свободное плавание. Последним приходилось самим заботиться о себе. А на голодный желудок "теорему Ферма" не откроешь.

Эксперт по проблемам России (интересно, а в России есть спец "по проблемам США"?), президент американской компании "Плэнэкон" и большой спец по инвестициям говорил:

"Приглашаем российского специалиста в области химии или биологии и предлагаем ему десятую часть от того, что платим американцам".

Идут.

Но, как бы рекруты из США не открывали заманчивые возможности перед нашими учёными, говоря о коммерциализации результатов, которые будут востребованы во всём мире и будут финансироваться из-за океана, научные достижения уйдут в Америку. США, пусть и за рубль, но стали неким заменителем советского безвозмездного субсидирования российской науки. Другое дело, какие дивиденды получали за океаном в результате такого "меценатства".

Было время, когда целые исследовательские отделы бывшего СССР работали на Запад, который не ленился и на фоне наших неурядиц скупал по дешёвке лицензии, а потом, в зависимости от их ценности, перепродавал их различным зарубежным компаниям.

Подумайте: вы бьётесь десятки лет по той или иной научной проблеме, тратя миллионы, а тут — за приемлемую цену это открытие в ваших руках. "Открытие" максимум за сутки — время коммерческой сделки.

Что скрывалось за "американской ширмой"

Неслучайно появились десятки компаний, которые паразитировали на российских научных достижениях, получая миллиарды комиссионных от перепродажи наших умов туда. Да и различные объединения американских компаний с нашими были лишь ширмой, чтобы увести российские мозги за кордон. Сами американцы относились к этому с пониманием, отмечая, что США могут сэкономить миллионы долларов и несколько лет исследований, заключая контракты с российскими НИИ и их сотрудниками.

Увы, ещё несколько десятилетий назад даже нью-йоркская "Ассошиэйтед пресс" признавала, что Россия на многие годы опередила весь мир в космических технологиях, металлургии и технологии производства металлов. Но в российских реалиях, когда не всё так стабильно, им нужна западная помощь. Вот и двинулись наши технологии в страны НАТО, нередко в ущерб нашей оборонке.

А то, что России был нанесён непоправимый ущерб в данной области, подтверждала и директор программы "Кайзер Рисерч инк." Таня Голуб, которая отмечала, что "мы просто перегружены разного рода предложениями от россиян". "Предложения" — это научные открытия и достижения, на которые советские бюджеты в своё время тратили десятилетия и миллионы. А вы говорите, в СССР колбасы не было…

На продажу в США шли открытия в области

  • электроники,
  • энергетики,
  • космоса,
  • волоконно-оптической связи,
  • лазерной техники,
  • медицины,
  • металлургии.

Те же американцы удивлялись, как в России сумели найти способ соединения металлов методом слияния их атомных структур — более эффективный, чем сварка.

Отсюда и закономерный вопрос к нашему российскому руководству и государственным функционерам: а где были вы?

Даже сами американцы признавались, что их правительство и компании нередко действовали в России на основе хищнического менталитета и грабежа, заключая сделки только в свою пользу.

Тем не менее, на поверку всё было цивильно. Неслучайно США вкупе с Евросоюзом и Японией даже создали международный фонд в размере около сотни миллионов долларов, откуда и финансировали сотни проектов с участием российских учёных. Сколько платили? Конечно, не столько, сколько своим. Россию уже давно выставили на торги.

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Куратор: Владимир Губарев
Темы ссср наука ученые космос россия медицина технологии
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