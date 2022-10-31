Учёные предлагают превратить юристов в живых киборгов

Представителям некоторых профессий, например, юристам, приходится много работать с различной документацией. Их труд можно облегчить, если вживить в мозг специалистов электронные импланты. Об этом говорится в отчёте Юридического общества Англии и Уэльса, составленном доктором Алланом Маккеем из Университета Сиднея и носящем название "Нейротехнологии, право и юридическая профессия".

Обойти конкурентов

На сегодняшний день, пишет Маккей, чтобы изучить документы по тому или иному делу, даже с помощью компьютерных технологий, зачастую требуется большая команда сотрудников. Если с информацией будет работать чип, то один адвокат сможет за небольшой период времени отсканировать все необходимые документы.

"Некоторые юристы могут попытаться получить преимущество перед конкурентами и попытаться опередить всё более мощные системы искусственного интеллекта, используя нейротехнологии для повышения производительности своего рабочего места", — считает Маккей.

Кстати, применение таких технологий позволило бы и снизить плату за юридические услуги для клиентов, поскольку то, что ранее требовало часов работы, теперь можно было бы осуществить всего за несколько минут. Так, лондонские адвокаты берут за свои услуги более 1000 фунтов стерлингов в час, что для среднестатистического клиента является огромной суммой.

Сегодня некоторые юридические фирмы уже активно используют в своей работе системы искусственного интеллекта, и во многом они работают эффективнее, чем живые сотрудники.

А как насчёт прав?

Однако, насколько этично превращать живых юристов в киборгов? Президент Юридического общества Англии и Уэльса И. Стефани Бойс полагает:

"Нейротехнологии могут значительно улучшить жизнь многих людей, но также способствовать совершению этических ошибок и даже нарушениям прав человека".

Например, на юристов может оказываться давление с целью заставить их вживить себе чип. Также может возникнуть дискриминация тех, кто предпочитает работать "по старинке". Не говоря уж о том, что установка нейроимпланта в мозг небезопасна. И не только с физиологической точки зрения: теоретически такие технологии позволяют установить за носителем слежку и определённым образом им манипулировать.

И не стоит думать, что всё ограничится одними лишь юристами. Со временем встанет вопрос о внедрении чипов и другим профессионалам, и наконец, простым обывателям. По мнению доктора Маккея, это может привести к правовым проблемам. Так, человек может заявить, что его чип был взломан, и потому он невиновен в совершённом преступлении.

Кроме того, органы правосудия могут захотеть контролировать посредством имплантов мозг преступников, пока те находятся в заключении или подвергаются уголовному преследованию. И здесь также встает вопрос о том, насколько это правомерно.

Придётся регулировать

Маккей вводит такое понятие, как "нейроправа", то есть права, связанные с применением нейротехнологий.

"Нам нужно, чтобы органы правовой реформы, политики и учёные тщательно изучали эти технологические достижения, а не ждали возникновения проблем", — заявляет он.

Помимо этого, пишет доктор в своём отчёте, в юриспруденции может возникнуть такое направление, как специализация в области неврологических прав, и эту тему могут включить в учебные программы для будущих юристов.