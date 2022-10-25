Учёные: у Вселенной должно быть начало

Наиболее распространённая модель устройства мироздания утверждает, что развитие Вселенной циклично, то есть она то сжимается, то расширяется, и этот процесс продолжается бесконечно.

Ну, хорошо, а что было до того как он начался? По мнению физиков Уилла Кинни и Нины Стейн из Университета Буффало, циклическая модель Вселенной неверна. Статья исследователей под названием "Циклическая космология и геодезическая полнота" была опубликована в журнале Cosmology and Astroparticle Physics.

Инфляция и Большой взрыв

Кинни, который является также доктором философии и профессором физики в Колледже искусств и наук при Нью-Йоркском университете, недавно опубликовал книгу под названием "Бесконечность миров", в которой излагается альтернативная теория так называемой космической инфляции.

Согласно ей, ранняя Вселенная сначала пережила период быстрого расширения, а затем такого же быстрого сжатия, что в итоге привело к Большому взрыву.

Далее мы знаем: благодаря взрыву образовались первичные элементы, из которых впоследствии сформировались галактики, звёзды и планеты, а впоследствии биологическая жизнь и всё, что есть сейчас в мире. Но тогда возникает вопрос: а что было до того, как начался этот самый процесс инфляции?

Парадокс творения

"К сожалению, уже почти 100 лет известно, что эти циклические модели не работают, потому что во Вселенной со временем накапливается беспорядок или энтропия, поэтому каждый цикл отличается от предыдущего. Это не совсем циклично, — комментирует Кинни. — Недавняя циклическая модель решает эту проблему накопления энтропии, предполагая, что Вселенная расширяется с каждым циклом, разбавляя энтропию. Вы растягиваете всё, чтобы избавиться от космических структур, таких как чёрные дыры, которые возвращают Вселенную в исходное однородное состояние до того, как начнётся новый отскок".

"В этом новом типе модели, которая решает проблемы с энтропией, даже если у Вселенной есть циклы, у неё всё равно должно быть начало, — высказывается партнёр Кинни по исследованию, доктор философии Нина Стейн. — Во всех культурах есть истории о творении, о "начале”. Мы всегда хотим знать, откуда мы пришли".

Учёные полагают, что, если проблема энтропии устраняется посредством расширения Вселенной, последняя обязательно должна иметь начало.

"Мысль о том, что был момент времени, до которого не было ничего, не было времени, беспокоит нас, и мы хотим знать, что было до этого", — заявляет Стейн.

Начало есть, но мы его не видим

Между тем, даже ответив на вопрос, какие процессы привели к инфляции и Большому взрыву, мы не получаем ответа о начале Вселенной. Можно теоретически рассуждать о том, что Вселенная бесконечна, но наше-то сознание конечно, и мы, в сущности, не можем представить ничего, не имеющего хотя бы условного начала и конца. Ведь жизнь всегда заканчивается смертью, и все процессы в мире зарождаются и завершаются.

Всегда есть то, что было до начала процесса, и то, что будет после его окончания. Вот над этой-то проблемой и пытаются работать Кинни и Стейн.

Хотя, можно предположить, что это проблема как раз человеческого сознания, которая никогда не будет разрешена людьми, и о том, как действительно всё устроено в мире, может знать только некий высший разум.