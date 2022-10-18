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Автор Ольга Лебедева

В американской лаборатории выведен новый штамм COVID-19 с летальностью 80 процентов

Наука

Учёные из Бостонского университета (США) объявили об успешном окончании работы над созданием нового варианта COVID-19.

В американской лаборатории выведен новый штамм COVID-19 с летальностью 80 процентов

Согласно опубликованному в BioRxiv докладу, в результате объединения "исходного штамма из Уханя" и "высокопередаваемого" "омикрона" получился вариант с 80%-ной летальностью.

Учёные объяснили, что их "изобретение" "надёжно преодолевает активированный вакциной иммунитет” и вызывает "серьёзное заболевание” — 80% заражённых им лабораторных мышей умерли во время тестирования.

"Хотя наш мутантный штамм, вероятно, будет менее смертоносным для людей, чем для мышей, он продуцирует в пять раз больше вирусных частиц в выращенных в лаборатории клетках лёгких человека по сравнению с вариантом Omicron", — пишут вирусологи.

Народ в недоумении: "зачем???"

Новости об исследовании вызвали возмущение среди пользователей Интернета. Люди считают, что учёные "опасно заигрались" и напоминают, что аналогичное исследование "усиления функции" (термин, описывающий изменение патогена для повышения его эффективности) в Уханьском институте вирусологии в Китае однажды уже привело к глобальной коронавирусной пандемии.

Напомню: уже доказано, что США финансировали эти исследования в Уханьском институте, хотя до сих пор неясно, возник ли в лаборатории специфический коронавирус, вызвавший пандемию.

"Подобные опыты должны быть полностью запрещены, это игра с огнём”, — сказал, комментируя бостонские эксперименты, экс-глава Израильского института биологических исследований Шмуэль Шапира.

"Сколько раз вирусологи говорили, что они не делают химерные вирусы SARS более смертоносными? Сколько ???” — написал в Twitter* репортёр Пол Такер.

К слову, бостонская команда — не единственные учёные, которые возвращаются к потенциально опасным исследованиям после пандемии:

EcoHealth Alliance, частная компания, финансировавшая большую часть исследований по повышению эффективности работы Уханьского института до 2020 года, в прошлом месяце получила грант в размере $650 тысяч для изучения "потенциала будущего появления коронавируса летучих мышей в Мьянме, Лаосе и Вьетнаме”.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года

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Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Владимир Губарев
Темы covid-19 бостон коронавирус
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