Археологи спорят о боскопах: они были умнее современных людей, но быстро вымерли

Время от времени, в разных концах земного шара находят останки существ, похожих на людей, но всё же имеющих некие "нестандартные" признаки. К ним относятся и останки боскопов — древние человеческие скелеты с черепами огромных размеров. Названы они так, потому что найдены в окрестностях южноафриканского поселения Боскоп. Произошло это более века назад, а научные дискуссии по поводу находки продолжаются и по сей день.

"Это не кроманьонцы!"

В 1913 году, в руки Фредерика Фитцсиммонса, директора музея в Порт-Элизабет (территория нынешней ЮАР), попали останки человекообразных существ, живших примерно за 30 000 лет до нашей эры, то есть как раз на заре появления "хомо сапиенс".

По мнению Фитцсиммонса, это не могли быть отдалённые предки человечества: объём их мозга достигал 1900 кубических сантиметров, что на треть больше, чем у современных людей. По этой причине директор музея уверенно заявил, что это кроманьонцы, которые считаются предшественниками человечества, но в то же время относятся к одной из вымерших ветвей.

Впрочем, у Фитцсиммонса тут же нашёлся оппонент, палеонтолог Роберт Брум из Кейптауна. По мнению Брума, речь шла вовсе не о кроманьонцах, а об особой группе первобытных людей. Он назвал их Homo capensis (буквально: "человек с мыса"), по наименованию Восточно-Капской провинции, на территории которой была сделана находка. Однако, больше прижилось "неофициальное" название — "боскопы", или "боскопский человек", от селения, где были обнаружены останки.

Многие учёные считали, что это именно человек: строение скелета боскопов указывало на то, что при жизни они были прямоходящими. А устройство их челюстей — на то, что они умели говорить.

Исследования продолжил знаменитый антрополог Раймонд Дарт, который пришёл к выводу, что боскопы и в самом деле люди, а их огромный мозг является не признаком гидроцефалии, как полагали некоторые эксперты, а вполне себе нормой, во всяком случае для представителей данной группы.

Тем не менее, эта ветвь, как и кроманьонцы, оказалась тупиковой. В более поздних геологических слоях их останков уже не встречается.

Они были гениями?

На какое-то время о боскопах практически позабыли, но в прошлом году в свет вышла книга, авторами которой являются известные американские нейрофизиологи Гэри Линч и Ричард Грейнджер: "Большой мозг: происхождение и будущее интеллекта человека". В этом труде очень много внимания уделено именно популяции боскопов. Причём, авторы приходят к заключению, что боскопы обладали умственными способностями гораздо выше средних.

"Они должны были быть разумнее кроманьонцев настолько, насколько мы сейчас разумнее обезьян", — пишут Линч и Грейнджер. Исследователи ссылаются на то, что у боскопов были очень сильно развиты лобные доли мозга, отвечающие как раз за уровень интеллекта — объёмом они в полтора раза превосходили соответствующие отделы нашего мозга. А значит, резюмируют авторы книги, боскопы были способны параллельно обрабатывать различные потоки информации, анализировать сложные ситуации, улавливать неочевидные связи между различными вещами и событиями… Скорее всего, и память у них была намного лучше, чем у нас, например, они могли помнить себя с самого раннего возраста.

Но в таком случае, почему же "гениальные" боскопы вымерли, в отличие от нас, таких обыкновенных?

Линч и Грейнджер выдвинули предположение, что их мозгу не хватало энергии, которую не мог обеспечить имевшийся в распоряжении древних людей скудный рацион. А может, им некуда было приложить свой потенциал: культура ещё не сформировалась, не хватало знаний об окружающем мире. Ведь и среди нас, современных людей, гении часто оказываются не слишком приспособленными к реальной жизни.

Эволюционное преимущество — всего лишь фантазия

Между тем, директор Музея антропологии МГУ Александра Бужилова считает, что объём мозга ещё не свидетельствует о повышенном интеллекте. Во всяком случае, прямых связей между этими параметрами до сих пор не выявлено.

Но даже если это и так, ещё не факт, что боскопы превратились бы в господствующую расу на Земле.

"Возможно, природа опробовала на боскопах один из вариантов эволюции мозга, — считает доктор биологических наук, руководитель отдела эмбриологии НИИ морфологии человека РАМН Сергей Савельев. — Однако, эта попытка была заранее обречена на провал. Слишком много требуется энергии на поддержание такого мозга, и слишком мало преимуществ он даёт".

Линч и Грейнджер предполагают: если бы боскопы не исчезли с лица Земли, то у нас с вами вообще не было бы шансов на выживание. Для создания "сверхцивилизации" им потребовалось бы не более 10 000 лет. И к настоящему моменту они уже, возможно, достигли бы относительного бессмертия и научились бы управлять пространством и временем.

Но следует помнить, что это лишь одна из версий. И реальные боскопы могли быть совсем не такими, какими представляют их отдельные исследователи.