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Автор Ирина Шлионская

На примере свиньи: американским учёным удалось повернуть вспять процесс смерти

Наука » Экология » Природа

Специалистам Йельского университета впервые удалось повернуть вспять процесс смерти. Правда, пока только на уровне отдельных органов, клеток и тканей. И не человеческих, а свиных. Помогла им осуществить это новая технология OrganEx. Подробности были опубликованы в журнале Nature.

На примере свиньи: американским учёным удалось повернуть вспять процесс смерти

Имитация жизни

OrganEx — это модификация экстракорпоральной системы пульсирующей перфузии BrainEx. Последнюю ранее использовали для предотвращения разрушения мозговых тканей. Опыты также проводились на мёртвых свиньях. Учёные имитировали пульсацию кровотока, проходящего через кровеносные сосуды головного мозга при температуре тела, равной 37 градусам по Цельсию. В итоге функции отмерших клеток частично восстановились.

Что же касается OrganEx, то данная технология адаптирована для восстановления не отдельных органов, а целого их комплекса. Через перфузионное устройство подаются растворы, содержащие соединения, подавляющие воспалительные процессы в тканях и восстанавливающие физиологические функции клеток, предотвращая их гибель.

Как известно, процесс смерти не является одномоментным. Точкой отсчёта обычно является момент остановки сердца. После этого постепенно нарушается работа кровеносной и всех остальных систем организма. Это происходит поэтапно. Если после того, как остановилось сердце, прошло совсем немного времени, то организм ещё можно реанимировать. Но чем больше времени прошло, тем меньше шанс на восстановление. Если же мозг долго не снабжался кислородом, то он может умереть, и тогда реанимация не имеет особого смысла.

Через шесть часов после смерти

В процессе экспериментов учёные оценивали эффективность методики в течение шести часов после того, как организм переставал снабжаться кислородом. До этого они выжидали час после зафиксированной смерти животного.

Действительно были отмечены такие признаки восстановления жизнедеятельности, как сохранение целостности тканей, снижение количества гибнущих клеток и, наконец, восстановление отдельных молекулярных и клеточных процессов во многих жизненно важных органах.

Так, сердце вновь обретало способность сокращаться. Кроме того, восстанавливались некоторые мозговые функции, хотя отсутствовали признаки, указывающие на восстановление сознания.

Полное "воскрешение" ещё впереди

Авторы исследования считают, что разработанные ими методики способны восстанавливать повреждённые органы и ткани или делать более доступными донорские органы для трансплантации.

Однако, о возвращении к жизни умершего организма целиком, по-видимому, говорить пока рано, так как, если человек даже при действующем сердце и некоторой мозговой активности остаётся "овощем" без сознания, полноценной жизнью это никак не назовёшь.

Но, возможно, в будущем наука продвинется так далеко, что и сознание будет возможно "реанимировать" после длительного кислородного голодания.

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Владимир Губарев
Темы наука животные медицина
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