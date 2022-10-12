Тайны "горного льна", или Волшебные технологии древности

История технологического развития человечества началась отнюдь не в середине XVIII века вместе со стартом индустриальной революции. То, что мы воспринимаем сегодня исключительно как завоевания науки и рационального мышления, стоит на огромном фундаменте совокупного опыта множества поколений.

Обычно в таких случаях приводят хрестоматийный пример изобретения колеса — современный автомобиль можно описать как невероятно комфортную, мощную и усовершенствованную повозку, которая родилась еще в середине IV тысячелетия до нашей эры. Без первой арбы, запряжённой волами, не было бы современной цивилизации в том виде, в котором мы её знаем.

Правда тут стоит оговориться: имеющаяся смысловая оппозиция индустриализации и "тёмных" веков обычно опирается на противопоставление рационального, научного мышления и мифологического сознания наших предков. То, что мы воспринимаем как утилитарную технологию, в древности часто наделялось магическим или религиозным значением. Долгие десятилетия исследователи считали упоминание о многих чудесах всего лишь легендами, плодами воображения древних, но и учёным мужам случается ошибаться. Классическим примером такой истории может служить использование асбеста.

Исторические корни асбестовых сказок

Использованию асбеста в быту человека уже много тысяч лет. На территории Северной Европы примерно с середины IV тысячелетия до нашей эры проживала культура асбестовой керамики. Находки их поселений распространены по всей Фенноскандии:

Швеции,

Норвегии,

Финляндии,

Карелии

и Мурманской области.

Отличительной чертой их артефактов является применение асбестового волокна, которое повышало прочность изделия и снижала объём "усадки" при обжиге. Асбестовое волокно не горит при любых температурах, не выделяет вредные пары при нагреве и крайне устойчиво к механическим повреждениям. Сегодня из него изготавливают более 300 видов промышленных изделий, в том числе шифер, фасадные плиты, трубы, накладки на тормозные колодки, снаряжение для работников горячих цехов и пожарных, а также многое другое.

Правда тут есть нюансы. В современности используется только хризотиловый асбест, который не опасен для здоровья человека при контролируемом использовании. Он представляет собой гидросиликат магния, который выводится из организма за короткий срок.

А вот его собрат, амфиболовый асбест, запрещён во всём мире. На "месте" магния он имеет железо, которое даёт ему устойчивость к кислотам. При попадании в лёгкие человека амфиболового волокна клетки-уборщики, альвеолярные макрофаги, не могут растворить его в кислоте и оно остаётся в организме на долгие годы, что провоцирует тяжёлые заболевания.

В отличие от нас древние люди не знали различий между хризотиловым и амфиболовым волокнами, так что в керамике встречаются и те, и эти виды асбеста. Впрочем культура асбестовой керамики просуществовала почти четыре тысячи лет — последние находки датируются примерно 500 годом до нашей эры.

Мы не знаем, как именно представители культуры асбестовой керамики воспринимали "горный лён" (так ещё называют асбест), но существенно более поздние источники однозначно говорят о мифологическом объяснении уникальных свойств этого минерала. В Древней Греции асбестовое волокно часто называли волосами саламандры, мифической ящерицы, живущей в огне. Историк Страбон писал о камнях, которые прядут "как шерсть", а Плиний Старший описывал диковинный обычай у индусов. Последние ткали саваны из некоего жаропрочного волокна, которое выдерживало не одни огненные похороны. Поговаривают, что некоторые богатые римляне также носили одежды из ткани, которую можно было бы бросить в огонь без вреда для неё.

Больше же всего историй из древности сохранилось о "вечных" лампах. Плутарх писал о вечно горящей лампе, висевшей над дверью храма Юпитера-Аммона в Египте, святой Августин упоминал в своих сочинениях древнеегипетскую "дьявольскую" лампу, которую не гасили ни вода, ни ветер. В 1401 году близ Рима была обнаружена вечно горящая лампа, стоящая в изголовье саркофага Полланта, сына Эвандра, которая горела, если считать датой её зажжения время захоронения, более двух тысяч лет. В 1500 году на острове Несида в Неаполитанском заливе нашли похожий артефакт, а во время правления императора Юстиниана над воротами Эдессы также горел неугасимый светоч.

Некоторые учёные склоняются к тому, что фитиль этих ламп был сделан из асбеста, а вот масло в них регулярно подливалось. В XVII веке учёный иезуит Афанасий Кирхер написал следующее:

"В Египте имеются богатые местонахождения асфальта и нефти. Что делали хитроумные жрецы? Они подсоединяли тайными трубами участки источника нефти к одной или нескольким лампам с асбестовыми фитилями! Эти-то лампы и горели вечным пламенем. С моей точки зрения, это наиболее верное решение загадки сверхъестественного долготерпения этих ламп".

В текстах самих египтян вечный свет ламп объясняется божественной милостью.

Легендарные артефакты

Пройдя через начало времен и античность, асбест превратился в диковинку. Есть легенда о негорящей скатерти Карла Великого. Он устраивал пышные пиры, а затем заляпанную соусами, жиром и вином скатерть бросал в огонь. Пламя уничтожало следы трапезы, а ткань оставалась совершенно чистой. Подобный артефакт подарил Петру I русский промышленник Акинфий Демидов спустя несколько сотен лет. Правда это была не только утончённая лесть самодержцу, но и демонстрация потенциала добычи полезных ископаемых в Уральских горах. Не обходилось и без намеренного надувательства. Известно, что монахи Монте-Кассини приобрели некое полотенце, которым Иисус Христос якобы обтирал ноги своих учеников. Доказательством подлинности реликвии была её огнеупорность.

Гипноз чудесных свойств асбеста путешествовал через века, убеждая многих в своем "волшебном" происхождении. В эпоху разума всё изменилось. В то, что асбест — это волосы саламандры, никто не верил, но его действительно уникальные свойства нашли своё применение. Бенджамин Франклин в пору финансовых трудностей поправил своё положение, продав свой кошелёк из асбестовой ткани. На вырученные деньги он смог прожить несколько месяцев. "Горный лён" стал цениться всё больше и больше, понемногу проникая в промышленность.

Напоследок можно отметить любопытный факт. В октябре 1972 года неизвестный проник в часовню, где хранилась знаменитая Туринская плащаница — ткань, которой якобы обернули тело Иисуса Христа после его смерти. Злоумышленник поджёг здание, но предмет веры остался невредимым. Позднее полиция выяснила, что преступление было совершено с использованием напалма и других химических соединений, усиливающих температуру пламени. О чуде спасения христианской реликвии незамедлительно протрубили во всех газетах… сделав краткое упоминание о том, что крышка контейнера с плащаницей была сделана из асбеста. Так минерал, овеянный легендами с каменного века, защитил религиозную святыню для миллионов католиков.